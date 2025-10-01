การเงินเศรษฐกิจ

เริ่มวันนี้ 1 ต.ค. จ่ายเพิ่ม 3 เท่า! บ้านไหนไม่แยกขยะ บิลมา 60 บาททันที

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 10:12 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 10:12 น.
143
ยุคใหม่ค่าขยะกรุงเทพ วันนี้เป็นต้นไป (1 ต.ค. 68) ใครไม่ลงทะเบียนแยกขยะ 4 ประเภท เตรียมควักจ่าย 60 บาท/เดือน ย้ำทิ้งมั่วข้างนอก โดนปรับอีกกระทงสูงสุด 2,000 บาท

ยุคใหม่ค่าขยะกรุงเทพ วันนี้เป็นต้นไป (1 ต.ค. 68) ใครไม่ลงทะเบียนแยกขยะ 4 ประเภท เตรียมควักจ่าย 60 บาท/เดือน ย้ำทิ้งมั่วข้างนอก โดนปรับอีกกระทงสูงสุด 2,000 บาท

สิ้นสุดยุคผ่อนผัน ตั้งแต่วันนี้ (1 ต.ค. 68) เป็นต้นไป ชาวกรุงเทพมหานครที่ไม่แยกขยะจะต้องเตรียมตัวควักกระเป๋าจ่ายค่าธรรมเนียมเก็บขยะเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัว จากเดิม 20 บาท เป็น 60 บาทต่อเดือน ทันที

นโยบายใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อบังคับให้ทุกครัวเรือนต้องเริ่มแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างจริงจัง หลังจากที่ กทม. ได้ประกาศและให้เวลาเตรียมตัวมานานหลายเดือน

ทางเลือกมีสองทาง จ่าย 20 หรือจ่าย 60

กฎใหม่ของ กทม. ชัดเจนว่า ถ้าคุณไม่แยกขยะ บิลค่าขยะของคุณคือ 60 บาท/เดือน ถ้าคุณแยกขยะ 4 ประเภทและลงทะเบียนโครงการ บ้านนี้ไม่เทรวม คุณยังจ่ายในอัตราเดิมคือ 20 บาท/เดือน

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมรายเดือนที่พุ่งสูงขึ้น กทม. ย้ำว่าการลักลอบนำขยะไปทิ้งในที่สาธารณะ เช่น ข้างถนน, แม่น้ำลำคลอง หรือในที่รกร้าง มีความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ซึ่งมีโทษปรับเงินสูงสุดถึง 2,000 บาท และเทศกิจมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้ทันที

วิธีแยกขยะไม่ให้โดนปรับ
ข้อมูลจาก FB/กรุงเทพมหานคร

วิธีรอด แยก 4 ถัง + ลงทะเบียน

สำหรับผู้ที่ต้องการจ่ายค่าขยะในราคาเดิม 20 บาท ต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอนคือ แยกขยะในบ้านเป็น 4 ประเภท (ขยะอินทรีย์, รีไซเคิล, อันตราย, ทั่วไป) และ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ บ้านนี้ไม่เทรวม ผ่านแอปพลิเคชัน BKK Waste Pay หรือที่สำนักงานเขต

ทั้งนี้ กทม. จะมีระบบสุ่มตรวจ หากพบว่าบ้านที่ลงทะเบียนแล้วไม่ทำการแยกขยะจริง 2 ครั้งติดต่อกัน จะถูกตัดสิทธิ์และต้องกลับไปจ่าย 60 บาททันที

สรุปง่ายๆ คือ ยุคของการ ‘เทรวม’ ได้จบลงแล้วในกรุงเทพฯ ประชาชนมีทางเลือกแค่ 2 ทาง คือ ‘แยกขยะเพื่อจ่ายเท่าเดิม’ หรือ ‘ไม่แยกและยอมจ่ายแพงขึ้น’ พร้อมรับความเสี่ยงที่จะโดนปรับหากทิ้งไม่เป็นที่

สามารถดาวน์โหลดคู่มือ “ฮาวทูทิ้ง” ได้ที่โบรชัวร์ : ฮาวทูทิ้ง

Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

