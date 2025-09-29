ข่าวต่างประเทศ

รู้แล้ว! สาเหตุ นักแสดง “พระพุทธเจ้า” ลาออก ทูตท่องเที่ยวเขมร หวั่นกระทบฐานแฟนคลับไทย

เผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 09:49 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 10:41 น.
หลังจากปรากฏตัวที่สนามบินเตโช กรุงพนมเปญ เพียงไม่กี่วัน นักแสดงชื่อดังชาวอินเดียได้สร้างความประหลาดใจ ด้วยการประกาศยุติบทบาททูตสันถวไมตรีให้กัมพูชา พร้อมโพสต์ข้อความแสดงความผูกพันลึกซึ้งต่อประเทศไทย
กลับตัวกลับใจแทบไม่ทัน เมื่อ กากัน มาลิก (Gagan Malik) นักแสดงชื่อดังชาวอินเดีย ซึ่งเป็นที่รู้จักและเคารพจากบทบาท “พระพุทธเจ้า” ได้ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว ขอลาออกจากตำแหน่ง “ทูตสันถวไมตรีด้านการท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชา” พร้อมโพสต์ข้อความที่แสดงถึงความผูกพันที่มีต่อประเทศไทยอย่างสุดซึ้งว่า “ประเทศไทยคือบ้านหลังที่สองของผม”

การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วัน หลังจากที่เขาเพิ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่สนามบินนานาชาติเตโช กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งการปรากฏตัวของเขาในครั้งนั้นถูกนำเสนอข่าวอย่างกว้างขวาง

สำหรับบทบาททูตสันถวไมตรีนั้น สื่อต่างประเทศรายงานว่า กากัน มาลิก ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากอินเดีย

ในคำแถลงการณ์ลาออกเมื่อวันที่ 28 กันยายน กากัน มาลิก ชี้แจงว่าเขาทำหน้าที่นี้โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน และการตัดสินใจลาออกครั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนความรู้สึกของแฟนๆ ชาวไทย เขายังได้กล่าวขอโทษหากการกระทำของเขาได้สร้างความไม่สบายใจ และได้ปิดรับความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าว หลังจากมีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียชาวกัมพูชาบางส่วนเข้ามาแสดงความไม่พอใจ

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการแสดงออกถึงการรับรู้ถึงความรู้สึกอ่อนไหวของสังคมไทยในปัจจุบัน นักแสดงหนุ่มเลือกที่จะยุติบทบาทเพื่อรักษาฐานแฟนคลับในประเทศไทย ซึ่งเขาย้ำอยู่เสมอว่าเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง ในขณะที่ฝั่งกัมพูชา การแต่งตั้งเขาในตอนแรกถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศผ่านวัฒนธรรมและศาสนา

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

