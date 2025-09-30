ไม่รอด! สาววัย 37 เมาขับ BMW ย้อนศรชน 10 คัน เจอแจ้ง 2 ข้อหาหนัก ลุ้นศาล สั่งคุก-ยึดรถ
ราม่าราชพฤกษ์ สาวเมาแล้วซิ่ง BMW ย้อนศรยาว 5 กม. ชนระเนระนาด 10 คัน ตำรวจแจ้ง 2 ข้อหา วัดแอลกอฮอล์พุ่ง 205 มก.
กลายเป็นคลิปไวรัลที่สร้างความเดือดดาลในโลกโซเชียลตลอดคืนที่ผ่านมา ต่อเนื่องถึงเช้าวันนี้ (30 ก.ย. 68) กับเหตุการณ์ หญิงวัย 37 ปี เมาแล้วขับรถเก๋ง BMW ย้อนศรบนถนนราชพฤกษ์เป็นระยะทางยาวกว่า 5 กิโลเมตร ก่อนพุ่งชนรถคันอื่นเสียหายระเนระนาดรวม 10 คัน ล่าสุด ตำรวจ สภ.ชัยพฤกษ์ ได้แจ้ง 2 ข้อหาหนักแล้ว
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 29 กันยายน บริเวณถนนราชพฤกษ์ขาออก หน้าโครงการสัมมากร เพลส อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี คลิปจากกล้องหน้ารถของผู้เสียหายซึ่งเผยแพร่โดยเพจ ข่าวคนนนท์ และถูกแชร์ต่อโดยเพจ Drama-addict เผยให้เห็นรถ BMW สีขาวขับย้อนศรมาด้วยความเร็ว ก่อนจะพุ่งชนรถกระบะและทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน มีรถยนต์เสียหายรวม 10 คัน ในจำนวนนี้มีรถหรูอย่าง Porsche รวมอยู่ด้วย 2 คัน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ขับขี่รถ BMW ซึ่งเป็นหญิงอายุ 37 ปี อยู่ในสภาพมึนเมาและให้การวกวน โดยผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงถึง 205 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถึง 4 เท่า
ความคืบหน้าล่าสุดในเช้าวันนี้ (30 ก.ย.) ตำรวจ สภ.ชัยพฤกษ์ ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ขับขี่แล้ว 2 ข้อหาหลัก ได้แก่ 1. ขับรถในขณะเมาสุรา เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายและทรัพย์สินเสียหาย และ 2. ขับรถโดยประมาท ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้อายัดรถคันเกิดเหตุไว้เป็นของกลาง และอยู่ระหว่างการเรียกผู้เสียหายมาให้ปากคำเพื่อดำเนินการในส่วนของการชดใช้ค่าเสียหายต่อไป
