แม่ญี่ปุ่นร่ำไห้ ครูพี่เลี้ยงบูลลี่ลูกน้อยวัย 2 ขวบ “เหมือนปลาแสงอาทิตย์” ล้อเลียนสนุกปาก

Photo of Bas Basเผยแพร่: 03 ต.ค. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 03 ต.ค. 2568 15:09 น.
แม่ชาวญี่ปุ่นตกใจจนน้ำตาไหล พบหลักฐาน ครูพี่เลี้ยงบูลลี่ลูกสาววัย 2 ขวบ เรื่องรูปลักษณ์ว่า “เหมือนปลาแสงอาทิตย์”

เรื่องราวสุดสะเทือนใจนี้มาจากจังหวัดฟุกุโอกะ เมื่อแม่รายหนึ่งที่กำลังหาสาเหตุที่ลูกสาววัย 2 ขวบมีอาการผิดปกติทางอารมณ์ ต้องตกใจอย่างมากเมื่อพบว่า ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาลกำลังล้อเลียนรูปลักษณ์ของลูกสาวอยู่ โดยมีครูคนหนึ่งถึงขั้นเปรียบเทียบเด็กหญิงว่า “เหมือนปลาแสงอาทิตย์ (Sunfish)”

เมื่อผู้เป็นแม่นำหลักฐานไปเผชิญหน้ากับทางโรงเรียน เจ้าหน้าที่ก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและกล่าวขอโทษ ซึ่งทาง FNN รายงานว่า มีครูพี่เลี้ยงอย่างน้อยหนึ่งคนถูกสั่งพักงานแล้ว

ในเดือนสิงหาคม หลังจากที่ลูกสาวของเธอเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลได้สามเดือน ผู้เป็นแม่เริ่มสังเกตเห็นว่าลูกของเธอมีพฤติกรรมแปลกไป โดยเด็กหญิงวัย 2 ขวบจะร้องไห้และอาละวาดอย่างหนัก ด้วยความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียน เธอจึงตัดสินใจซ่อนเครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็กไว้ในเครื่องรางโอะมาโมริ (Omamori) ของลูกสาว ก่อนจะพาไปส่งที่โรงเรียน

เมื่อเธอนำเสียงที่บันทึกไว้กลับมาเปิดฟัง ก็ได้ยินเสียงของครูพี่เลี้ยงกำลังล้อเลียนรูปลักษณ์ของลูกสาวอย่างสนุกปาก “เธอดูเหมือนปลาแสงอาทิตย์เลย” ครูคนหนึ่งกล่าว และเด็กหญิงยังถูกเปรียบเทียบกับ “กิ้งก่าคาเมเลี่ยน” อีกด้วย

เมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ ผู้เป็นแม่ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ “พูดตามตรงนะคะ ตอนที่ฉันได้ยินเสียงบันทึกนั้น ฉันหยุดร้องไห้ไม่ได้เลย” เธอกล่าว “พวกเขาแค่กำลังเยาะเย้ยลูกของฉันใช่ไหมล่ะคะ?”

หลังจากการค้นพบครั้งนี้ ผู้เป็นแม่ได้เรียกร้องคำอธิบายจากโรงเรียน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ยอมรับว่าได้กล่าวคำพูดที่ไม่เหมาะสมจริง และกล่าวขอโทษ “มีบางสิ่งที่เราไม่ควรพูดต่อหน้าเด็กๆ เลย” ครูคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกล่าว “พวกเราขอโทษอย่างสุดซึ้ง”

นอกจากนี้ ยังมีข้อกล่าวหาเพิ่มเติมว่า ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนแห่งนี้เคยใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมกับเด็กคนอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งทางโรงเรียนได้ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยืนยันว่ามีครูอย่างน้อยหนึ่งคนถูกสั่งพักงานแล้ว

