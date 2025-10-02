ดาวพฤหัสย้าย วันนี้ 2 ต.ค. “มหาอุจจ์” สองราศีเฮงสุด แนะวิธีไหว้รับทรัพย์
หมอช้าง ทำนาย ดาวพฤหัสบดีย้าย 2 ตุลาคม 2568 เป็นจังหวะเปลี่ยนดวงครั้งใหญ่ แนะสวดบูชา 19:50 น. หันหน้าทิศตะวันตก พร้อมฟันธง 2 ราศีเฮงสุดคือ กรกฎ-มังกร
วันนี้ (2 ต.ค. 68) ถือเป็นวันสำคัญทางโหราศาสตร์ไทย เมื่อ ดาวพฤหัสบดี ซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภและความสำเร็จ จะย้ายราศีเข้าสู่ราศีกรกฎ ได้ตำแหน่ง มหาอุจจ์ ซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่ทรงพลังและให้คุณมากที่สุด โดยโหรชื่อดังหลายท่านชี้ว่าเป็นจังหวะเปลี่ยนดวงครั้งใหญ่แห่งปี
เช็กเลย 2 ราศีเฮงยืนหนึ่ง หลังดาวพฤหัสย้าย แนะวิธีเสริมมงคล
หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา ได้ระบุว่าฤกษ์สำคัญในการไหว้รับดาวพฤหัสคือเวลา 19:50 น. ราศีที่ได้รับอิทธิพลเชิงบวกมากที่สุดคือ ราศีกรกฎ (มีโอกาสและความสำเร็จใหม่ๆ เข้ามา) และ ราศีมังกร (การเงินการงานขยับขยาย โชคลาภโดดเด่น)
สำหรับผู้ที่ต้องการเสริมสิริมงคลในวันดีเช่นนี้ หมอช้างได้แนะนำให้สวดมนต์บูชาดาวพฤหัสในเวลา 19:50 น. โดยให้หันหน้าไปทาง ทิศตะวันตก พร้อมกับท่องบทสวดมนต์บูชาดาวพฤหัสบดี และหาโอกาสทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น บริจาคทุนการศึกษา หรือหนังสือ เพื่อรับพลังบวกจากดวงดาว
บทสวดมนต์ดาวพฤหัสย้าย 2 ตุลาคม 2568
บทบูชาดาวพฤหัสบดี
(ตั้งนะโม ๓ จบ)
ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง
เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะรา
จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง
พรัหมะมันตันติ อักขาตัง ปะริตตันตัมภะณามะเหฯ
คาถาบูชาดาวพฤหัสบดี
(สวด ๑๙ จบ)
ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ
ทำไมวันที่ดาวพฤหัสย้ายไม่ตรงกัน?
หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมปฏิทินโหราศาสตร์ตะวันตกหรืออินเดียระบุวันที่ดาวพฤหัสย้ายราศีไม่ตรงกับของไทย คำตอบคือแต่ละศาสตร์ใช้ระบบการคำนวณที่แตกต่างกัน
โหราศาสตร์ไทยจะยึดวันที่ 2 ต.ค. 68 เป็นวันย้าย ส่วนโหราศาสตร์ตะวันตก (Tropical) คำนวณว่าดาวพฤหัสเข้ามาอยู่ในราศีกรกฎตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้ว ด้านโหราศาสตร์เวท (อินเดีย) บางสำนักคำนวณว่าจะย้ายเข้าช่วงกลางเดือนตุลาคม
อย่างไรก็ตาม ทุกศาสตร์เห็นตรงกันว่าการที่ดาวพฤหัสอยู่ในราศีกรกฎนั้นเป็นตำแหน่ง ‘มหาอุจจ์’ ซึ่งส่งผลดีในเรื่องโอกาสและความสำเร็จ
ไม่ว่าจะยึดตามศาสตร์ใด การเปลี่ยนแปลงของดวงดาวครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดี ผู้มีความเชื่อสามารถใช้โอกาสนี้ในการทำบุญ สวดมนต์ และตั้งมั่นทำความดีเพื่อรับพลังบวกในช่วงเวลาสำคัญนี้ได้
