ครม. อนุมัติงบประมาณ 864 ล้าน ใช้ปกป้องชายแดนไทย-กัมพูชา
ที่ประชุม ครม. อนุมัติงบประมาณ 864 ล้าน ใช้ปกป้องชายแดนไทย-กัมพูชา แต่ไม่ขอลงรายละเอียดเพื่อใช้สำหรับงานในกองทัพ
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 กันยายน ว่าที่ประชุม ครม.อนุมัติงบสนับสนุนกองทัพ ภายหลังขอเพื่อใช้เรื่องการป้องกันตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จำนวน 864 ล้านบาท แต่ไม่ขอลงรายละเอียดเพื่อใช้สำหรับงานของกองทัพ
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังมีมติตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เสนอ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในเขตพื้นที่อำเภอยี่งอ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้งและอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส อำเภอยะหริ่ง อำเภอไม้แก่น อำเภอกะพ้อ อำเภอมายอ อำเภอแม่ลาน อำเภอปะนาเระ
และอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี อำเภอเบตง อำเภอกาบัง อำเภอกรงปินัง อำเภอยะหา และอำเภอรามัน จังหวัดยะลา และอำเภอนาทวี อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569
