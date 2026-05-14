ซัมซุง แถลงโต้ Dua Lipa หลังฟ้องลิขสิทธิ์ ปมใช้ภาพขึ้นกล่องทีวี ไม่ขออนุญาต

ซัมซุง แถลงโต้ Dua Lipa หลังฟ้องลิขสิทธิ์ 15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปมใช้ภาพขึ้นกล่องทีวี ไม่ขออนุญาต ยันตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้อง
บริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ออกมาชี้แจงกรณีการนำภาพของ ดูอา ลิปา (Dua Lipa) ศิลปินชื่อดังระดับโลกไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยระบุว่าบริษัทได้ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานเรียบร้อยแล้ว และข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่เป็นความจริง
เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่ผ่านมา ซัมซุงออกแถลงการณ์ชี้แจงหลังจากที่ ดูอา ลิปา ยื่นฟ้อง โดยระบุว่า ข้ออ้างที่ว่าบริษัทนำภาพของศิลปินไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นไม่เป็นความจริง เนื่องจากทางซัมซุงได้ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานภาพดังกล่าวผ่านบริษัทพาร์ทเนอร์ผู้จัดทำเนื้อหาเรียบร้อยก่อนจะนำมาใช้งานทุกขั้นตอน
ซัมซุงอธิบายเพิ่มเติมว่า พาร์ทเนอร์ผู้จัดทำเนื้อหาได้ยืนยันว่าสามารถนำภาพที่เป็นประเด็นไปใช้บนกล่องบรรจุภัณฑ์ทีวีได้ บริษัทจึงนำภาพดังกล่าวมาใช้บนกล่องทีวีที่วางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา
ต่อมาในเดือนกรกฎาคมของปีเดียวกัน ฝั่งของ ดูอา ลิปา ออกมาคัดค้านพร้อมกับระบุว่าไม่เคยให้ความยินยอมในการใช้ภาพดังกล่าวแต่อย่างใด จนนำไปสู่การยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐในที่สุด สื่อบันเทิงของสหรัฐฯ รายงานเมื่อวันที่ 9 พ.ค. ว่าทีมทนายความของ ดูอา ลิปา ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลแขวงในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้ว
ในคำฟ้องระบุว่าซัมซุงได้นำภาพและรูปลักษณ์อันมีค่าของ ดูอา ลิปา ไปใช้ในเชิงพาณิชย์บนกล่องทีวีในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและผิดกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยยื่นฟ้องใน 3 ข้อหา ได้แก่
- ละเมิดลิขสิทธิ์ จากการนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ละเมิดเครื่องหมายการค้า จากการนำรูปลักษณ์ที่มีมูลค่าทางการค้าไปใช้ประโยชน์
- ละเมิดสิทธิ์ในลักษณะส่วนบุคคล (Right of Publicity) จากการนำภาพบุคคลไปใช้เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับความยินยอม
ด้านตัวแทนของซัมซุงเผยว่า ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการพูดคุยกับฝั่งของ ดัว ลิปา มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน และจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี คดีนี้ยังคงน่าจับตามองว่าจะสิ้นสุดลงอย่างไร ระหว่างการเจรจานอกศาลหรือต้องสู้คดีถึงที่สุด ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ได้ที่เว็บไซต์ของเราต่อเนื่อง
ที่มา: CHOSUN
