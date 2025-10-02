อุ๊งอิ๊ง-เอม เยี่ยม ทักษิณ ชินวัตร ในเรือนจำเผยนำ ‘หนังสือธรรมะ’ เป็นของฝากให้พ่อ
อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร-เอม พินทองทา เดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร ที่เรือนจำคลองเปรมเป็นครั้งที่ 6 พร้อมนำ หนังสือธรรมะ ไปเป็นของฝาก
วันนี้ (2 ต.ค. 68) ข่าวสด ได้รายงานความเคลื่อนไหวของครอบครัวชินวัตรให้ได้ทราบ โดยช่วงสายวันนี้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพี่สาว น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ได้เดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร ผู้เป็นพ่อ ซึ่งเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 6 แล้วนับตั้งแต่ถูกคุมขัง โดยในครั้งนี้ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนก่อนเดินเข้าเรือนจำว่า “วันนี้ก็ได้นำหนังสือเกี่ยวกับธรรมะมาฝากคุณพ่อด้วย”
สำหรับบรรยากาศบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในวันนี้ ยังคงมีกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งมารอปักหลักให้กำลังใจครอบครัวชินวัตร ซึ่ง น.ส.แพทองธาร และ น.ส.พินทองทา ก็ได้เดินเข้าไปทักทาย, โอบกอด และถ่ายภาพร่วมกับมวลชนอย่างเป็นกันเอง
