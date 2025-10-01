แม่ทัพภาค 1 คนใหม่ พล.ท.วรยส กล่าวสัตย์ ทำหน้าที่กองทัพพระราชา ปกป้องสถาบัน
ส่งต่อหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่ พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ คนที่ 59 ของไทย ยืนยัน ปกป้องอธิปไตย เป็นของทัพของในหลวงรัชกาลที่ 10
วันนี้ 1 ต.ค.68 ได้มีพิธีรับ–ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 1 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง
พล.อ.อมฤต บุญสุยา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวอำลา ขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ร่วมปฏิบัติภารกิจด้วยความเสียสละ และฝากความห่วงใยต่อกองทัพภาคที่ 1
ขณะที่ พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 คนที่ 59 ได้กล่าว มีใจความสำคัญว่า “กระผมขอให้คำมั่นว่ากองทัพภาคที่ 1 จะทำหน้าที่เป็นกองทัพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริง โดยใช้ศักยภาพและสรรพกำลังทั้งปวงปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงความมุ่งมั่นสู่การเป็นกองทัพภาคที่ 1 ที่พร้อมรบและพร้อมถวายงานอย่างสูงสุด และจะปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกอย่างเคร่งครัด มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นความเป็นทหารอาชีพ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องอธิปไตยของชาติและช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งยังเป็นหนึ่งเดียวกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาประเทศเพื่อประชาชนและสร้างความมั่นคงของชาติในทุกมิติ”
กองทัพภาคที่ 1 จะมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติ และยึดมั่นในคำขวัญ “ทุกการกระทำคือการสื่อสาร” อย่างแท้จริง
กองทัพภาคที่ 1 พื้นที่ในความรับผิดชอบ
กองทัพภาคที่ 1 มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 26 จังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ได้แก่
- กรุงเทพมหานคร
- ภาคกลาง: ชัยนาท, นนทบุรี, นครปฐม, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง
- ภาคตะวันตก: กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ราชบุรี
- ภาคตะวันออก: จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตราด, นครนายก, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว
ด้วยที่ตั้งซึ่งครอบคลุมเมืองหลวงและพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ กองทัพภาคที่ 1 จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของประเทศในทุกมิติ
