จนท.อินโดฯ แข่งกับเวลา เร่งช่วยเหลือนักเรียน 38 คน ติดใต้ซากอาคาร
ตึงเครียด เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซีย แข่งกับเวลา เร่งช่วยเหลือนักเรียน 38 คน ติดใต้ซากอาคาร ขณะที่ยอดตายเพิ่ม 3 ศพ บาดเจ็บ 101 ราย
จากกรณีที่เกิดเหตุหอประชุมของโรงเรียนในประเทศอินโดนีเซียถล่มเขตซิโดอาร์โจ ในชวาตะวันออก เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ศพ และได้รับบาดเจ็บ 79 รายตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี่นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว BBC อัปเดตความคืบหน้าว่า ทางการปรับยอดผู้เสียชีวิตเป็น 3 ศพ บาดเจ็บ 101 ราย หลายรายบาดเจ็บสาหัส ซึ่งทางการแสดงความกังวลว่ายอดผู้เสียชีวิตจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก
ขณะนี้ทางการเร่งตามหาผู้ประสบภัยอีก 38 คนที่เหลือที่เชื่อว่าติดอยู่ใต้ซากอาคาร ซึ่งในช่วงเวลาเกิดเหตุนั้นมีนักเรียนกว่าร้อยคนกำลังร่วมประกอบพิธีทางศาสนา
อ้างอิงจากหนึ่งในคณะกรรมการโรงเรียนให้สัมภาษณ์ว่าอาคารถล่มลงมา หลังจากทีทางคนงานเทคอนกรีตในการก่อสร้างต่อเติมชั้น 3 ซึ่งทางโรงเรียนวางแผนว่าจะใช้ชั้นบนเป็นห้องเรียนและสถานที่จัดกิจกรรม โดยเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นว่าอาคารดังกล่าวนั้นมีฐานที่ไม่มั่นคงและไม่รองรับน้ำหนักในการต่อเติมชั้น 3
