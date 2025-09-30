พิพากษายืน จำคุก 2 ปี “ลูกเกด ชลธิชา” สส.ปชน. คดี ม.112 ไม่รอลงอาญา
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนศาลชั้นต้น จำคุก 2 ปี ลูกเกด ชลธิชา สส. พรรคประชาชน คดี ม.112 ไม่รอลงอาญา ก่อนได้รับประกันตัว
ศาลจังหวัดธัญบุรี นัดอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ในคดีหมิ่นสถาบัน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว หรือ ลูกเกด สส.ปทุมธานี พรรคประชาชน (ปชน.) เป็นจำเลย ในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112
กรณีเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2564 จำเลยได้ปราศรัยและชุมนุมเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีการเมือง หน้าศาลจังหวัดธัญบุรี #คาร์ม็อบ11กันยา64 โดยมีเนื้อหาดูหมิ่นสถาบัน ซึ่งจำเลยให้การปฏิเสธ
ซึ่งก่อนหน้านี้ ศาลอาญา พิพากษาจำคุก 2 ปี ลดโทษจาก 4 ปีมีไม่รอลงอาญา ก่อนจะได้รับประกันตัวในเวลาต่อมานั้น
โดยศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ที่ศาลชั้นต้น พิพากษาลงโทษจำเลยมานั้น ชอบแล้ว อุทธรณ์จำเลยฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน จำคุก 2 ปี
ต่อมาจำเลย ยื่นคำร้อง พร้อมหลักทรัพย์ ขอปล่อยชั่วคราว ศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยระหว่างฎีกา โดยตีราคาประกัน 150,000 บาท
