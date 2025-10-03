กู้ภัยอินโดฯ ไม่พบสัญญาณชีพ เหตุหอประชุมโรงเรียนถล่ม สูญหาย 59 ราย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซีย ไม่พบสัญญาณชีพ เหตุหอประชุมโรงเรียนถล่ม คาดว่าผู้สูญหาย 59 ราย เสียชีวิตทั้งหมด เตรียมภารกิจกู้ร่างต่อไป
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม สำนักข่าว อัลจาซิร่า รายงานเพิ่มเติมเหตุ หอประชุมของโรงเรียนในประเทศอินโดนีเซียถล่มเขตซิโดอาร์โจ ในชวาตะวันออก ว่าทางเจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกเขาไม่พบสัญญาณชีพแล้ว และเชื่อว่าผู้สูญหายที่เหลือ 59 คนเสียชีวิตทั้งหมด ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว
โดยทางการระบุว่าหลังจากนี้พวกเขาจะนำเครื่องจักรหนักมาทำภารกิจกู้ร่างต่อไป ซึ่งก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ไม่ใช้เครื่องจักรหนักเนื่องจากเกรงว่าจะทำให้ผู้ประสบภัยเป็นอันตราย
ซึ่งก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะประกาศว่าผู้สูญหายทั้งหมดเสียชีวิตนั้น ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 5 ศพ และบาดเจ็บกว่า 100 ราย
สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นขณะที่นักเรียนกำลังประกอบพิธีศาสนา และคนงานเทคอนกรีตในการก่อสร้างต่อเติมชั้น 3 ซึ่งทางโรงเรียนวางแผนว่าจะใช้ชั้นบนเป็นห้องเรียนและสถานที่จัดกิจกรรม โดยเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นว่าอาคารดังกล่าวนั้นมีฐานที่ไม่มั่นคงและไม่รองรับน้ำหนักในการต่อเติมชั้น 3 จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าทางโรงเรียนไม่ได้รับใบอนุญาตให้ต่อเติมอาคาร
