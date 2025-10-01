อ้าว ผู้กองแคท ลั่น ไม่ได้สมัครใจ เป็นปลัดอำเภอ ใครในกรมการปกครองสั่งย้าย?
ผู้กองแคท อาทิติยา โพสต์โต้เดือดถึงกรมการปกครอง ยืนยัน ตนไม่ได้สมัครใจย้ายเป็น “ปลัดอำเภอ” ถามแรง ใครเป็นคนสั่ง? ทำชาวเน็ตคอมเมนต์ถก
ดูเหมือนว่าเรื่องราวของ ผู้กองแคท หรือ ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก จะมีดราม่าซ้อนดราม่าและพลิกผันไปอีกระดับ เมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความสุดเดือดผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว ตั้งคำถามถึงคำสั่งย้ายให้ตนไปดำรงตำแหน่ง “ปลัดอำเภอ” ระบุว่า“มีคำสั่งย้ายไปเป็นปลัด แต่เจ้าตัวไม่เคยเขียนคำร้องขอและไม่ได้สมัครใจ ขอย้ายไปที่ไหน คนออกคำสั่งนี้…จะว่ายังไง”
ก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบข่าวกันว่า ผู้กองแคท ก็เพิ่งจะมีข่าวว่า นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ขอยืมตัว ผู้กองแคท ให้ไปช่วยราชการที่สภาผู้แทนราษฎร จนเกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่ ซึ่งต่อมาทาง อธิบดีกรมการปกครอง ก็ออกมาชี้แจงว่า ทางกรมไม่อนุมัติคำขอยืมตัวในครั้งนี้ โดยให้เหตุผลว่า “ต้องการให้ผู้กองแคทได้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง “ปลัดอำเภอ” ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้ง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เสียก่อน” งานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างก็เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์กันอย่างมากมาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กรมการปกครอง ปัดวันนอร์ ยืมตัว “ผู้กองแคท” เหตุย้าย ร.ต.อ.หญิง ไปนั่งปลัดอำเภอ
- ด่วนที่สุด! “วันนอร์” ขอยืมตัว “ผู้กองแคท” ช่วยงานประธานสภาฯ เริ่ม 1 ต.ค.
- เพจดังสงสัย “ผู้กองแคท” ขึ้นแท่นปลัดอำเภอ เส้นทางราชการโตไวปกติหรือไม่?
- ประวัติ ผู้กองแคท อาทิติยา ร.ต.อ.หญิง ดีกรีนักร้อง-นามงาม ปังสุดทุกวงการ
อ้างอิงจาก : FB ผู้กองแคท อาทิติยา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: