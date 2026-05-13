หนุ่ม กรรชัย ซัดคนถามข่าว ทราย สก๊อต ให้อะไรสังคม ลั่น คนถูกกระทำน่าสงสารมาก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 16:06 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 16:07 น.
หนุ่ม กรรชัย สวนคนถามข่าว ทราย สก๊อต ให้อะไรสังคม ชี้หากเป็นเรื่องจริง สะท้อนปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ย้ำเป็นหน้าที่สื่อต้องนำเสนอข้อมูลทั้งสองฝ่าย

หลังจาก ทราย สก๊อต หนุ่มนักอนุรักษ์ เผยคลิปเสียงความยาว 4 นาที อ้างว่าเป็นบทสนทนาของตนและพี่ชาย พาย สุนิษฐ์ พูดคุยปมปัญหาเรื่องการล่วงละเมิดตั้งแต่เด็ก ล่าสุดเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ถึงสาเหตุที่ตัดสินใจอัดคลิปเสียงดังกล่าวไว้

ทราย สก๊อต เล่าว่า เรื่องเกิดขึ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้วทางครอบครัวนัดประชุมกัน หลังจากที่ตนเปิดเผยเรื่องพี่เลี้ยงเพราะต้องการขอความช่วยเหลือ แต่รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีจึงอัดคลิปเสียงพี่ชายเอาไว้ และรู้ว่าอีกฝ่ายจะออกมาโต้กลับ ไม่สามารถพึ่งพาอีกฝ่ายได้อีก ย้ำว่าสัญชาตญาณเด็กไม่ลืมว่าใครดีกับเรา ไม่มีความคิดเห็นกับคนที่ทำร้ายตนเอง พร้อมฝากคำถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกหรือเรื่องเล่น ๆ หรอ

ทั้งนี้ต้องรอความเคลื่อนไหวจาก พาย สุนิษฐ์ จะมีการชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่

หลังจากสื่อหลายสำนักมีการรายงานเรื่องดังกล่าว หลายคนสงสัยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องอะไรกับสังคม หนุ่ม กรรชัย ตอบกลับว่า “เรื่องนี้ผมบอกง่าย ๆ เลย ถ้ามันเป็นความจริงตามที่คุณทรายพูด มันคือความรุนแรงในครอบครัว เป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ถูกละเมิด มันจะมีผลทางกฎหมายต่อไป

ถามว่ามันให้อะไร ทำให้ตระหนักรู้ว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคม ข่าวเป็นสิ่งที่สอน หากเกิดเรื่องแบบนี้ ต้องแก้ไขอย่างไร ต้องบอกว่าผู้ที่ถูกกระทำเป็นคนที่น่าสงสารมาก ๆ

จริง ๆ ไม่น่าถามว่าให้อะไรกับสังคม แม้จะเป็นเรื่องในครอบครัว ขออภัย แต่ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องในครอบครัวของเขา ในเมื่อคนในครอบครัวเอาเรื่องนี้มาเปิด และเป็นคนพูดเอง เพื่อต้องการให้สื่อสาธารณะได้รับรู้ รวมทั้งฝั่ง พาย สุนิษฐ์ ก็เปิดหลักฐานที่มีเช่นเดียวกันชี้แจงว่าตนเองไม่ได้กระทำ เพื่อต้องการให้คำพูดตนเองกระจายออกมาให้ฟังว่าผมไม่ได้ทำ มันก็เป็นหน้าที่ของสื่อต้องนำเสนอ อีกทั้งฝั่งทรายสก๊อตก็ออกมาเปิดคลิปเสียงสนทนาในอดีตอีก เพราะต้องการให้สื่อนำเสนอเหมือนกัน มันก็ต้องนำเสนอ ถูกไหมครับ” ทราย สก๊อตอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

