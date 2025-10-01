นาโปลี พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

1 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง นาโปลี พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ที่สนาม สตาดิโอ ดิอาโก้ อาร์มันโด้ มาราโดน่า เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก นาโปลี VS สปอร์ติ้ง ลิสบอน ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
- แมตช์การแข่งขัน : นาโปลี พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : สตาดิโอ ดิเอโก้ อาร์มันโด้ มาราโดน่า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 6
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
นาโปลี
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ อันโตนิโอ คอนเต้ จะยังไม่มีชื่อของ โรเมลู ลูกากู, อามีร์ ราห์มานี่, นิคิตา คอนตินี่ และ อเลสซานโดร บวนจอร์โน่ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้อง โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่ ที่ติดโทษแบน นอกจากนี้ยังต้องเช็คความพร้อมก่อนเกมของ เลโอนาร์โด้ สปินาซโซล่า กับ มาธิอัส โอลิเวร่า
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น วานย่า มิลินโควิช-ซานวิช พร้อมกองหลัง 4 คน เลโอนาร์โด สปินาซโซล่า, แซม บิวเคบา, ฮวน เชซุส, มิเกล อูเตียร์เรซ โดยมี สตานิสลาฟ โลบ็อตก้า เป็นกองกลางตัวรับ ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย มัตเตโอ โปลิตาโน่, แฟรงค์ อองกิสซ่า, เควิน เดอ บรอยน์, สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์ โดยมี ราสมุส ฮอยลุนด์ เป็นกองหน้าตัวเป้า
สปอร์ติ้ง ลิสบอน
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ หลุยส์ บอร์เจส จะยังไม่มีชื่อของ ดาเนี่ยล บรากันก้า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ อุสมาน ดิโอมันเด้ กับ นูโน่ ซานโตส
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น รุย ซิลวา พร้อมกองหลัง 4 คน อิวาน เฟรสเนด้า, เอดูอาร์โด้ ควาเรสม่า, กอนซาโล่ อินาซิโอ, มักซิมิเลียโน่ อเราโฮ่ แดนกลางเป็น มอร์เท่น ฮูลมันด์, จอร์จี้ โคโชราชวิลี่ แนวรุกนำทัพมาโดย เจโอวานี่ กูเอนด้า, ทรินเกา, โพเต้ โดยมี หลุยส์ ซัสเรซ เป็นกองหน้าตัวเป้า
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ นาโปลี – สปอร์ติ้ง ลิสบอน
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
นาโปลี
- 28/09/25 แพ้ เอซี มิลาน 1-2 (เซเรียอา)
- 22/09/25 ชนะ ปิซ่า 3-2 (เซเรียอา)
- 18/09/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/09/25 ชนะ ฟิออเรนติน่า 3-1 (เซเรียอา)
- 30/08/25 ชนะ กายารี่ 1-0 (เซเรียอา)
สปอร์ติ้ง ลิสบอน
- 27/09/25 ชนะ เอสโตริล 1-0 (ปรีไมรา ลีกา)
- 22/09/25 ชนะ โมเรย์เรนเซ่ 3-0 (ปรีไมรา ลีกา)
- 18/09/25 ชนะ ไครัต 4-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/09/25 ชนะ ฟามาลิเซา 2-1 (ปรีไมรา ลีกา)
- 30/08/25 แพ้ ปอร์โต้ 1-2 (ปรีไมรา ลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
นาโปลี (4-1-4-1) : วานย่า มิลินโควิช-ซาวิช (GK) – เลโอนาร์โด สปินาซโซล่า, แซม บิวเคบ้า, ฮวน เชซุส, มิเกล กูเตียร์เรซ – สตานิสลาฟ โลบ็อตก้า – มัตเตโอ โปลิตาโน่, แฟรงค์ อองกิสซ่า, เควิน เดอ บรอยน์, สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์ – ราสมุส ฮอยลุนด์
สปอร์ติ้ง ลิสบอน (4-2-3-1) : รุย ซิลวา (GK) – อิวาน เฟรสเนด้า, เอดูอาร์โด้ ควาเรสม่า, กอนซาโล่ อินาซิโอ, มักซิมิเลียโน่ อเราโฮ่ – มอร์เท่น ฮูลมันด์, จอร์จี้ โคโชราชวิลี่ – เจโอวานี่ กูเอนด้า, ทรินเกา, โพเต้ – หลุยส์ ซัสเรซ
Thaiger ทายผลบอล นาโปลี 2-1 สปอร์ติ้ง ลิสบอน
นาโปลี ช่วงหลังฟอร์มเริ่มแกว่ง 3 เกมหลังสุดในทุกรายการแพ้ไปถึง 2 เกม ส่วนทางด้าน สปอร์ติิง ลิสบอน สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นมาแล้ว 4 เกมติดต่อกัน เชื่อว่าเกมนี้จะออกมาสนุกสูสีตลอด 90 นาทีอย่างแน่นอน แต่ยังมองว่าเจ้าบ้านมีโอกาสที่เฉือนเอาชนะไปได้แบบหืดจับ
