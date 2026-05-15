ข่าวการเมือง

“ธนพร” เข้าขอโทษ “ภูมิธรรม” เคยวิจารณ์แรง กรณีชายแดน ถอนฟ้องแล้ว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 08:51 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 08:51 น.
68

รศ.ดร.ธนพร เข้าขอโทษ ภูมิธรรม เคยวิจารณ์แรง กรณีชายแดน ด้านภูมิธรรมยอมถอนฟ้องแล้ว เตือนเป็นบทเรียนสำหรับนักวิจารณ์

นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล
ได้ติดต่อเข้ามาพบผมเพื่อขอโทษ จากกรณีที่เคยให้สัมภาษณ์ วิพากษ์วิจารณ์ผมค่อนข้างรุนแรง ต่อกรณีปัญหาความขัดแย้ง
ของไทยกับกัมพูชา เมื่อครั้งที่ผมดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

สำหรับผม การแสดงความเห็นต่างและการตรวจสอบของนักวิจารณ์การเมืองแต่ละกรณี ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน โดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับความลับทางการทหาร ความปลอดภัยของกำลังพลและความเสี่ยงของประชาชนตามชายแดน ขณะปฏิบัติหน้าที่ในนามรัฐบาลเวลานั้น การสื่อสารเชิงนโยบายจึงต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบที่ชัดเจน ไม่ให้สัมภาษณ์ตามอำเภอใจการให้ข้อมูลในรายละเอียดบางเรื่องจึงต้องระมัดระวังผลกระทบที่จะตามมาในครั้งนั้นมีการแสดงความไม่พอใจจนถึงการใช้ถ้อยคำที่รุนแรง ทำให้ผมต้องพึ่งกลไกกระบวนการยุติธรรม

แต่เมื่อ ดร.ธนพร ติดต่อประสานมาพบและขอโทษ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะความเข้าใจผิดในข้อมูลบางประการ ผมจึงขอขอบคุณ ดร.ธนพร ที่เข้ามาพูดคุยด้วยความเข้าใจ และแสดงถึงวุฒิภาวะที่ได้ยอมรับว่า เรื่องบางเรื่องเมื่อได้รับรู้ข้อมูลรอบด้านแล้ว มุมมองก็อาจเปลี่ยนไปได้

สำหรับผม สิ่งสำคัญกว่าการเอาชนะกันทางความคิด คือการช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศ และทำให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้ เป็นความรับผิดชอบที่ให้ผลลัพธ์ดีต่อทุกฝ่ายมากกว่าเก็บความขัดแย้งไว้ ผมจึงตกลงใจจะถอนฟ้อง ดร.ธนพร ด้วยความเข้าใจและเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น

ผมอยากให้กรณีที่เกิดขึ้นกับผมในครั้งนี้เป็นข้อเตือนใจ นักวิจารณ์การเมืองว่า การวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความเห็นต่างไม่ใช่เรื่องผิด แต่ควรต้องศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อทำให้คำวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นมีความสร้างสรรค์ ไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงวาทกรรม ที่มุ่งร้ายทำลายคนอื่นเพื่อเอาชนะกันเท่านั้น”

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

