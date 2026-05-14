บันเทิง

ประวัติ มารีน่า ศดานันท์ 10 เรื่องน่ารู้ น้องสาวมาร์กี้ ราศรี สาวลูกครึ่งไทย-สเปนมากความสามารถ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 14:07 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 14:07 น.
52
ประวัติ มารีน่า ศดานันท์ 10 เรื่องน่ารู้ น้องสาวมาร์กี้ ราศรี สาวลูกครึ่งไทย-สเปนมากความสามารถ

ชื่อของ มารีน่า ศดานันท์ บาเล็นซิเอก้า กลับมาอยู่ในความสนใจของชาวเน็ตอีกครั้ง หลังเธอออกมาโพสต์ขอโทษ ทราย สก๊อต จากประเด็นคอมเมนต์ให้กำลังใจ มายด์ ลภัสลัล และ พาย สุนิษฐ์ สก๊อต ท่ามกลางดราม่าครอบครัวที่สังคมกำลังจับตา

ชื่อของ มารีน่า ศดานันท์ บาเล็นซิเอก้า กลับมาอยู่ในความสนใจของชาวเน็ตอีกครั้ง หลังเธอออกมาโพสต์ขอโทษ ทราย สก๊อต จากประเด็นคอมเมนต์ให้กำลังใจ มายด์ ลภัสลัล และ พาย สุนิษฐ์ สก๊อต ท่ามกลางดราม่าครอบครัวที่สังคมกำลังจับตา

ต่อไปนี้ที่ข่าวบันเทิง The Thaiger ได้รวบรวมข้อมูล 10 เรื่องน่ารู้ของ มารีน่า ศดานันท์ ที่หลายคนอาจยังไม่รู้ จะมีประเด็นไหนน่าสนใจบ้างตามมาอ่านในนี้กันได้เลยครับ

1. มารีน่า มีชื่อจริงว่า ศดานันท์ บาเล็นซิเอก้า

มารีน่า หรือ ศดานันท์ บาเล็นซิเอก้า เกิดวันที่ 21 มีนาคม 2539 ที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ 30 ปี เป็นนักแสดง นักร้อง และนางแบบลูกครึ่งไทย-สเปน โดยใช้นามสกุลเดียวกับพี่สาวคือ มาร์กี้ ราศรี บาเล็นซิเอก้า จิราธิวัฒน์

2. เป็นลูกครึ่งไทย-สเปน บ้านเดียวกับมาร์กี้ ราศรี

มารีน่าเป็นลูกสาวของ ดานิเอล บาเล็นซิเอก้า และ อรศรี บาเล็นซิเอก้า ฮอนโนลด์ หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ แม่เหน่ง อรศรี อดีตนางงามและนางแบบ โดยมารีน่าเป็นลูกสาวคนเล็ก มีพี่สาวคือ มาร์กี้ ราศรี

พูดง่าย ๆ คือบ้านนี้หน้าตาดีทั้งบ้าน ไม่ใช่โชคช่วย แต่เป็นกรรมพันธุ์แบบไม่ต้องรีทัช

3. เรียนจบอินเตอร์ ก่อนต่อบริหารธุรกิจที่ ABAC

ด้านการศึกษา มารีน่าจบระดับมัธยมปลายจาก โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี และจบปริญญาตรีจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ ABAC ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพจำของเธอในฐานะสาวอินเตอร์ที่พูดได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

4. เริ่มเป็นที่รู้จักตั้งแต่อายุ 15 ปี

เส้นทางในวงการของมารีน่าเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อย TrueID ระบุว่าเธอเริ่มเป็นที่รู้จักจากการออกในรายการ ตีท้ายครัว ทางช่อง 3 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ขณะอายุประมาณ 15 ปี ก่อนจะค่อย ๆ เข้าสู่วงการบันเทิงเต็มตัวในเวลาต่อมา

5. เคยประกวด Asian Supermodel Contest 2013

ก่อนงานแสดง มารีน่าเคยเดินสายประกวดนางแบบ โดยในปี 2556 เธอเข้าประกวด Asian Supermodel Contest 2013 และได้อันดับ 4 จากเวทีดังกล่าว จากนั้นจึงเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับ บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น ของหน่อง อรุโณชา ภาณุพันธ์

มารีน่าเป็นลูกสาวของ ดานิเอล บาเล็นซิเอก้า และ อรศรี บาเล็นซิเอก้า ฮอนโนลด์
marinaemmb

6. ละครเรื่องแรกคือ น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์

ผลงานละครเรื่องแรกของมารีน่าคือ น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ รับบทชื่อเดียวกับตัวเองว่า “มารีน่า” โดยเธอเล่นต่อเนื่องในช่วงปี 2557-2561 ถือเป็นผลงานที่ทำให้ผู้ชมเริ่มคุ้นหน้าเธอมากขึ้นในฐานะนักแสดงรุ่นใหม่ของช่อง 3

7. แจ้งเกิดชัดจาก ซ่อนเงารัก

บทที่ทำให้ชื่อของมารีน่าถูกพูดถึงหนักคือ ขวัญเอย / ขวัญมา ในละครเรื่อง ซ่อนเงารัก ปี 2563 ซึ่งเธอรับบทฝาแฝดชาย-หญิงหลังตัวละครผ่านเหตุการณ์ศัลยกรรมเปลี่ยนใบหน้า โดยเป็นบทนำที่ท้าทายและทำให้คนดูเห็นศักยภาพด้านการแสดงของเธอมากขึ้น

8. มีผลงานละครและซีรีส์หลายแนว

นอกจากน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์และซ่อนเงารัก มารีน่ายังมีผลงานหลายเรื่อง เช่น มาดามดัน, สายลับสามมิติ, ซ่อนรักกามเทพ, ฝ้ายแกมแพร, อังคารคลุมโปง The Series, บุพเพร้อยร้าย, Wannabe ฝัน กล้า บ้า ดัง และ The Ocean Eyes เรียกว่าไม่ได้ยืนอยู่แค่เงาของคำว่า “น้องสาวมาร์กี้” แต่มีเส้นทางงานของตัวเองชัดเจน

9. ไม่ได้มีดีแค่งานแสดง แต่ร้องเพลงจริงจัง

มารีน่ามีผลงานเพลงหลายเพลง ทั้งเพลงประกอบละครและซิงเกิลของตัวเอง เช่น เบา ๆ ในใจ, ดวงตาคู่นั้น, Touch, ตัวปลอม, ติด, เหมือนจะดี และอื่น ๆ โดย Sanook เคยรายงานว่าเพลง “เบา ๆ ในใจ” จากละครซ่อนเงารัก มียอดวิวทะลุหลักล้านในช่วงปี 2563

ปี 2568 มารีน่ากลับมาพร้อมซิงเกิลสากลแรกในชีวิต This must be the place เพลงฟีลกู๊ดสไตล์ City Pop ที่เธอเขียนเนื้อร้องเอง ก่อนต่อยอดสู่ EP สากล CASA MARI ซึ่งปล่อยออกมาแล้วในปีเดียวกัน

มีผลงานละครและซีรีส์หลายแนว
marinaemmb

10. ใช้ไอจี @marinaemmb และมีภาพจำเป็นสาวสายศิลปะ

อินสตาแกรมของมารีน่าคือ @marinaemmb โดยภาพจำของเธอในช่วงหลังไม่ใช่แค่นักแสดง แต่เป็นศิลปินที่มีความเป็นตัวเองสูง ชอบงานเพลง งานภาพ และไลฟ์สไตล์ที่ดูเรียบง่ายกว่าภาพดารากระแสหลักทั่วไป

ประเด็นล่าสุด มารีน่า-มาร์กี้ ถูกโยงดราม่า ทราย สก๊อต

กระแสล่าสุดที่ทำให้ชื่อมารีน่ากลับมาเป็นข่าว เกิดจากกรณีเธอเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจ มายด์ ลภัสลัล และ พาย สุนิษฐ์ สก๊อต ท่ามกลางดราม่าครอบครัวของพายกับ ทราย สก๊อต ก่อนถูกชาวเน็ตวิจารณ์ว่าข้อความดังกล่าวอาจกระทบความรู้สึกของฝั่งทราย ซึ่งเป็นผู้ที่ออกมาเล่าเรื่องบาดแผลในครอบครัว

ไทยรัฐรายงานว่า ภายหลังมารีน่าออกมาชี้แจงว่า เจตนาของเธอคือการให้กำลังใจเพื่อนที่กำลังตั้งครรภ์ เพราะเป็นห่วงสภาพจิตใจ และยอมรับว่าก่อนหน้านั้นยังไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดหรือฟังคลิปเสียงไปพร้อมกับคนอื่น ก่อนขอโทษทรายจากใจจริง

ขณะเดียวกัน มาร์กี้ ราศรี พี่สาวของมารีน่า ก็ถูกพูดถึงจากกรณีเข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของมายด์เกี่ยวกับประเด็นที่ดินหัวหิน โดย Sanook และเดลินิวส์รายงานว่า มาร์กี้ถูกชาวเน็ตบางส่วนวิจารณ์ว่าไม่ควรเข้าไปยุ่งกับประเด็นครอบครัวของคนอื่น

อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ยังเป็นดราม่าที่มีข้อมูลจากหลายฝ่าย ทั้งฝั่งทรายที่ออกมาเล่าเรื่องในอดีต ฝั่งพายและมายด์ที่ออกมาชี้แจงอีกมุม รวมถึงคนบันเทิงที่เข้าไปแสดงความเห็นแล้วถูกสังคมตั้งคำถาม ดังนั้นการรายงานข่าวควรใช้คำอย่างระมัดระวัง ไม่สรุปแทนศาล และไม่ตัดสินใครจากข้อมูลเพียงด้านเดียว

สำหรับมารีน่า เรื่องนี้กลายเป็นอีกหนึ่งบทเรียนบนพื้นที่สาธารณะของคนดังยุคโซเชียล เพราะบางครั้งคอมเมนต์ที่ตั้งใจให้กำลังใจคนใกล้ตัว อาจถูกอ่านในบริบทที่กว้างกว่านั้น โดยเฉพาะเมื่อประเด็นเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของผู้ที่ออกมาเล่าเรื่องบาดแผลในครอบครัว

marinaemmb
marinaemmb
marinaemmb
marinaemmb
marinaemmb

แหล่งอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ทราย สก๊อต ขอบคุณทุกกำลังใจ ข่าว

ทราย สก๊อต ยอมรับยังเศร้า ปมดราม่าครอบครัว ขอบคุณกำลังใจ ดีใจไม่ได้สู้ลำพัง

43 วินาที ที่แล้ว
ประวัติ มารีน่า ศดานันท์ 10 เรื่องน่ารู้ น้องสาวมาร์กี้ ราศรี สาวลูกครึ่งไทย-สเปนมากความสามารถ บันเทิง

ประวัติ มารีน่า ศดานันท์ 10 เรื่องน่ารู้ น้องสาวมาร์กี้ ราศรี สาวลูกครึ่งไทย-สเปนมากความสามารถ

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.ฟิลิปปินส์ ประชุมด่วน ยิงกันในวุฒิสภา ขณะพยายามจับมือขวา “ดูแตร์เต”

17 นาที ที่แล้ว
เทคโนโลยี

รีวิว Google Fitbit Air VS Whoop ออกกำลังกายจริงจัง ควรซื้อไหม

25 นาที ที่แล้ว
สังข์ ดอกสะเดา ยังวิกฤต ล่าสุดลูกชายยกเลิกผ่าตัด-ปั๊มหัวใจ หวังให้พ่อไม่ทรมาน บันเทิง

สังข์ ดอกสะเดา ยังวิกฤต ล่าสุดลูกชายยกเลิกผ่าตัด-ปั๊มหัวใจ หวังให้พ่อไม่ทรมาน

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกกองทัพบก ชี้เขมรยิงยั่วยุ เกิดต่อเนื่องมาตลอด หวังไทยใช้อาวุธตอบโต้

51 นาที ที่แล้ว
ธปท. หั่น GDP ปี 69 เหลือ 1.5% สงครามฉุดส่งออก-ลงทุน กนง. ลดดอกเบี้ยเหลือ 1% ประคองเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ

ธปท. หั่น GDP ปี 69 เหลือ 1.5% สงครามฉุดส่งออก-ลงทุน กนง. ลดดอกเบี้ยเหลือ 1% ประคองเศรษฐกิจ

52 นาที ที่แล้ว
ซัมซุง แถลงโต้ Dua Lipa หลังฟ้องลิขสิทธิ์ ปมใช้ภาพขึ้นกล่องทีวี ไม่ขออนุญาต ข่าวต่างประเทศ

ซัมซุง แถลงโต้ Dua Lipa หลังฟ้องลิขสิทธิ์ ปมใช้ภาพขึ้นกล่องทีวี ไม่ขออนุญาต

52 นาที ที่แล้ว
มารีน่า น้องสาวมาร์กี้ ขอโทษ ทราย สก๊อต บันเทิง

มารีน่า น้องสาวมาร์กี้ ขอโทษ ทราย สก๊อต แค่ห่วงคนกำลังท้อง ไม่น่ายุ่งแต่แรก

52 นาที ที่แล้ว
แพท วงเคลียร์ โพสต์เดือดปมดราม่า ทราย สก๊อต ลั่นสังคมควรช่วยเหยื่อก่อนถามหาหลักฐาน! บันเทิง

แพท วงเคลียร์ โพสต์เดือดปมดราม่า ทราย สก๊อต ลั่นสังคมควรช่วยเหยื่อก่อนถามหาหลักฐาน!

55 นาที ที่แล้ว
เชียร์ ฑิฆัมพร ลบเมนต์ใต้โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยัน แค่ให้กำลังใจเพื่อน-หลานในท้อง บันเทิง

เชียร์ ฑิฆัมพร ลบเมนต์ใต้โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยัน แค่ให้กำลังใจเพื่อน-หลานในท้อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจสู้มาก นางแบบดัง ต้องตัดขา 2 ข้าง เพราะติดเชื้อจากผ้าอนามัยแบบสอด บันเทิง

ใจสู้มาก นางแบบดัง ต้องตัดขา 2 ข้าง เพราะติดเชื้อจากผ้าอนามัยแบบสอด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศรีสุวรรณ” ร้อง “อนุทิน” เร่งแก้รถพุ่มพวง ดัดแปลงรถโดยไม่ได้รับอนุญาต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. เคาะเพิ่มวันหยุดยาวพิเศษ มิถุนายน-กรกฎาคม 2569 เป็นข่าวปลอม เศรษฐกิจ

ครม. เคาะเพิ่มวันหยุดยาวพิเศษ มิถุนายน-กรกฎาคม 2569 เป็นข่าวปลอม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดใจ ทราย สก๊อต หลังปล่อยคลิปเสียงยืนยันถูกพี่ชายล่วงละเมิด ลั่น &quot;คนแบบนี้ต้องติดคุก&quot; บันเทิง

ทราย สก๊อต เปิดใจ หลังปล่อยคลิปเสียงยืนยันถูกพี่ชายล่วงละเมิด ลั่น “คนแบบนี้ต้องติดคุก”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วินัยเหล็ก! คลิปทหารจีนยืนนิ่งไม่ไหวติงรับ ‘ทรัมป์’ แม้เครื่อง Air Force One จอดประชิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุฯ เผย ไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ 15 พ.ค. คาดฝนน้อยกว่าปีที่แล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระติ๊บ ชวัลกร โพสต์ข้อความสะเทือนใจ หลังเห็นดรามาใหญ่ 2 พี่น้องตระกูลดัง ทราย-พาย บันเทิง

กระติ๊บ ชวัลกร โพสต์ข้อความสะเทือนใจ หลังเห็นดรามาใหญ่ 2 พี่น้องตระกูลดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 มิถุนายน 2569 ไม่ใช่วันหยุดพิเศษ หลังโซเชียลแชร์ อย่าหลงเชื่อ ข่าว

เคลียร์ชัด! 2 มิถุนายน 2569 ไม่ใช่วันหยุดพิเศษ หลังโซเชียลแชร์ อย่าหลงเชื่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดังระดับโลก! สื่อต่างชาติรุมตีข่าว “ทราย สก๊อต” แฉคลิปเสียง โยงข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทายาทตระกูลดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบหนุ่มญี่ปุ่นวัย 27 ปี ส่งจดหมาย ขู่วางระเบิดสำนักงานใหญ่ “นินเทนโด”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนธิ พูดถึงพิธีกรคู่ขวัญ แอ้ม สโรชา สู้มะเร็งจนนาทีสุดท้าย ยันโอนเงินเดือนต่อให้พ่อตามสัญญา ข่าว

สนธิ พูดถึงพิธีกรคู่ขวัญ แอ้ม สโรชา สู้มะเร็งจนนาทีสุดท้าย ยันดูแลพ่อต่อตามสัญญา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กสม. ชี้ไม่ควรมีใครควรถูกละเมิดในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปมโกนหัวมาดาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เพชร&quot; อินฟลูฯ ชื่อดัง เล่าซึ้งถึงอดีตคนคุย เผยความในใจ หลังรู้ความจริงสุดช้ำ บันเทิง

“เพชร PetchZ” อินฟลูฯ ดัง เล่าซึ้งถึงอดีตคนคุย เผยความในใจ หลังรู้ความจริงสุดช้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต งัดหลักฐานโต้พี่ชาย เตรียมแฉญาติเพิ่ม เผยปมแม่ฟ้องทวงบ้าน บันเทิง

ทราย สก๊อต ทนเก็บกดมานาน รอวันแฉคลิปเพิ่ม ลั่น ไม่อยากอยู่บ้านกับคนแบบนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 14:07 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 14:07 น.
52
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทราย สก๊อต ขอบคุณทุกกำลังใจ

ทราย สก๊อต ยอมรับยังเศร้า ปมดราม่าครอบครัว ขอบคุณกำลังใจ ดีใจไม่ได้สู้ลำพัง

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569

ปธน.ฟิลิปปินส์ ประชุมด่วน ยิงกันในวุฒิสภา ขณะพยายามจับมือขวา “ดูแตร์เต”

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569

รีวิว Google Fitbit Air VS Whoop ออกกำลังกายจริงจัง ควรซื้อไหม

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569

โฆษกกองทัพบก ชี้เขมรยิงยั่วยุ เกิดต่อเนื่องมาตลอด หวังไทยใช้อาวุธตอบโต้

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
Back to top button