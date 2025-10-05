ข่าว

เพจดังเผย “ยกเลิก MOU 43” ไทยเสียดินแดนแน่ 100% แถมเข้าทางเขมร

เผยแพร่: 05 ต.ค. 2568 16:42 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2568 16:42 น.
ยกเลิกmou 43

เพจดังเผย ยกเลิก MOU 43 รับประกันไทยเสียดินแดนแน่นอน 100 เปอร์เซนต์ เหตุเข้าทางเขมร ย้ำ 6 ข้อหลัก พร้อมจี้ถ้าเพื่อนบ้านไม่ทำตาม ควรหาวิธีแก้ไข ไม่ใช่จู่ๆ สั่งแคนเซิลเอ็มโอยู

วันนี้ (5 ต.ค.) แอคเคาต์ @ThaiArmedForce สื่ออิสระและชุมชนออนไลน์ด้านเทคโนโลยีทางการทหารของประเทศไทย เปิดเผยเนื้อหาซึ่งอ้างว่าเป็น การทำความเข้าใจประเด็น #MoU43 สั้น ๆ ง่าย ๆ แล้วจะเข้าใจว่า ทำไม “TAF” จึงบอกว่า ถ้ายกเลิก MoU43 นอกจากจะเข้าทางเขมร 100% แล้ว ยังรับประกันการเสียดินแดนแน่นอน

1. แผนที่ 1:50,000 หรือ 1:200,000 ทั้งใช้ได้และใช้ไม่ได้ทั้งคู่

คนไทยมักจะพูดว่าแผนที่ 1:200,000 เป็นแผนที่หยาบ ลากเส้นมั่ว ไม่มีความเป็นสากล ต้องใช้แผนที่ 1:50,000 แต่ข้อเท็จจริงคือ พอไทยไปเจรจากับลาว ไทยใช้แผนที่ 1:200,000 ที่แหละในการเจรจา เหมือนไทยยอมรับแผนที่นี้แล้วด้วยซ้ำ

กลับกันแผนที่ 1:50,000 เป็นแผนที่ทางทหารและก็ยังมีความคลาดเคลื่อน เช่นระวาง L7017 คลาดเคลื่อนเยอะกว่า L7018 ในปัจจุบันมาก อีกทั้งแผนที่ 1:50,000 ก็ไม่ใช่ของตายที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ แถมแผนที่ 1:50,000 ตรงมุมแผนที่ทุกฉบับเขียนว่าเขตแดนในแผนที่นี้ไม่ใช่เขตแดนจริง

ดันนั้นเราอย่าเพิ่งยึดถือแผนที่ใดเป็นแผนที่สุดท้าย เพราะมันมั่วได้หมด ทำให้เราต้องทำแผนที่ใหม่ นั่นคือที่มาของ MoU43

2. MoU43 คือการปักปันเขตแดน

ในเมื่อแผนที่มันไม่ตรง ใช้งานไม่ได้ ทั้งสองประเทศก็ตกลงกันว่าจะมาทำแผนที่ใหม่ สำรวจเขตแดน หาหลักเขตกันใหม่ เพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วหลังสนธิสัญญาฝรั่งเศส โดยเฉพาะแนวต้นไม้หรือแนวเขตตามธรรมชาติ หลักเขตก็ย้ายกันสนั่นมั่วไปหมดทั้งไทยทั้งกัมพูชา ดังนั้นทั้งสองประเทศจึงพยายามเปลี่ยนเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องทางเทคนิคเพื่อจะปักปันเขตแดนให้ได้และจบปัญหาให้หมด

3. MoU43 ไม่ได้รับรองแผนที่ 1:200,000

MoU43 ไม่ใช่การรับรองแผนที่ 1:200,000 แต่เป็นการทำแผนที่ใหม่ขึ้นมาจากเอกสารสามอย่างก็คือสนธิสัญญาไทยฝรั่งเศสสองฉบับและแผนที่แนบท้ายก็คือแผนที่ 1:200,000 แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำตามแผนที่ 1:200,000 ทั้งหมด เพราะศักดิ์ของแผนที่ต่ำกว่าสนธิสัญญา เราสามารถบอกได้ว่าแผนที่ไม่ตรงแล้วก็ทำใหม่ เพราะผลผลิตของ MoU43 คือการได้แผนที่ใหม่ที่ไทยยอมรับด้วย

4. กลับกัน MoU43 ทำแล้วได้แผนที่ใหม่ ฉีก 1:200,000 ทิ้ง

ผลลัพธ์ของการทำตาม MoU43 คือการได้แผนที่ใหม่ที่ทั้งไทยและกัมพูชายอมรับ ครั้งนี้จะเป็นแผนที่ที่ถูกต้องและทันสมัย มีพิกัดดาวเทียมที่วัดได้จริง ไม่สามารถจะมาตัดต้นไม้หรือย้ายหลักเขตกันได้อีกแล้ว

โดยการประชุม JBC ล่าสุด ทั้งไทยและกัมพูชาตกลงจะใช้ LiDAR ยิงหาสันปันน้ำ ซึ่งนั่นหมายถึงจะใช้เทคโนโลยีที่ไม่เถียงกันไม่ได้ในการหาแนวเขตแดนโดยไม่ได้อ้างจากแผนที่ 1:200,000 แล้ว แน่นอนว่าจะมีบางส่วนที่ไทยน่าจะเสีย แต่มีบางส่วนที่ไทยได้กลับมาแน่นอน

5. ถ้ายกเลิก MoU43 ก็จะเหลือแค่แผนที่ 1:200,000 ไม่ได้ทำให้แผนที่ 1:50,000 ได้รับการรับรองขึ้นมา

แผนที่ 1:50,000 ไม่มีในแนบท้ายในสนธิสัญญาไทยฝรั่งเศส ดังนั้นสถานะทางกฎหมายด้อยกว่าแผนที่ 1:200,000 ด้วยซ้ำ แต่เกมส์ของการมี MoU43 คือการยกเลิกไม่ต้องใช้ทั้ง 1:50,000 และ 1:200,000 แต่เป็นการร่างแผนที่ใหม่เลยที่ไทยและกัมพูชาสามารถยอมรับร่วมกันได้ นี่ถือเป็นเกมส์ที่ฉลาดแล้ว

แต่นั่นหมายความว่าถ้ายกเลิก MoU43 ไปก็จะเหลือแต่แผนที่เดียวคือแผนที่ 1:200,000 ให้อ้างอิงระหว่างสองประเทศ แผนที่ 1:50,000 กำหนดเขตแดนไม่ได้เพราะเป็นแผนที่ใช้งานทางทหาร และตัวแผนที่เองก็ไม่เคยยอมรับว่าเส้นในแผนที่คือเส้นเขตแดนจริง

ดังนั้นการยกเลิก MoU43 เท่ากับการเปิดโอกาสให้กัมพูชาใช้แผนที่ 1:200,000 เต็มที่

6. MoU43 เป็นเครื่องมือป้องกันไม่ให้ต้องขึ้นศาลโลก

MoU43 ที่กัมพูชาลงนาม กำหนดเอาไว้ว่าถ้ามีข้อขัดแย้งอะไรให้มาเจรจาในระดับทวิภาคีโดยไม่ต้องไปหากลไกอื่น นี่เป็นกลไกหลักที่ทำให้กัมพูชาพาไทยไปศาลโลกไม่สำเร็จ เพราะกัมพูชาไปองค์กรระหว่างประเทศที่ไหนพอไทยอ้าง MoU43 ก็ถูกตีกลับมาให้เจรจากันเองทั้งหมดอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงการปะทะ #ชายแดนไทยกัมพูชา

แต่ถ้ายกเลิก MoU43 กัมพูชาไปที่ UNSC หรือ UNGA สามารถอ้างได้ว่า ไม่มีกลไกในการเจรจายุติความขัดแย้งระหว่างกัน ดังนั้นต้องหากลไกอื่น อาจทำให้องค์กรเหล่านี้ออกมติแนะนำหรือกดดันให้ไทยไปศาลโลกได้ และถ้าไปศาลโลกรับรองเสียดินแดนอีกมากเพราะไทยเสียเปรียบในแผนที่ 1:200,000

ฮุนเซน
แฟ้มภาพ

7. ถ้ากัมพูชาไม่ปฏิบัติตาม MoU43 ทางออกก็คือไปทำให้กัมพูชาปฏิบัติตามไม่ใช่ยกเลิก MoU43

มีอย่างที่ไหน ถ้ากฎหมายบอกว่าห้ามฝ่าไฟแดง แล้วคนฝ่ากันเต็มไปหมด แทนที่จะหาทางบังคับใช้กฎหมายไม่ให้ฝ่าไปแดง แต่จะยกเลิกกฎหมายห้ามฝ่าไฟแดงเลย ฉันใดก็ฉันนั้น กัมพูชาละเมิด MoU43 มาหลายร้อยครั้ง ทางแก้คือการบังคับให้กัมพูชาทำตาม

ปัญหาที่ผ่านมาที่เกิดการละเมิดคือการไม่บังคับใช้ข้อกำหนดตาม MoU43 ต่างหาก ประท้วงอย่างเดียวก็จบไม่ทำอะไรต่อ ดังนั้นต้องไปแก้ที่การบังคับใช้ของไทยเอง ไม่ใช่ไปยกเลิก MoU43

อย่างคูเลทที่ช่องบก ไทยก็อ้างว่ากัมพูชาละเมิด MoU43 และบังคับให้ถอยออกไป พอกัมพูชาไม่ถอยและกลับยิงใส่ไทย ไทยก็ใช้กำลังกลับได้เต็มที่ แต่ถ้าไม่มี MoU43 ไทยก็อ้างแบบนี้ไม่ได้แล้ว และจะกลายเป็นข้อขัดแย้งระหว่างประเทศแทนซึ่งก็เปิดทางให้องค์กรต่างชาติเข้ามาแทรกแทรง

8. คนไทยยังไม่เข้าใจ MoU43 หรือแม้แต่ไม่เคยอ่านด้วยซ้ำ จะให้ลงประชามติได้อย่างไร

คนไทยส่วนมากไม่เคยเห็นว่า MoU43 หน้าตาเป็นอย่างไร แต่รัฐบาลจะให้คนไทยตัดสินใจในสิ่งที่ไม่เข้าใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติมาก ๆ และยิ่งมีข่าวว่าฮุนเซนก็เคยพูดว่าอยากยกเลิกเหมือนกัน ยิ่งทำให้น่าสงสัยว่าทำแบบนี้เหมือนรับลูกฮุนเซนหรือไม่

ถ้าจะลงประชามติ ต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดออกมาอย่างเท่าเทียม ให้ประชาชนเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ ไม่ใช่เปิดเผยข้อมูลข้างเดียวแล้วห้ามพูดข้อมูลอีกด้านแล้วให้ไปลงประชามติแบบที่ชอบทำกันในอดีต

(AP Photo/Anton L. Delgado)

9. ถ้าจะยกเลิก MoU43 ก็ต้องมี MoU ใหม่ก่อน ไม่ใช่ยกเลิกโดยไม่มีอะไรมาแทน

ถ้าจะยกเลิก MoU43 ก็ต้องหา MoU ใหม่และเจรจา MoU ใหม่ให้ได้ก่อน ไม่ใช่จู่ ๆ จะยกเลิก MoU43 เลยแล้วไม่มีอะไรมาแทน เพราะนั่นเท่ากับเราปลดป่วงที่คล้องคอกัมพูชาออก และทำให้กัมพูชาทำทุกอย่างได้ตามใจเลย เช่น แทนที่จะฉีกแผนที่ 1:200,000 ได้สำเร็จตาม MoU43 ก็จะกลายเป็นมีแต่แผนที่ 1:200,000 เปิดแผนที่มาอ้างตรงไหนว่าเป็นของกัมพูชาก็ได้ ขึ้นไป UNSC ก็บอกได้ว่าไม่มีกลไกการแก้ปัญหาทวิภาคีแล้วต้องไปศาลโลกเท่านั้น พอไปศาลโลกก็เหลือแต่แผนที่ 1:200,000 ให้ตัดสิน ซึ่งก็จบเกมส์ ดังนั้นไม่ควรยกเลิก MoU โดยไม่มีอะไรแทน

10. ยกเลิก MoU43 ไปก็เสียดินแดนแน่นอน การยกเลิก MoU43 เข้าทางกัมพูชา 100% เพราะไม่มีกลไกอะไรในการแก้ปัญหาชายแดน #ไทยกัมพูชา และไม่มีกลไกบังคับให้กัมพูชามาเจรจาปักปันเขตแดนและให้ทำแผนที่ใหม่ ฮุนเซนก็อยากยกเลิกเพราะฮุนเซนเหมือนเสียรู้ไทยที่ยอมมาตกลงเซ็น MoU43 ถ้ายกเลิกก็เข้าทางฮุนเซน 100%

ดังนั้นถ้ายกเลิก MoU43 ไป ฮุนเซนสามารถก่อสงครามอีกรอบแล้ววิ่งไป UNSC ใหม่โดยบอกว่าไม่มีกลไกทวิภาคีในการเจรจาแล้วดังนั้นขอให้ UNSC บังคับให้ไทยไปศาลโลก

ซึ่งถ้าไทยถูกบังคับให้ไปศาลโลกก็เสียดินแดน ทำให้หลังจากเสียปราสาทพระวิหารแล้วก็จะเสียแทบทุกปราสาทตามแนวชายแดนเพราะเหลือแต่แผนที่ 1:200,000 ให้อ้างอิง ไทยจะไม่มีกลไกในการกดดันและบังคับกัมพูชาให้มาปักปันเขตแดนใหม่

นั่นหมายถึงนอกจากที่คนบอกว่ามี MoU43 ทำให้เสียดินแดนจะไม่จริงแล้ว เรื่องมันจะกลับกลายเป็นว่าไม่มี MoU43 ต่างหากที่จะทำให้เสียดินแดน เข้าเกมส์ของกัมพูชาทั้งหมด.

แฟ้มภาพ (AP Photo/Anton L. Delgado)
ภาพ @thaiarmedforce

พรรคเพื่อไทย เผยรัฐบาลตัดสินใจเอง ปมยกเลิก MOU 43 และ MOU 44

ขณะเดียวกัน นางสาวขัตติยา สวัสดิผล รองโฆษกพรรคเพื่อไทย มองว่า ท่าทีของรัฐบาลที่จะทำประชามติยกเลิก MOU 43 และ MOU 44 เป็นเพียงการผลักภาระไปให้ประชาชน ทั้งที่รัฐบาลตัดสินใจเองได้

สิ่งที่น่ากังวล คือ รัฐบาลหวังผลความนิยมทางการเมือง มากกว่าการมองประโยชน์ของชาติในระยะยาว จึงเรียกร้องให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ออกมาแสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่า คิดเห็นอย่างไรกับMOU 43 และ MOU 44

หากรัฐบาลมีนโยบายจะยกเลิก ขอให้ชี้แจงต่อสาธารณะว่า จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดนกับกัมพูชาอย่างไรต่อไป.

 


