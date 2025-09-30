คดีบาป หนุ่มเกาหลีใต้ ถูกบังคับเสพยา ทรมานก่อนตาย ทาสแก๊งสแกมเมอร์ กัมพูชา
เปิดปมฆ่าโหดหนุ่มเกาหลีวัย 20 ในกัมพูชา คลิปสุดท้ายถูกบังคับเสพยา-ทวงหนี้เลือด เป็นศพถูกทิ้งบนเขาโบกอร์ เมืองกำปอด
คลิปวิดีโอความยาวไม่กี่นาทีที่ เผยแพร่โดยสถานีโทรทัศน์ KBS ของเกาหลีใต้ ได้สร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วประเทศ ภาพของชายหนุ่มวัย 20 ปี ถูกบังคับให้เสพยาเสพติดผ่าน พร้อมเสียงข่มขู่ “ถ้าไม่สูบจะฆ่าให้ตาย” คลิปนี้คือหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่บันทึกชีวิตของนายปาร์ค ก่อนที่เขาจะถูกพบเป็นศพ สภาพถูกทำร้ายอย่างทารุณ ถูกห่อด้วยผ้าห่มทิ้งไว้บนเทือกเขาโบกอร์ ประเทศกัมพูชา เมื่อเดือนสิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา
นี่ไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมธรรมดา แต่เป็นภาพย้ำว่า โลกอาชญากรรมข้ามชาติ ใช้ความหวังของคนหนุ่มสาวเป็นเหยื่อล่อ สู่จุดจบอันน่าสลด ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในประเทศกัมพูชา ดินแดนที่ถูกประณามว่าเป็นสแกมโบเดีย เมืองหลวงแก๊งอาชญากรออนไลน์
จากบัญชีม้า สู่การเป็นนักโทษ
เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 นายปาร์ค ชายหนุ่มชาวเกาหลีใต้ ตัดสินใจเดินทางมายังกัมพูชาตามคำชักชวนของนายหน้าในเกาหลีใต้ ข้อเสนอคือการขายบัญชีธนาคารในชื่อของเขา หรือที่รู้จักในไทยว่า “บัญชีม้า” เพื่อแลกกับเงินก้อนโต เป็นเส้นทางที่คนหนุ่มสาวจำนวนไม่น้อยเลือกเพื่อหาเงินทางลัด
แต่ทันทีที่เท้าของเขาแตะแผ่นดินกัมพูชา ฝันหวานก็สลายไป เขากลับถูกแก๊งอาชญากรซึ่งเป็นชาวจีนเชื้อสายเกาหลี หรือที่เรียกว่า “โชซอนจก” กักขังและยึดหนังสือเดินทางไว้ทันที สถานะของเขาเปลี่ยนจากผู้ที่มาหาเงินกลายเป็นนักโทษในชั่วข้ามคืน
นายหน้าที่เกาหลีใต้ยักยอกเงินที่แก๊งโอนเข้ามาในบัญชีของนายปาร์ค เมื่อเงินหายไป ความรับผิดชอบทั้งหมดจึงตกมาอยู่ที่เจ้าของบัญชีอย่างเขา นายปาร์คถูกแก๊งอาชญากรรมกลุ่มนี้ทวงหนี้ด้วยวิธีการสุดโหดร้าย
ตามรายงานข่าว นายปาร์คถูกทุบตี โดนทรมานอย่างหนัก และถูกบังคับให้เสพยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) เพื่อไม่ให้เขาหลับหรือหมดสติ ซึ่งเป็นวิธีการที่แก๊งอาชญากรรมนิยมใช้กับเหยื่อเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม หลักฐานจากคลิปวิดีโอที่หลุดออกมา ยืนยันถึงชะตากรรมอันโหดร้ายที่เขาต้องเผชิญในช่วงสุดท้ายของชีวิต
ที่สุดแล้ว ร่างของเขาถูกพบในสภาพน่าเวทนา ใบหน้าบวมปูดมีร่องรอยฟกช้ำทั่วร่างกาย ถูกห่อด้วยผ้าห่มและถุงพลาสติก ซึ่งบ่งชี้ว่าเขาเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายอย่างรุนแรง
กัมพูชา ฐานที่มั่นอาชญากรรมข้ามชาติ
คดีของนายปาร์คไม่ใช่เคดีทรามแรกที่เกิดขึ้นกับชาวเกาหลีใต้ ข้อมูลจากสื่อระบุว่า เฉพาะในปี 2568 มีชาวเกาหลีใต้ถูกหลอกไปทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเว็บพนันออนไลน์ในกัมพูชาแล้วอย่างน้อย 252 ราย
แก๊งเหล่านี้มักเป็นกลุ่มชาวจีนที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานปฏิบัติการ มักจะล่อลวงเหยื่อจากหลายชาติ รวมถึงคนไทย ด้วยข้อเสนอรายได้ดี เมื่อเหยื่อมาถึงจะถูกยึดหนังสือเดินทาง บังคับให้ทำงานหลอกลวงคนชาติเดียวกัน หากใครขัดขืนหรือทำงานไม่ได้ตามเป้า ก็จะถูกทำร้ายร่างกาย กักขัง หรือแม้กระทั่งขายต่อไปยังแก๊งอื่น
ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ได้ประสานงานกับทางการกัมพูชาเพื่อเร่งรัดการสืบสวนและนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ แต่กระบวนการยังคงเป็นไปอย่างล่าช้าและซับซ้อน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: