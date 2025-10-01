สื่อสหรัฐฯ เปิดโปง “จีน” ส่งอาวุธล็อตใหญ่ให้กัมพูชา ก่อนยิงถล่มชายแดนไทย
รายงานพิเศษจากนิวยอร์กไทมส์อ้างอิงเอกสารลับของกองทัพไทย ระบุเครื่องบินทหารจีน Y-20 ขนจรวด-กระสุนปืนใหญ่ให้กัมพูชาในเดือนมิถุนายน เพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเกิดการปะทะเดือดกับไทยในเดือนกรกฎาคม
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ (The New York Times) ได้เผยแพร่รายงานพิเศษชิ้นสำคัญ โดยอ้างอิงเอกสารลับของหน่วยข่าวกรองไทย ที่ระบุว่า ประเทศจีนได้จัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ล็อตใหญ่ให้กับกัมพูชาในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ความขัดแย้งบริเวณชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาจะปะทุขึ้นเป็นสงครามในปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งขัดแย้งกับท่าทีของจีนที่ออกมาเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยุติความขัดแย้งในเวลาต่อมา
รายงานระบุว่า เครื่องบินลำเลียงทางทหารของจีนรุ่น Y-20 (หรือที่รู้จักในชื่อ ‘Chubby Girls’) ได้ทำการบิน 6 เที่ยวในเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน มายังเมืองสีหนุวิลล์ของกัมพูชา เพื่อขนส่งจรวดหลายลำกล้องโซเวียต BM-21, จรวด Type 90B และ PHL-03 ของจีน รวมถึงกระสุนปืนใหญ่สำหรับปืนใหญ่อัตตาจร SH-1
อาวุธเหล่านี้ถูกบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ 42 ตู้ และนำไปเก็บไว้ที่ฐานทัพเรือเรียม ก่อนจะถูกเคลื่อนย้ายขึ้นไปยังพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุดรมีชัยและพระวิหารที่ติดกับประเทศไทยในอีกไม่กี่วันต่อมา
สงครามชายแดนและความเสียหาย
สงครามชายแดนที่เกิดขึ้นนาน 5 วันในปลายเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 40 ราย และมีผู้พลัดถิ่นหลายแสนคน โดยหน่วยงานสิทธิมนุษยชน Fortify Rights ยืนยันว่าจรวดที่กัมพูชาใช้ยิงถล่ม 4 จังหวัดของไทยส่วนใหญ่มีที่มาจากจีน ในวันแรกของการปะทะ ทางการไทยระบุว่ากัมพูชาได้โจมตีเป้าหมายพลเรือน ทั้งสถานีบริการน้ำมัน, โรงพยาบาล และบ้านเรือน ทำให้มีพลเรือนไทยเสียชีวิตอย่างน้อย 13 ราย
ขณะที่ฝ่ายไทยได้ตอบโต้ด้วยการส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 เข้าไปทิ้งระเบิดโจมตีเป้าหมายในฝั่งกัมพูชา
ท่าทีของกัมพูชาและบทบาทของจีน
พล.ท. รัฐ ธารารส เลขาธิการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชา ไม่ได้ปฏิเสธรายละเอียดพื้นฐานเรื่องการขนส่งอาวุธ แต่กล่าวว่ารายงานของข่าวกรองไทยนั้น ‘ทำให้เข้าใจผิด’ โดยอ้างว่าการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับการสิ้นสุดการซ้อมรบร่วมประจำปีกับจีน
อย่างไรก็ตาม นิวยอร์กไทมส์ชี้ว่า การซ้อมรบร่วมนั้นได้สิ้นสุดลงไปแล้วหลายสัปดาห์ก่อนหน้า คือในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม
รายงานยังชี้ให้เห็นถึงความย้อนแย้งที่ว่า แม้จีนจะออกมาเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยุติความขัดแย้ง แต่กลับเป็นผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ให้กับทั้งไทยและกัมพูชา โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการติดอาวุธให้กัมพูชาเพื่อต่อสู้กับไทย
นักวิเคราะห์มองว่า การเสริมกำลังทางทหารของกัมพูชาบริเวณชายแดนปราสาทพระวิหาร ซึ่งรวมถึงการสร้างฐานทัพและถนนใหม่ เป็นการแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นักวิเคราะห์บางรายเชื่อว่า ฮุน เซน ผู้นำกัมพูชา อาจต้องการปลุกกระแสชาตินิยมเพื่อกลบปัญหาเศรษฐกิจ หรืออาจเกิดจากความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นหลังได้รับการสนับสนุนทางทหารจากจีนอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การปะทะครั้งใหญ่กับไทยในปี 2554 ซึ่งในครั้งนั้นกัมพูชาประสบปัญหาขาดแคลนกระสุนอย่างรวดเร็ว
