อย. เรียกคืน-หยุดขาย 2 ครีมกันแดด หลัง ออสเตรเลีย ตรวจผล SPF ไม่ตรงปก

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 ต.ค. 2568 17:39 น.| อัปเดต: 04 ต.ค. 2568 17:55 น.
73
อย ครีมกันแดด 2 รายการ เรียกคืนออสเตรเลีย
แฟ้มภาพ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ออกโรงแจงกรณี “ออสเตรเลีย” เรียกคืนผลิตภัณฑ์กันแดด 21 รายการ หลังพบค่า SPF ไม่ตรงตามที่โฆษณา โดยพบ 2 รายการมีจดแจ้งในไทย ขณะนี้ประสานผู้นำเข้าระงับการจำหน่ายและเรียกคืนผลิตภัณฑ์จนกว่าผลการตรวจวิเคราะห์ยืนยันค่า SPF ในผลิตภัณฑ์ถูกต้อง เผยมีมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพและดำเนินคดีกับผลิตภัณฑ์ที่ค่า SPF ไม่ตรงตามจริงอย่างเข้มข้น ขอให้ประชาชนวางใจ

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากรายงานข่าวประเทศออสเตรเลียสั่งระงับและเรียกคืนผลิตภัณฑ์กันแดด 21 รายการ เนื่องจากตรวจสอบพบว่า มีการแสดงค่า SPF ไม่ตรงตามที่โฆษณานั้น

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจสอบฐานข้อมูลการจดแจ้งเครื่องสำอางในประเทศไทยพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืนดังกล่าว มี 2 รายการ ที่ได้รับการจดแจ้งในประเทศไทย ได้แก่

  1. เอ็นโดตา มิเนอรัล โพรเทค เอสพีเอฟ50 ซันสกรีน (Endota Mineral Protect SPF50 Sunscreen) เลขที่ใบรับจดแจ้ง 10-2-6500020745 ผู้นำเข้า: บริษัท พีเจ เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตต่างประเทศ: ENDOTA PRODUCT PTY LTD, AUSTRALIA
  2. วี อาร์ ฟีล กู๊ด อิงค์ มิเนอรัล ซันสกรีน เอสพีเอฟ 50+ (We are feel good Inc. Mineral Sunscreen SPF 50+) เลขที่ใบรับจดแจ้ง 10-2-6600034439 ผู้นำเข้า: บริษัท อิลลูเมีย จำกัด ผู้ผลิตต่างประเทศ: WILD CHILD LABORATORIES PTY LTD, AUSTRALIA

อย. ได้ประสานผู้นำเข้าให้ระงับการจำหน่ายและเรียกเก็บคืนสินค้าทันที จนกว่าจะทราบผลตรวจวิเคราะห์ยืนยันค่า SPF ที่ถูกต้อง โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ขณะนี้ผู้นำเข้าได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวแล้ว
เลขาธิการฯ กล่าวย้ำว่า อย. มีมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างเข้มงวดมาตลอด โดยในปีงบประมาณ 2567 สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์กันแดด 97 รายการ พบผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจังกับผลิตภัณฑ์ที่แสดงค่า SPF ไม่ตรงตามความเป็นจริง

ทั้งนี้ อย. แนะให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ มีฉลากภาษาไทยที่ระบุชื่อ ที่ตั้ง ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า และมีเลขที่จดแจ้งอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบข้อมูลการจดแจ้งได้ที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หรือ Line: @FDAThai

หากพบเห็นเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัย หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของเครื่องสำอาง สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ Line: @FDAThai, Facebook: FDAThai, E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ.

ภาพ @FDA Thai

