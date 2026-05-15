5 นักท่องเที่ยวอิตาลีเสียชีวิตสลด ขณะดำน้ำดูถ้ำในมัลดีฟส์ลึก 50 เมตร ยังกู้ร่างไม่ได้

5 นักท่องเที่ยวอิตาลีเสียชีวิตสลด ขณะดำน้ำดูถ้ำในมัลดีฟส์ลึก 50 เมตร เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมด พบมีศาสตราจารย์มหาลัยดังด้วย
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศในอิตาลีได้เปิดเผยว่านักท่องเที่ยวชาวอิตาลี 5 คน เสียชีวิตขณะดำน้ำสำรวจถ้ำในมัลดีฟส์ที่ความลึก 50 เมตร
โดยเจ้าหน้าที่ของมัลดีฟส์พบศพของนักท่องเที่ยวแล้ว 1 ศพ ที่ความลึกประมาณ 60 เมตรใต้น้ำ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้เสียชีวิตอีก 4 ศพที่เหลือน่าจะอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รายงานถึงสาเหตุการเสียชีวิตเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจรายงานว่าสภาพอากาศในจุดเกิดเหตุนั้นเลวร้าย และทางเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งเตือนระดับสีเหลืองให้กับเรือ
ด้านมหาวิทยาลัยเมืองเจนัว ได้แจ้งข่าวเศร้าว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นศาสตราจารย์ชีววิทยาทางทะเล ภรรยา ลูกสาว และนักวิจัยอีก 2 คน
ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นอุบัติเหตุจากการดำน้ำครั้งร้ายแรงที่สุดในมัลดีฟส์
