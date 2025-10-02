สหรัฐฯ จัด “กัมพูชา” เทียร์ต่ำสุด มีปัญหาค้ามนุษย์ ชี้รัฐบาลสมคบคิด
สหรัฐฯ จัด กัมพูชา อยู่เทียร์ต่ำสุด ในรายงาน TIP ประจำปี มีปัญหาค้ามนุษย์ ชี้รัฐบาลสมคบคิด และไม่ลงโทษผู้กระทำผิด ขณะที่ไทยอยู่ลำดับเดิม
เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เผยแพร่ รายงานการค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons – TIP) ประจำปี 2568 โดยจากการตรวจสอบพบว่าประเทศไทยยังถูกจัดในระดับเทียร์ 2 ที่เดิมกับปีที่แล้ว
โดยในรายงาน TIP ระบุว่า แม้ว่าภาพรวมของไทยจะดีขึ้นกับช่วงก่อนหน้านี้ ประเทศไทยยังคงขาดมาตรฐานขั้นต่ำสากลในหลายด้าน การสัมภาษณ์ที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างการตรวจแรงงานและการประเมินผู้เสียหาย ทำให้ผู้เสียหายจำนวนมากไม่สามารถระบุตัวตนได้และไม่ได้รับการสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ถูกบังคับใช้แรงงานหรือกระทำความผิดทางอาญา
รวมถึงการให้บริการยังคงไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท การทุจริตและการสมรู้ร่วมคิดของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะตามพื้นที่ชายแดน ยังคงเป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการปราบปรามการค้ามนุษย์ในไทย
ขณะที่ประเทศกัมพูชา อยู่ในระดับเทียร์ 3 ซึ่งเป็นเทียร์ต่ำสุด โดยระบุว่า รัฐบาลกัมพูชามีรูปแบบการเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงได้ประโยชน์ทางการเงิน จากปฏิบัติการค้ามนุษย์ต่างๆ นานา ส่วนเจ้าหน้าที่อื่นๆ ข่มขู่เหยื่อ, พยาน และกลุ่มประชาสังคมทั้งหลาย ที่ทำงานต่อสู้กับการหลอกลวงทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
การที่รัฐบาลไม่พยายามเอาผิดกับผู้กระทำความผิด ส่งผลให้เกิดบรรยากาศที่ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบแรงงานต่างชาติและแรงงานกัมพูชาอย่างเชิงรุกและเป็นระบบเพื่อหาสัญญาณของการค้ามนุษย์ และเลือกที่จะแทรกแซงเฉพาะบางกรณีเพื่อช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะเมื่อมีแรงกดดันจากคณะทูตต่างประเทศหรือบางองค์กรภาคประชาสังคมในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อต่างชาติที่ติดอยู่ในปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์ ส่งผลให้ยังมีเหยื่อการค้ามนุษย์นับพันคนติดอยู่พื้นที่
