Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 23:23 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 15:32 น.
คดีบาป หนุ่มเกาหลีใต้ ถูกบังคับเสพยา ทรมานก่อนตาย ทาสแก๊งสแกมเมอร์ กัมพูชา

เปิดปมฆ่าโหดหนุ่มเกาหลีวัย 20 ในกัมพูชา คลิปสุดท้ายถูกบังคับเสพยา-ทวงหนี้เลือด เป็นศพถูกทิ้งบนเขาโบกอร์ เมืองกำปอด

คลิปวิดีโอความยาวไม่กี่นาทีที่ เผยแพร่โดยสถานีโทรทัศน์ KBS ของเกาหลีใต้ ได้สร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วประเทศ ภาพของชายหนุ่มวัย 20 ปี ถูกบังคับให้เสพยาเสพติดผ่าน พร้อมเสียงข่มขู่ “ถ้าไม่สูบจะฆ่าให้ตาย” คลิปนี้คือหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่บันทึกชีวิตของนายปาร์ค ก่อนที่เขาจะถูกพบเป็นศพ สภาพถูกทำร้ายอย่างทารุณ ถูกห่อด้วยผ้าห่มทิ้งไว้บนเทือกเขาโบกอร์ ประเทศกัมพูชา เมื่อเดือนสิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา

นี่ไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมธรรมดา แต่เป็นภาพย้ำว่า โลกอาชญากรรมข้ามชาติ ใช้ความหวังของคนหนุ่มสาวเป็นเหยื่อล่อ สู่จุดจบอันน่าสลด ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในประเทศกัมพูชา ดินแดนที่ถูกประณามว่าเป็นสแกมโบเดีย เมืองหลวงแก๊งอาชญากรออนไลน์

จากบัญชีม้า สู่การเป็นนักโทษ

เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 นายปาร์ค ชายหนุ่มชาวเกาหลีใต้ ตัดสินใจเดินทางมายังกัมพูชาตามคำชักชวนของนายหน้าในเกาหลีใต้ ข้อเสนอคือการขายบัญชีธนาคารในชื่อของเขา หรือที่รู้จักในไทยว่า “บัญชีม้า” เพื่อแลกกับเงินก้อนโต เป็นเส้นทางที่คนหนุ่มสาวจำนวนไม่น้อยเลือกเพื่อหาเงินทางลัด

แต่ทันทีที่เท้าของเขาแตะแผ่นดินกัมพูชา ฝันหวานก็สลายไป เขากลับถูกแก๊งอาชญากรซึ่งเป็นชาวจีนเชื้อสายเกาหลี หรือที่เรียกว่า “โชซอนจก” กักขังและยึดหนังสือเดินทางไว้ทันที สถานะของเขาเปลี่ยนจากผู้ที่มาหาเงินกลายเป็นนักโทษในชั่วข้ามคืน

นายหน้าที่เกาหลีใต้ยักยอกเงินที่แก๊งโอนเข้ามาในบัญชีของนายปาร์ค เมื่อเงินหายไป ความรับผิดชอบทั้งหมดจึงตกมาอยู่ที่เจ้าของบัญชีอย่างเขา นายปาร์คถูกแก๊งอาชญากรรมกลุ่มนี้ทวงหนี้ด้วยวิธีการสุดโหดร้าย

ตามรายงานข่าว นายปาร์คถูกทุบตี โดนทรมานอย่างหนัก และถูกบังคับให้เสพยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) เพื่อไม่ให้เขาหลับหรือหมดสติ ซึ่งเป็นวิธีการที่แก๊งอาชญากรรมนิยมใช้กับเหยื่อเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม หลักฐานจากคลิปวิดีโอที่หลุดออกมา ยืนยันถึงชะตากรรมอันโหดร้ายที่เขาต้องเผชิญในช่วงสุดท้ายของชีวิต

ที่สุดแล้ว ร่างของเขาถูกพบในสภาพน่าเวทนา ใบหน้าบวมปูดมีร่องรอยฟกช้ำทั่วร่างกาย ถูกห่อด้วยผ้าห่มและถุงพลาสติก ซึ่งบ่งชี้ว่าเขาเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายอย่างรุนแรง

กัมพูชา ฐานที่มั่นอาชญากรรมข้ามชาติ

คดีของนายปาร์คไม่ใช่เคดีทรามแรกที่เกิดขึ้นกับชาวเกาหลีใต้ ข้อมูลจากสื่อระบุว่า เฉพาะในปี 2568 มีชาวเกาหลีใต้ถูกหลอกไปทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเว็บพนันออนไลน์ในกัมพูชาแล้วอย่างน้อย 252 ราย

แก๊งเหล่านี้มักเป็นกลุ่มชาวจีนที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานปฏิบัติการ มักจะล่อลวงเหยื่อจากหลายชาติ รวมถึงคนไทย ด้วยข้อเสนอรายได้ดี เมื่อเหยื่อมาถึงจะถูกยึดหนังสือเดินทาง บังคับให้ทำงานหลอกลวงคนชาติเดียวกัน หากใครขัดขืนหรือทำงานไม่ได้ตามเป้า ก็จะถูกทำร้ายร่างกาย กักขัง หรือแม้กระทั่งขายต่อไปยังแก๊งอื่น

ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ได้ประสานงานกับทางการกัมพูชาเพื่อเร่งรัดการสืบสวนและนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ แต่กระบวนการยังคงเป็นไปอย่างล่าช้าและซับซ้อน

รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ

ยืนยัน “คนละครึ่ง” มาแน่ เปิดลงทะเบียน 20-26 ต.ค. บัตรคนจนได้เพิ่ม 1.7 พัน

เศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 คนเดียว 10 ใบ รับเละ 60 ล้าน สลากดิจิทัล L6 1/10/68

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2000 กดเงินสดได้ไหม รัฐแจง จ่ายตามนี้

เนย โชติกา ประกาศขายรถหรูส่วนตัว กลางไอจี สภาพสวย-ราคาดี

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

สภ.ปราณบุรี แจงยิบ ปมสาวร้องคดีไม่คืบ ชี้ ส่งตรวจร่างกาย สอบปากคำแล้ว

แห่ห่วง พร้อม ทีปกร พระเอกซีรีส์ ประสบอุบัติเหตุรถพังยับ ยืนยันไม่ได้ดื่ม

ประวัติ “เสี่ยโต้ง” สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ จากนักธุรกิจอสังหา สู่โฆษกรัฐบาลอนุทิน

ประกาศผลสอบ ก.พ. 68 (ภาค ก) วันไหน? เช็กขั้นตอนพิมพ์ใบรับรองที่นี่

จับแล้ว อาม่าโดนถีบบนรถไฟ อึ้งวีกรรมมหาภัย คดีลักทรัพย์-หนีหมายจับ

ห้องส่งแทบแตก! ผีปอบ ธี่หยด 3 บุกรายการสรยุทธ “ไบรท์” กรี๊ดลั่น วิ่งหลบจ้าละหวั่น

ผู้ว่าฯชัชชาติ เตือนคนกรุง จับตา 9-10 ต.ค.เตรียมรับมือน้ำเหนือ-น้ำหนุน ใกล้เคียงปี 54

พายุไต้ฝุ่น บัวลอย ถล่มเวียดนามแล้ววันนี้ 1 ต.ค. ยอดเสียชีวิต 19 ราย

รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ

ยืนยัน “คนละครึ่ง” มาแน่ เปิดลงทะเบียน 20-26 ต.ค. บัตรคนจนได้เพิ่ม 1.7 พัน

