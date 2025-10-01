เริ่มวันนี้ 1 ต.ค. จ่ายเพิ่ม 3 เท่า! บ้านไหนไม่แยกขยะ บิลมา 60 บาททันที

ยุคใหม่ค่าขยะกรุงเทพ วันนี้เป็นต้นไป (1 ต.ค. 68) ใครไม่ลงทะเบียนแยกขยะ 4 ประเภท เตรียมควักจ่าย 60 บาท/เดือน ย้ำทิ้งมั่วข้างนอก โดนปรับอีกกระทงสูงสุด 2,000 บาท
สิ้นสุดยุคผ่อนผัน ตั้งแต่วันนี้ (1 ต.ค. 68) เป็นต้นไป ชาวกรุงเทพมหานครที่ไม่แยกขยะจะต้องเตรียมตัวควักกระเป๋าจ่ายค่าธรรมเนียมเก็บขยะเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัว จากเดิม 20 บาท เป็น 60 บาทต่อเดือน ทันที
นโยบายใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อบังคับให้ทุกครัวเรือนต้องเริ่มแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างจริงจัง หลังจากที่ กทม. ได้ประกาศและให้เวลาเตรียมตัวมานานหลายเดือน
ทางเลือกมีสองทาง จ่าย 20 หรือจ่าย 60
กฎใหม่ของ กทม. ชัดเจนว่า ถ้าคุณไม่แยกขยะ บิลค่าขยะของคุณคือ 60 บาท/เดือน ถ้าคุณแยกขยะ 4 ประเภทและลงทะเบียนโครงการ บ้านนี้ไม่เทรวม คุณยังจ่ายในอัตราเดิมคือ 20 บาท/เดือน
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมรายเดือนที่พุ่งสูงขึ้น กทม. ย้ำว่าการลักลอบนำขยะไปทิ้งในที่สาธารณะ เช่น ข้างถนน, แม่น้ำลำคลอง หรือในที่รกร้าง มีความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ซึ่งมีโทษปรับเงินสูงสุดถึง 2,000 บาท และเทศกิจมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้ทันที
วิธีรอด แยก 4 ถัง + ลงทะเบียน
สำหรับผู้ที่ต้องการจ่ายค่าขยะในราคาเดิม 20 บาท ต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอนคือ แยกขยะในบ้านเป็น 4 ประเภท (ขยะอินทรีย์, รีไซเคิล, อันตราย, ทั่วไป) และ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ บ้านนี้ไม่เทรวม ผ่านแอปพลิเคชัน BKK Waste Pay หรือที่สำนักงานเขต
ทั้งนี้ กทม. จะมีระบบสุ่มตรวจ หากพบว่าบ้านที่ลงทะเบียนแล้วไม่ทำการแยกขยะจริง 2 ครั้งติดต่อกัน จะถูกตัดสิทธิ์และต้องกลับไปจ่าย 60 บาททันที
สรุปง่ายๆ คือ ยุคของการ ‘เทรวม’ ได้จบลงแล้วในกรุงเทพฯ ประชาชนมีทางเลือกแค่ 2 ทาง คือ ‘แยกขยะเพื่อจ่ายเท่าเดิม’ หรือ ‘ไม่แยกและยอมจ่ายแพงขึ้น’ พร้อมรับความเสี่ยงที่จะโดนปรับหากทิ้งไม่เป็นที่
สามารถดาวน์โหลดคู่มือ “ฮาวทูทิ้ง” ได้ที่โบรชัวร์ : ฮาวทูทิ้ง
