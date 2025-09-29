เดบิวต์ บอยแบนด์เขมร “Eno Strong Man” ปลุกกระแส ขแมร์ป๊อป กับเม็มเบอร์สุดหล่อบาดใจ
เดบิวต์ “Eno Strong Man” บอยแบนด์ 6 หนุ่มจากกัมพูชาที่กำลังมาแรง พร้อมเจาะลึกกระแส “Khmer Pop” แนวดนตรีร่วมสมัยที่ผสมผสานเอกลักษณ์เขมรดั้งเดิมเข้ากับดนตรีสากล
วงการเพลงป๊อปของกัมพูชาได้เปิดตัวบอยแบนด์วงใหม่ในชื่อ “Eno Strong Man” หรือ “ENO-E6” ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 6 คน วงได้ปล่อยผลงานเพลงใหม่ในชื่อ “ក្បែរសង្សារថ្មីមិនដូចក្បែរសង្សារចាស់” มีความหมายว่า “อยู่ใกล้แฟนใหม่ ไม่เหมือนอยู่ใกล้แฟนเก่า” การเปิดตัวครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากแฟนเพลง
ความนิยมของวง Eno Strong Man ถือว่าไม่ธรรมดา ปัจจุบันเพจเฟซบุ๊กของศิลปินอย่าง ENO มีผู้ติดตามแล้วมากกว่า 1 ล้านคน การเปิดตัวของพวกเขาจึงเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาของวงการเพลงในประเทศกัมพูชา ที่กำลังเติบโตและได้รับความสนใจจากแฟนเพลงกัมพูชาอย่างล้นหลาม
ขณะที่ด้านเพจ ASEAN Skyline Rising ได้โพสต์ว่า “ENO Strong Man บอยแบนด์เขมรวงใหม่ กับการผงาดขึ้นของวงการเพลงป๊อปเขมรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพลงป๊อปเขมร (Khmer Pop) คือแนวดนตรีกัมพูชาร่วมสมัย ที่นำท่วงทำนองดั้งเดิมของเขมรมาผสมผสานกับแนวดนตรีสากลอย่างฮิปฮอป อาร์แอนด์บี และอีดีเอ็มได้อย่างลงตัว
บทเพลงมักมีรากฐานมาจากมรดกทางวัฒนธรรม ถ่ายทอดผ่านเนื้อหาที่กินใจ และโดดเด่นด้วยการใช้เครื่องดนตรีดั้งเดิม (เช่น ระนาดและซอ) ควบคู่ไปกับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
ศิลปินอย่าง “วันดา” (VannDa) และ “ลอร่า มัม” (Laura Mam) ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะเพลง “Time to Rise” ของวันดา ที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานนี้ได้อย่างชัดเจน เพลงป๊อปเขมรไม่เพียงแต่รักษาเอกลักษณ์ทางดนตรีของกัมพูชาไว้ แต่ยังสามารถครองใจผู้ฟังร่วมสมัยทั่วโลกได้อีกด้วย”
