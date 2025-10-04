สื่อนอกแชร์นาทีชีวิต เก๋งพุ่งข้ามที่กั้นโผล่กลางโต๊ะ ร้านหมาล่า จ.เชียงใหม่
สื่ออังกฤษโพสต์คลิปนาทีชีวิต นักท่องเที่ยวต่างชาติหลังอุบัติเหตุเมื่อเดือนกันยายนที่ไทย รถเสียหลักพุ่งชนร้านหมาล่าในจังหวัดเชียงใหม่น่ากลัวจนหลายคนแห่ห่วงในแง่ฝรั่งตาน้ำข้าวมองความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องเล่น !
จู่ๆ คลิปนี้ก็ถูกกลับมารีรันอีกครั้ง หลังจากที่เฟซบุ๊กของ “เดอะซัน” สื่อจองสร้างกระแสของเมืองผู้ดีมีการลงคลิปนาทีหวาดเสียวของนักท่องเที่ยวต่างชาติรายหนึ่งซึ่งดันมาเผชิญคาวเคราะห์ยังแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังทางภาคเหนือของบ้านเรา โดยเพจเมืองนอกจั่วหัวสั่นๆ แค่ว่า “รถเสียหลักพุ่งชนร้านหม้อไฟ”
อย่างไรก็ดีตรวจสอบบนสื่ออนไลน์ จะทราบดีว่าเหตุการณ์สุดระทึกที่ไม่น่าเชื่อว่าผู้เคราะห์ร้ายจะรอดเงื่อมมื้อมัจจุราชมาได้แบบปาฏิหาริย์หนดังกล่าวนั้น
รายละเอียดต่อมาระบุ เหตุเกิดที่ร้านในจ.เชียงใหม่ โดยมีลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกำลังนั่งรับประทานอาหารกันอยู่ บางโต๊ะก็กำลังรออาหารมาเสิร์ฟ แล้วอยู่ๆ ก็มีรถเก๋งคันหนึ่งพุ่งข้ามแนวกั้นของทางร้านเข้ามาซึ่งจังหวะที่ทุกคนแห่เป็นห่วงคือตอนรถไถลเข้ามาชนกับโต๊ะของนทท.เสื้อสีเขียวซึ่งกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหาร
บางคอมเมนต์ของฝรั่งตาน้ำข้าวถึงกับหล่นอุทานแรง ! ว่า “โอ้พระเจ้า ! ผู้ชายที่ใส่เสื้อยืดสีเขียวเอจเข้าไปเต็มๆ !! ขอพระเจ้าอวยพรเขา หวังว่าเขาจะโอเค”
อ้างอิงข้อมูลของข่าวเช้าหัวเขียวของไทยรัฐ วันเกิดเหตุ 26 ก.ย.68 เวลาราว 1 ทุ่ม พนักงานวัย 27 ปี เล่านาทีตอนรถพุ่งเข้ามาว่าหลายคนอยู่ในสภาพที่ไม่ทันตั้งตัว ทุกคนภายใน “ร้านหมาล่าสะท้านฟ้า” ซึ่งตั้งอยู่ในซุปเปอร์มาเก็ตแห่งหนึ่งในถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ต่างพากันวิ่งหนีกระเจิดกระเจิง
ทราบว่า คนขับรถเป็นหญิงสูงวัย หลังเกิดเรื่องได้มีการลงมาจากรถยนต์ โดยยืนนิ่งเพราะคาดว่าอยู่ในอาการช็อก ! จากนั้นอ้างว่า ก่อนเกิดเหตุระทึก ! เธอเองตั้งใจจะเหยีบเบรก แต่ดันเหยียบผิดไปโดคันเร่ง
ส่วนคนเจ็บทุกคนปลอดภัยทั้งหมด มีแผลถลอกฟกช้ำกันไปเล็กน้อย ซึ่งในรายที่หลายคนเป็นห่วงคือนักท่องเที่ยวเสื้อสีเขียวที่ทำท่ามีอาการจุกหลังเกิดเหตุไม่คาดฝันนั้น ต่อมาทางร้านได้รีบแจ้งกู้ภัยพร้อมกับเร่งนำตัวส่งรพ.จนอาการดีขึ้นตามลำดับ.
