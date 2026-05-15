“ธนพร” เข้าขอโทษ “ภูมิธรรม” เคยวิจารณ์แรง กรณีชายแดน ถอนฟ้องแล้ว
รศ.ดร.ธนพร เข้าขอโทษ ภูมิธรรม เคยวิจารณ์แรง กรณีชายแดน ด้านภูมิธรรมยอมถอนฟ้องแล้ว เตือนเป็นบทเรียนสำหรับนักวิจารณ์
นายภูมิธรรม เวชยชัย แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “วันที่ 14 พฤษภาคม 2569 รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล
ได้ติดต่อเข้ามาพบผมเพื่อขอโทษ จากกรณีที่เคยให้สัมภาษณ์ วิพากษ์วิจารณ์ผมค่อนข้างรุนแรง ต่อกรณีปัญหาความขัดแย้ง
ของไทยกับกัมพูชา เมื่อครั้งที่ผมดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สำหรับผม การแสดงความเห็นต่างและการตรวจสอบของนักวิจารณ์การเมืองแต่ละกรณี ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน โดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับความลับทางการทหาร ความปลอดภัยของกำลังพลและความเสี่ยงของประชาชนตามชายแดน ขณะปฏิบัติหน้าที่ในนามรัฐบาลเวลานั้น การสื่อสารเชิงนโยบายจึงต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบที่ชัดเจน ไม่ให้สัมภาษณ์ตามอำเภอใจการให้ข้อมูลในรายละเอียดบางเรื่องจึงต้องระมัดระวังผลกระทบที่จะตามมาในครั้งนั้นมีการแสดงความไม่พอใจจนถึงการใช้ถ้อยคำที่รุนแรง ทำให้ผมต้องพึ่งกลไกกระบวนการยุติธรรม
แต่เมื่อ ดร.ธนพร ติดต่อประสานมาพบและขอโทษ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะความเข้าใจผิดในข้อมูลบางประการ ผมจึงขอขอบคุณ ดร.ธนพร ที่เข้ามาพูดคุยด้วยความเข้าใจ และแสดงถึงวุฒิภาวะที่ได้ยอมรับว่า เรื่องบางเรื่องเมื่อได้รับรู้ข้อมูลรอบด้านแล้ว มุมมองก็อาจเปลี่ยนไปได้
สำหรับผม สิ่งสำคัญกว่าการเอาชนะกันทางความคิด คือการช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศ และทำให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้ เป็นความรับผิดชอบที่ให้ผลลัพธ์ดีต่อทุกฝ่ายมากกว่าเก็บความขัดแย้งไว้ ผมจึงตกลงใจจะถอนฟ้อง ดร.ธนพร ด้วยความเข้าใจและเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น
ผมอยากให้กรณีที่เกิดขึ้นกับผมในครั้งนี้เป็นข้อเตือนใจ นักวิจารณ์การเมืองว่า การวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความเห็นต่างไม่ใช่เรื่องผิด แต่ควรต้องศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อทำให้คำวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นมีความสร้างสรรค์ ไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงวาทกรรม ที่มุ่งร้ายทำลายคนอื่นเพื่อเอาชนะกันเท่านั้น”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ภูมิธรรม” เข้ารับเหรียญเกียรติคุณชั้นที่ 1 จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
- “ภูมิธรรม” เตรียมดำเนินคดี คนปล่อยเฟคนิวส์ คุมกลาโหม ยังไม่ได้แบ่งกระทรวง
- “ภูมิธรรม” โต้ “ธนาธร” ไม่เป็นความจริง ย้ำตั้งรัฐบาลปี 66 ไม่เกี่ยว “ทักษิณ”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: