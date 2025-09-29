พ่อหัวร้อน เจอดี! ศาลสั่ง จำคุก 2 เดือน ปรับ 12,000 บาท ผลักรถตำรวจล้ม
พ่อเดือดถูกล็อกล้อ ผลักรถตำรวจล้มกลางสามเสน ล่าสุดศาลสั่งจำคุก 2 เดือน ปรับ 12,000 บาท รอลงอาญา 1 ปี ชดใช้ 10,000 บาท
จากกรณีคลิปไวรัล พ่อหัวร้อน ที่ไม่พอใจถูกตำรวจจราจรล็อกล้อรถยนต์ ก่อนผลักรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ล้มลงกลางถนนสามเสน เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ล่าสุดมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว โดยศาลได้มีคำพิพากษาในคดีดังกล่าวแล้ว
สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่า ศาลอาญามีคำพิพากษาให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานทำให้เสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ และดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยให้จำคุกเป็นเวลา 2 เดือน และปรับ 12,000 บาท
โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้มีกำหนด 1 ปี และให้จำเลย ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 10,000 บาท
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 29 กันยายน 2568 หลังจากผู้ปกครองชายคนดังกล่าวจอดรถในที่ห้ามจอดบริเวณหน้าโรงเรียนเอกชนชื่อดังย่านสามเสนเพื่อรอรับลูก และถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเข้าทำการล็อกล้อ
จากนั้น ชายคนดังกล่าวได้ออกมาโต้เถียงด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวและผลักรถจักรยานยนต์ของตำรวจจนล้มลง ซึ่งคลิปเหตุการณ์ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกออนไลน์และเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
