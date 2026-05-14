ประวัติ มารีน่า ศดานันท์ 10 เรื่องน่ารู้ น้องสาวมาร์กี้ ราศรี สาวลูกครึ่งไทย-สเปนมากความสามารถ
ชื่อของ มารีน่า ศดานันท์ บาเล็นซิเอก้า กลับมาอยู่ในความสนใจของชาวเน็ตอีกครั้ง หลังเธอออกมาโพสต์ขอโทษ ทราย สก๊อต จากประเด็นคอมเมนต์ให้กำลังใจ มายด์ ลภัสลัล และ พาย สุนิษฐ์ สก๊อต ท่ามกลางดราม่าครอบครัวที่สังคมกำลังจับตา
ต่อไปนี้ที่ข่าวบันเทิง The Thaiger ได้รวบรวมข้อมูล 10 เรื่องน่ารู้ของ มารีน่า ศดานันท์ ที่หลายคนอาจยังไม่รู้ จะมีประเด็นไหนน่าสนใจบ้างตามมาอ่านในนี้กันได้เลยครับ
1. มารีน่า มีชื่อจริงว่า ศดานันท์ บาเล็นซิเอก้า
มารีน่า หรือ ศดานันท์ บาเล็นซิเอก้า เกิดวันที่ 21 มีนาคม 2539 ที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ 30 ปี เป็นนักแสดง นักร้อง และนางแบบลูกครึ่งไทย-สเปน โดยใช้นามสกุลเดียวกับพี่สาวคือ มาร์กี้ ราศรี บาเล็นซิเอก้า จิราธิวัฒน์
2. เป็นลูกครึ่งไทย-สเปน บ้านเดียวกับมาร์กี้ ราศรี
มารีน่าเป็นลูกสาวของ ดานิเอล บาเล็นซิเอก้า และ อรศรี บาเล็นซิเอก้า ฮอนโนลด์ หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ แม่เหน่ง อรศรี อดีตนางงามและนางแบบ โดยมารีน่าเป็นลูกสาวคนเล็ก มีพี่สาวคือ มาร์กี้ ราศรี
พูดง่าย ๆ คือบ้านนี้หน้าตาดีทั้งบ้าน ไม่ใช่โชคช่วย แต่เป็นกรรมพันธุ์แบบไม่ต้องรีทัช
3. เรียนจบอินเตอร์ ก่อนต่อบริหารธุรกิจที่ ABAC
ด้านการศึกษา มารีน่าจบระดับมัธยมปลายจาก โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี และจบปริญญาตรีจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ ABAC ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพจำของเธอในฐานะสาวอินเตอร์ที่พูดได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
4. เริ่มเป็นที่รู้จักตั้งแต่อายุ 15 ปี
เส้นทางในวงการของมารีน่าเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อย TrueID ระบุว่าเธอเริ่มเป็นที่รู้จักจากการออกในรายการ ตีท้ายครัว ทางช่อง 3 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ขณะอายุประมาณ 15 ปี ก่อนจะค่อย ๆ เข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัวในเวลาต่อมา
5. เคยประกวด Asian Supermodel Contest 2013
ก่อนงานแสดง มารีน่าเคยเดินสายประกวดนางแบบ โดยในปี 2556 เธอเข้าประกวด Asian Supermodel Contest 2013 และได้อันดับ 4 จากเวทีดังกล่าว จากนั้นจึงเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับ บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น ของหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธ์
6. ละครเรื่องแรกคือ น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์
ผลงานละครเรื่องแรกของมารีน่าคือ น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ รับบทชื่อเดียวกับตัวเองว่า “มารีน่า” โดยเธอเล่นต่อเนื่องในช่วงปี 2557-2561 ถือเป็นผลงานที่ทำให้ผู้ชมเริ่มคุ้นหน้าเธอมากขึ้นในฐานะนักแสดงรุ่นใหม่ของช่อง 3
7. แจ้งเกิดชัดจาก ซ่อนเงารัก
บทที่ทำให้ชื่อของมารีน่าถูกพูดถึงหนักคือ ขวัญเอย / ขวัญมา ในละครเรื่อง ซ่อนเงารัก ปี 2563 ซึ่งเธอรับบทฝาแฝดชาย-หญิงหลังตัวละครผ่านเหตุการณ์ศัลยกรรมเปลี่ยนใบหน้า โดยเป็นบทนำที่ท้าทายและทำให้คนดูเห็นศักยภาพด้านการแสดงของเธอมากขึ้น
8. มีผลงานละครและซีรีส์หลายแนว
นอกจากน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์และซ่อนเงารัก มารีน่ายังมีผลงานหลายเรื่อง เช่น มาดามดัน, สายลับสามมิติ, ซ่อนรักกามเทพ, ฝ้ายแกมแพร, อังคารคลุมโปง The Series, บุพเพร้อยร้าย, Wannabe ฝัน กล้า บ้า ดัง และ The Ocean Eyes เรียกว่าไม่ได้ยืนอยู่แค่เงาของคำว่า “น้องสาวมาร์กี้” แต่มีเส้นทางงานของตัวเองชัดเจน
9. ไม่ได้มีดีแค่งานแสดง แต่ร้องเพลงจริงจัง
มารีน่ามีผลงานเพลงหลายเพลง ทั้งเพลงประกอบละครและซิงเกิลของตัวเอง เช่น เบา ๆ ในใจ, ดวงตาคู่นั้น, Touch, ตัวปลอม, ติด, เหมือนจะดี และอื่น ๆ โดย Sanook เคยรายงานว่าเพลง “เบา ๆ ในใจ” จากละครซ่อนเงารัก มียอดวิวทะลุหลักล้านในช่วงปี 2563
ปี 2568 มารีน่ากลับมาพร้อมซิงเกิลสากลแรกในชีวิต This must be the place เพลงฟีลกู๊ดสไตล์ City Pop ที่เธอเขียนเนื้อร้องเอง ก่อนต่อยอดสู่ EP สากล CASA MARI ซึ่งปล่อยออกมาแล้วในปีเดียวกัน
10. ใช้ไอจี @marinaemmb และมีภาพจำเป็นสาวสายศิลปะ
อินสตาแกรมของมารีน่าคือ @marinaemmb โดยภาพจำของเธอในช่วงหลังไม่ใช่แค่นักแสดง แต่เป็นศิลปินที่มีความเป็นตัวเองสูง ชอบงานเพลง งานภาพ และไลฟ์สไตล์ที่ดูเรียบง่ายกว่าภาพดารากระแสหลักทั่วไป
ประเด็นล่าสุด มารีน่า-มาร์กี้ ถูกโยงดราม่า ทราย สก๊อต
กระแสล่าสุดที่ทำให้ชื่อมารีน่ากลับมาเป็นข่าว เกิดจากกรณีเธอเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจ มายด์ ลภัสลัล และ พาย สุนิษฐ์ สก๊อต ท่ามกลางดราม่าครอบครัวของพายกับ ทราย สก๊อต ก่อนถูกชาวเน็ตวิจารณ์ว่าข้อความดังกล่าวอาจกระทบความรู้สึกของฝั่งทราย ซึ่งเป็นผู้ที่ออกมาเล่าเรื่องบาดแผลในครอบครัว
ไทยรัฐรายงานว่า ภายหลังมารีน่าออกมาชี้แจงว่า เจตนาของเธอคือการให้กำลังใจเพื่อนที่กำลังตั้งครรภ์ เพราะเป็นห่วงสภาพจิตใจ และยอมรับว่าก่อนหน้านั้นยังไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดหรือฟังคลิปเสียงไปพร้อมกับคนอื่น ก่อนขอโทษทรายจากใจจริง
ขณะเดียวกัน มาร์กี้ ราศรี พี่สาวของมารีน่า ก็ถูกพูดถึงจากกรณีเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของมายด์เกี่ยวกับประเด็นที่ดินหัวหิน โดย Sanook และเดลินิวส์รายงานว่า มาร์กี้ถูกชาวเน็ตบางส่วนวิจารณ์ว่าไม่ควรเข้าไปยุ่งกับประเด็นครอบครัวของคนอื่น
อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ยังเป็นดราม่าที่มีข้อมูลจากหลายฝ่าย ทั้งฝั่งทรายที่ออกมาเล่าเรื่องในอดีต ฝั่งพายและมายด์ที่ออกมาชี้แจงอีกมุม รวมถึงคนบันเทิงที่เข้าไปแสดงความเห็นแล้วถูกสังคมตั้งคำถาม ดังนั้นการรายงานข่าวควรใช้คำอย่างระมัดระวัง ไม่สรุปแทนศาล และไม่ตัดสินใครจากข้อมูลเพียงด้านเดียว
สำหรับมารีน่า เรื่องนี้กลายเป็นอีกหนึ่งบทเรียนบนพื้นที่สาธารณะของคนดังยุคโซเชียล เพราะบางครั้งคอมเมนต์ที่ตั้งใจให้กำลังใจคนใกล้ตัว อาจถูกอ่านในบริบทที่กว้างกว่านั้น โดยเฉพาะเมื่อประเด็นเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของผู้ที่ออกมาเล่าเรื่องบาดแผลในครอบครัว
