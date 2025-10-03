สลด อินฟลูฯหนุ่มจีน ตายคาไลฟ์สด หลังขับเครื่องบินเล็กโหม่งโลก ผู้ชมเห็นเป็นร้อย
เหตุการณ์สุดสลด เมื่ออินฟลูเอนเซอร์หนุ่มชาวจีน เสียชีวิตขณะไลฟ์สดขับเครื่องบินเล็ก ก่อนเครื่องมีปัญหา ร่วมโหม่งโลก ไฟลุกท่วม
เกิดเหตุการณ์น่าสลดใจที่กลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์ของจีน เมื่อ ถัง เฟยจี (Tang Feiji) ผู้สร้างคอนเทนต์ชาวจีนวัย 55 ปี เสียชีวิตหลังจากขับเครื่องบินขนาดเล็กตก ขณะกำลังทำการไลฟ์สตรีมเมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา
ถัง เฟยจี ซึ่งมีผู้ติดตามประมาณ 100,000 คน บนแพลตฟอร์ม Douyin (TikTok จีน) ได้สูญเสียการควบคุมเครื่องบินเบาพิเศษ (Ultralight Aircraft) ในขณะที่กำลังถ่ายทอดสด ซึ่งสำนักข่าว China News Service (CNS) และ Cover News รายงานว่า มีผู้ชมหลายร้อยคนกำลังรับชมวินาทีที่เครื่องบินตก
คลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็น ถัง เฟยจี กำลังนำเครื่องบินขึ้นบินได้ไม่นาน ก่อนที่เครื่องจะดิ่งลงสู่พื้นอย่างกะทันหันและเกิดไฟลุกท่วม ซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่สร้างความเสียหายอื่นใดในพื้นที่โดยรอบ
ในวิดีโอที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ ถัง เฟยจี เคยเปิดเผยว่า เขาซื้อเครื่องบินที่นั่งเดียวลำนี้มาในราคา 350,000 หยวน (ประมาณ 1.6 ล้านบาท) โดยเครื่องบินมีน้ำหนักเพียงกว่า 250 ปอนด์ และสามารถบินได้สูงเกือบ 2,000 ฟุต ด้วยความเร็วมากกว่า 60 ไมล์ต่อชั่วโมง
สิ่งที่น่าตกใจคือ ถัง เฟยจี อ้างว่าเขาสามารถควบคุมเครื่องบินได้อย่างชำนาญ หลังจากฝึกซ้อมเพียง 6 ชั่วโมงเท่านั้น
หลังเกิดเหตุ บัญชีโซเชียลมีเดียของเขาถูกตั้งค่าเป็นส่วนตัว ซึ่งถัง เฟยจี ไม่ใช่ผู้สร้างคอนเทนต์ชาวจีนคนแรกที่เสียชีวิตขณะไลฟ์สตรีม เพราะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ก็มีอินฟลูเอนเซอร์อีกรายที่ทำคอนเทนต์กินอาหาร (Mukbang) เสียชีวิตขณะกำลังไลฟ์สตรีมเช่นกัน
อ้างอิง : www.dexerto.com
