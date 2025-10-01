รวบลุงญี่ปุ่นโรคจิต ใช้กรรไกรขู่สาวที่ป้ายรถเมล์ อ้างอยากจับหน้าอกสาว
รวบลุงญี่ปุ่นโรคจิต ใช้กรรไกรขู่สาวที่ป้ายรถเมล์ บอกให้ตามเข้าห้องน้ำมา แต่หญิงหนีได้ทัน ผู้ก่อเหตุอ้างไม่ได้จะข่มขืน แต่แค่อยากจับหน้าอก
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม สำนักข่าว เจแปนทูเดย์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จับกุมชายวัย 52 ปี หลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าเขาข่มขู่หญิงวัย 27 ปีด้วยกรรไกรที่ป้ายรถเมล์
โดยตำรวจระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ 19.45 น. ของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น โดยผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือนายฮิโรยูกิ ซูกิโมโต้ นั่งอยู่ที่ป้ายรถเมล์ ก่อนที่ผู้เสียหายจะมานั่งข้างๆ
อ้างอิงจากผู้เสียหายเล่าว่า นายซูกิโมโตใช้กรรไกรชี้มาที่ท้องของเธอบอกว่า “อย่าขยับ ไม่งั้นเขาจะฆ่าทิ้ง” และบอกให้เธอตามมาที่ห้องน้ำ โดยผู้ก่อเหตุจับไหล่ของหญิงคนดังกล่าวเพื่อจะลากเข้าห้องน้ำ ทว่าเธอดิ้นหลุด และแจ้งตำรวจในที่สุด
อ้างอิงจากตำรวจระบุว่า ผู้ก่อเหตุปฏิเสธว่าเขาพยายามข่มขืนของเธอ โดยเขากล่าวว่าเขาทำไปเพราะอยากจับหน้าอกผู้หญิงเท่านั้น
