สิงโตคนดังกัดเด็กเจ็บสาหัส ชาวบ้านหวาดกลัว ต้นอ้อ ซัด ใช้กรงเลี้ยงไก่ขังสัตว์ป่า

ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง สิงโตคนดัง หลุดกรง กัดเด็ก ป.5 เจ็บสาหัส

ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง แฉ สิงโตคนดังหลุดกรง-กระโดดออกจากรั้วบ้าน กัดเด็ก ป.5 เจ็บสาหัส เผยใช้กรงเกรดเลี้ยงไก่ขังสิงโต ญาติโวยเคยแจ้งตำรวจแล้วแต่เมิน

วันนี้ (5 ตุลาคม 2568) เวลา 01:49 น. ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “สิงโตของคนดัง สัตว์อสูรหลุด! แล้วไปกัดเด็ก กำลังเช็กแหล่งข่าวที่ชัดเจนว่าเรื่องจริงไหม #สิงโตหลุด”

ต่อมา อัปเดตเพิ่มเติมว่า “สิงโตหลุด!! กุดเด็กในหมู่บ้าน อัพเดต สอบถามญาติมาแล้วนะคะ เหตุเกิดตอนประมาณ 21.00 น.โดยประมาณ เด็ก ๆ เล่นกันแถวบ้านและร้านค้าระแวกใกล้บ้านที่เลี้ยงสิงโต น้องที่โดนกัด อยู่ ป.5 อายุประมาณ 10 – 11 ขวบ สิงโตกระโดดออกมาจากรั้วบ้าน และออกมากัดน้อง มีคนแถวร้านค้าที่ช่วยเด็กได้ และรีบพาส่งโรงพยาบาล ญาติแจ้งว่าบาดแผลที่ลึกคือช่วงเอว ตอนนี้น้องอยู่ในการดูแลของแพทย์

ญาติแจ้งกับทางเราว่า เคยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าให้ดูแลลูกหลานให้ดีดี คนแถวนั้นต้องอยู่กันแบบหวาดกลัว และมันก็เกิดขึ้นจริงที่สิงโตหลุดออกมากัดคน ฝากหน่วยงานรัฐเข้าไปจัดการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน!ค่ะ ก่อนที่จะเกิดเรื่องราวที่อาจทำให้สูญเสียถึงแก่ชีวิตได้”

ต้นอ้อแจ้งข่าวสิงโตหลุดกัดเด็ก
ภาพจาก Facebook : ต้นอ้อเป็นหนึ่ง

พร้อมวิเคราะห์พฤติกรรมว่าสิงโตคือสัตว์ป่าไม่ใช่สัตว์เลี้ยง ควรอยู่ในที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย “การนำสิงโตมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงอันตรายอย่างยิ่ง เพราะสิงโตแม้จะถูกเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็ก แต่ยังคงมีสัญชาตญาณนักล่าติดตัวอยู่เสมอ เคยเกิดหลายเหตุสลดเมื่อเจ้าของหรือคนใกล้ชิดถูกทำร้ายโดยไม่คาดคิด ผู้เชี่ยวชาญย้ำว่า “สิงโตไม่ใช่สัตว์เลี้ยง…แต่คือสัตว์ป่าที่สมควรอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสมเท่านั้น”

ทั้งนี้ เธอยังเปิดเผยความจริงที่ทำเอาหลายคนตกใจว่า “ใช้กรงเกรดเลี้ยงไก่มาทำกรงเลี้ยงสิงโต xงึดหลาย”

ต้นอ้อซัดคนปล่อยสิงโตกัดเด็ก-2
ภาพจาก Facebook : ต้นอ้อเป็นหนึ่ง
เด็กบาดเจ็บจากการถูกสิงโตกัด
ภาพจาก Facebook : ต้นอ้อเป็นหนึ่ง

