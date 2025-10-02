“อนุทิน” ขอรอฟังที่ประชุมก่อน หลังสื่อมะกันแฉ “จีน” ส่งอาวุธให้ “เขมร”
อนุทิน ขอรอฟังที่ประชุมก่อน หลังสื่อสหรัฐฯ แฉว่า จีน ส่งอาวุธ ให้ กัมพูชา จำนวน 42 คอนเทนเนอร์ ยืนไทยพร้อมอยู่ตลอดเวลา
จากกรณีที่สำนักข่าว New York times รายงานว่า จีนมีการส่งอาวุธให้กัมพูชา จำนวน 42 คอนเทนเนอร์ให้กัมพูชา หลังการฝึกร่วมกับกัมพูชาและก่อนกัมพูชาปะทะกับไทยประมาณ 1 เดือน โดยอ้างว่าข้อมูลดังกล่าวได้มาจากเอกสารจากหน่วยของกรองของไทยเองนั้น
ล่าสุดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า เดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. ซึ่งจะขอรับรายงานจากฝ่ายความมั่นคง ที่จะเชิญทั้งสมาชิก สมช. เหล่าทัพ และครบทุกหน่วยงาน
ส่วนที่ทางกัมพูชา ไม่ได้ออกมาปฏิเสธถึงรายงานข่าวดังกล่าว นายอนุทิน กล่าวว่า เรารับทราบถึงแสนยานุภาพของฝ่ายที่เราเฝ้าระวังอยู่มีอะไรบ้าง ซึ่งเรามีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ดูได้จากการที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณที่ใช้ในการป้องกันประเทศในช่วง ที่มีความขัดแย้งไทย-กัมพูชา
ส่วนการประชุม สมช. ในวันนี้ จะมีการตั้งประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) หรือไม่ เพราะครบกำหนดวาระแล้ว นายอนุทิน ยอมรับว่า มี แต่ขอรอประชุมให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งการประชุมในวันนี้ จะเน้นการรักษาอธิปไตย และการเตรียมความพร้อม หารือถึงกรอบการพูดคุย เพื่อทำให้สถานการณ์ที่เกิดอันตรายลดลง ซึ่งจะต้องหาวิธีที่ไทยได้ประโยชน์สูงสุด และต้องนำความสันติภาพคืนสู่ประเทศโดยเร็ว และในวันพรุ่งนี้ตนจะเดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาด้วย
ทั้งนี้ในรายงานของ New York Time ระบุว่า เครื่องบินลำเลียงทางทหารของจีนรุ่น Y-20 (หรือที่รู้จักในชื่อ ‘Chubby Girls’) ได้ทำการบิน 6 เที่ยวในเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน มายังเมืองสีหนุวิลล์ของกัมพูชา เพื่อขนส่งจรวดหลายลำกล้องโซเวียต BM-21, จรวด Type 90B และ PHL-03 ของจีน รวมถึงกระสุนปืนใหญ่สำหรับปืนใหญ่อัตตาจร SH-1
