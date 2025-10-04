ข่าว

สงสารมาก “เด็กน้อยถูกแกล้ง” สักคำอุบาทว์หรา จี้ล่าคนใจหยาบสักหน้าผากน้อง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 ต.ค. 2568 13:40 น.| อัปเดต: 04 ต.ค. 2568 14:25 น.
กรณีเพจ ขี้คุกเขียนรูป ออกมาโพสต์แจ้งเรื่องราวของพลเมืองดีติดต่อเข้ามาให้แอดมินช่วยเป็นสื่อกลาง ในการเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน กับเด็กน้อยรายหนึ่งซึ่งอยู่แถวหนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

“เมื่อคืนผมขึ้นไลฟ์แล้วมีคนเข้ามาขอให้ผมไปช่วยเหลือน้องคนนี้ที ใครที่อยู่แถวหนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี เจอเด็กคนนี้ทักหาผมทีนะครับ“

”หรือมีพี่ๆ คลีนิคไหน อยากช่วยลบรอยสักให้เด็กคนนี้ ติดต่อผมได้เลยนะครับ ผมยินดีไปช่วยเหลือน้องคนนี้#น้องบอกโดนเพื่อนแกล้ง“

หลังจากเพจสื่ออนไลน์ช่วยกระจายข่าวพร้อมๆ กับประกาศเป็นสื่อกลางวอนขอพ่อแม่พี่น้องพลเมืองดีช่วยกันให้ข้อสูงของเด็กเพื่อที่จะได้เร่งให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะการถูกเขียนคำแทนอวัยวะเพศหญิงที่คาดว่าถูกคนกลั่นแกล้ง เล่นพิเรนท์สุดอนาถซึ่งต่อมามีคนเข้ามาแจ้งเบาะแสว่า พบเห็นหนูน้อยตามภาพในพื้นที่ดังกล่าวอยู่เป็นประจำ โดยเด็กชื่อ “น้องเก้า”

“ผมรู้จักน้องครับน้องชื่อเก้า เจอน้องบ่อยน้องชอบมาขอเงินแต่พักนี้ไม่ค่อยเจอ”

ต่อมายังมีคนใช้เฟซบุ๊กช่วยแจ้งข้อมูลยืนยันว่า พบเห็นน้องเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (4 ต.คน.68) โดยระบุ “พิกัดนอนอยู่ตรงข้ามเซเว่นหนองรีค่ะ เมื่อเช้าเห็นน้องนอนอยู่ค่ะ“

อัปเดตล่าสุด ด้วยข้อมูลที่หลายคนช่วยกันแชร์และแจ้งเบาะแส ตอนนี้มีการยืนยันจากผู้ใช้เฟซบุ๊กเข้ามาแจ้งข่าวดี! ว่า ณ เวลานี้เด็กได้รับความช่วยเหลือแล้วซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นในโพสต์ต้นทางยังบอกด้วยว่า มารดามักอาศัยประจำอยู่บ่อขยะ ส่วนน้องชอบเดินคนเดียวแถวในตลาด-วัด และหน้าร้านสะดวกซื้อ

จากข้อมูลทั้งหมด ปัจจุบันยังคงต้องรอการคำชี้แจงจากพม.ในจังหวัดเกี่ยวกับการเข้าให้ความช่วยเหลือเด็กรายนี้ว่า คืบหน้าอย่างไร เนื่องจากข้อมูลของผู้ที่เคยช่วยเหลือน้องแจ้งว่า “ครอบครัวน้องอาศัยอยู่ในบ่อขยะ แฟนเคยสอบถามพ่อเด็กบอกว่า น้องชอบเดินออกมาหาอะไรกินเองแถวหน้าร้านสะดวกซื้อ และเคยมีลูกค้าที่รู้จักเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้ว เอาเสื้อผ้าของกินของใช้ไปให้ จะติดต่อ พม.จังหวัดมาดูแล แต่เหมือนครอบครัวน้องไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไรด้วย.

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

