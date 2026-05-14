ข่าวต่างประเทศ

ซัมซุง แถลงโต้ Dua Lipa หลังฟ้องลิขสิทธิ์ ปมใช้ภาพขึ้นกล่องทีวี ไม่ขออนุญาต

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 13:22 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 13:22 น.
60
ซัมซุง แถลงโต้ Dua Lipa หลังฟ้องลิขสิทธิ์ ปมใช้ภาพขึ้นกล่องทีวี ไม่ขออนุญาต

ซัมซุง แถลงโต้ Dua Lipa หลังฟ้องลิขสิทธิ์ 15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปมใช้ภาพขึ้นกล่องทีวี ไม่ขออนุญาต ยันตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้อง

บริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ออกมาชี้แจงกรณีการนำภาพของ ดูอา ลิปา (Dua Lipa) ศิลปินชื่อดังระดับโลกไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยระบุว่าบริษัทได้ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานเรียบร้อยแล้ว และข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่เป็นความจริง

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่ผ่านมา ซัมซุงออกแถลงการณ์ชี้แจงหลังจากที่ ดูอา ลิปา ยื่นฟ้อง โดยระบุว่า ข้ออ้างที่ว่าบริษัทนำภาพของศิลปินไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นไม่เป็นความจริง เนื่องจากทางซัมซุงได้ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานภาพดังกล่าวผ่านบริษัทพาร์ทเนอร์ผู้จัดทำเนื้อหาเรียบร้อยก่อนจะนำมาใช้งานทุกขั้นตอน

ซัมซุงอธิบายเพิ่มเติมว่า พาร์ทเนอร์ผู้จัดทำเนื้อหาได้ยืนยันว่าสามารถนำภาพที่เป็นประเด็นไปใช้บนกล่องบรรจุภัณฑ์ทีวีได้ บริษัทจึงนำภาพดังกล่าวมาใช้บนกล่องทีวีที่วางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา

ต่อมาในเดือนกรกฎาคมของปีเดียวกัน ฝั่งของ ดูอา ลิปา ออกมาคัดค้านพร้อมกับระบุว่าไม่เคยให้ความยินยอมในการใช้ภาพดังกล่าวแต่อย่างใด จนนำไปสู่การยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐในที่สุด สื่อบันเทิงของสหรัฐฯ รายงานเมื่อวันที่ 9 พ.ค. ว่าทีมทนายความของ ดูอา ลิปา ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลแขวงในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้ว

กล่องบรรจุภัณฑ์ทีวีซัมซุงที่ปรากฏภาพของ Dua Lipa
ภาพจาก: Variety

ในคำฟ้องระบุว่าซัมซุงได้นำภาพและรูปลักษณ์อันมีค่าของ ดูอา ลิปา ไปใช้ในเชิงพาณิชย์บนกล่องทีวีในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและผิดกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยยื่นฟ้องใน 3 ข้อหา ได้แก่

  • ละเมิดลิขสิทธิ์ จากการนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ละเมิดเครื่องหมายการค้า จากการนำรูปลักษณ์ที่มีมูลค่าทางการค้าไปใช้ประโยชน์
  • ละเมิดสิทธิ์ในลักษณะส่วนบุคคล (Right of Publicity) จากการนำภาพบุคคลไปใช้เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับความยินยอม

ด้านตัวแทนของซัมซุงเผยว่า ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการพูดคุยกับฝั่งของ ดัว ลิปา มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน และจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี คดีนี้ยังคงน่าจับตามองว่าจะสิ้นสุดลงอย่างไร ระหว่างการเจรจานอกศาลหรือต้องสู้คดีถึงที่สุด ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ได้ที่เว็บไซต์ของเราต่อเนื่อง

ที่มา: CHOSUN

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ทราย สก๊อต ขอบคุณทุกกำลังใจ ข่าว

ทราย สก๊อต ยอมรับยังเศร้า ปมดราม่าครอบครัว ขอบคุณกำลังใจ ดีใจไม่ได้สู้ลำพัง

45 วินาที ที่แล้ว
ประวัติ มารีน่า ศดานันท์ 10 เรื่องน่ารู้ น้องสาวมาร์กี้ ราศรี สาวลูกครึ่งไทย-สเปนมากความสามารถ บันเทิง

ประวัติ มารีน่า ศดานันท์ 10 เรื่องน่ารู้ น้องสาวมาร์กี้ ราศรี สาวลูกครึ่งไทย-สเปนมากความสามารถ

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.ฟิลิปปินส์ ประชุมด่วน ยิงกันในวุฒิสภา ขณะพยายามจับมือขวา “ดูแตร์เต”

17 นาที ที่แล้ว
เทคโนโลยี

รีวิว Google Fitbit Air VS Whoop ออกกำลังกายจริงจัง ควรซื้อไหม

25 นาที ที่แล้ว
สังข์ ดอกสะเดา ยังวิกฤต ล่าสุดลูกชายยกเลิกผ่าตัด-ปั๊มหัวใจ หวังให้พ่อไม่ทรมาน บันเทิง

สังข์ ดอกสะเดา ยังวิกฤต ล่าสุดลูกชายยกเลิกผ่าตัด-ปั๊มหัวใจ หวังให้พ่อไม่ทรมาน

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โฆษกกองทัพบก ชี้เขมรยิงยั่วยุ เกิดต่อเนื่องมาตลอด หวังไทยใช้อาวุธตอบโต้

51 นาที ที่แล้ว
ธปท. หั่น GDP ปี 69 เหลือ 1.5% สงครามฉุดส่งออก-ลงทุน กนง. ลดดอกเบี้ยเหลือ 1% ประคองเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ

ธปท. หั่น GDP ปี 69 เหลือ 1.5% สงครามฉุดส่งออก-ลงทุน กนง. ลดดอกเบี้ยเหลือ 1% ประคองเศรษฐกิจ

52 นาที ที่แล้ว
ซัมซุง แถลงโต้ Dua Lipa หลังฟ้องลิขสิทธิ์ ปมใช้ภาพขึ้นกล่องทีวี ไม่ขออนุญาต ข่าวต่างประเทศ

ซัมซุง แถลงโต้ Dua Lipa หลังฟ้องลิขสิทธิ์ ปมใช้ภาพขึ้นกล่องทีวี ไม่ขออนุญาต

52 นาที ที่แล้ว
มารีน่า น้องสาวมาร์กี้ ขอโทษ ทราย สก๊อต บันเทิง

มารีน่า น้องสาวมาร์กี้ ขอโทษ ทราย สก๊อต แค่ห่วงคนกำลังท้อง ไม่น่ายุ่งแต่แรก

52 นาที ที่แล้ว
แพท วงเคลียร์ โพสต์เดือดปมดราม่า ทราย สก๊อต ลั่นสังคมควรช่วยเหยื่อก่อนถามหาหลักฐาน! บันเทิง

แพท วงเคลียร์ โพสต์เดือดปมดราม่า ทราย สก๊อต ลั่นสังคมควรช่วยเหยื่อก่อนถามหาหลักฐาน!

55 นาที ที่แล้ว
เชียร์ ฑิฆัมพร ลบเมนต์ใต้โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยัน แค่ให้กำลังใจเพื่อน-หลานในท้อง บันเทิง

เชียร์ ฑิฆัมพร ลบเมนต์ใต้โพสต์ มายด์ ลภัสลัล ยัน แค่ให้กำลังใจเพื่อน-หลานในท้อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจสู้มาก นางแบบดัง ต้องตัดขา 2 ข้าง เพราะติดเชื้อจากผ้าอนามัยแบบสอด บันเทิง

ใจสู้มาก นางแบบดัง ต้องตัดขา 2 ข้าง เพราะติดเชื้อจากผ้าอนามัยแบบสอด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศรีสุวรรณ” ร้อง “อนุทิน” เร่งแก้รถพุ่มพวง ดัดแปลงรถโดยไม่ได้รับอนุญาต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. เคาะเพิ่มวันหยุดยาวพิเศษ มิถุนายน-กรกฎาคม 2569 เป็นข่าวปลอม เศรษฐกิจ

ครม. เคาะเพิ่มวันหยุดยาวพิเศษ มิถุนายน-กรกฎาคม 2569 เป็นข่าวปลอม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดใจ ทราย สก๊อต หลังปล่อยคลิปเสียงยืนยันถูกพี่ชายล่วงละเมิด ลั่น &quot;คนแบบนี้ต้องติดคุก&quot; บันเทิง

ทราย สก๊อต เปิดใจ หลังปล่อยคลิปเสียงยืนยันถูกพี่ชายล่วงละเมิด ลั่น “คนแบบนี้ต้องติดคุก”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วินัยเหล็ก! คลิปทหารจีนยืนนิ่งไม่ไหวติงรับ ‘ทรัมป์’ แม้เครื่อง Air Force One จอดประชิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุฯ เผย ไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ 15 พ.ค. คาดฝนน้อยกว่าปีที่แล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระติ๊บ ชวัลกร โพสต์ข้อความสะเทือนใจ หลังเห็นดรามาใหญ่ 2 พี่น้องตระกูลดัง ทราย-พาย บันเทิง

กระติ๊บ ชวัลกร โพสต์ข้อความสะเทือนใจ หลังเห็นดรามาใหญ่ 2 พี่น้องตระกูลดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 มิถุนายน 2569 ไม่ใช่วันหยุดพิเศษ หลังโซเชียลแชร์ อย่าหลงเชื่อ ข่าว

เคลียร์ชัด! 2 มิถุนายน 2569 ไม่ใช่วันหยุดพิเศษ หลังโซเชียลแชร์ อย่าหลงเชื่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดังระดับโลก! สื่อต่างชาติรุมตีข่าว “ทราย สก๊อต” แฉคลิปเสียง โยงข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทายาทตระกูลดัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบหนุ่มญี่ปุ่นวัย 27 ปี ส่งจดหมาย ขู่วางระเบิดสำนักงานใหญ่ “นินเทนโด”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนธิ พูดถึงพิธีกรคู่ขวัญ แอ้ม สโรชา สู้มะเร็งจนนาทีสุดท้าย ยันโอนเงินเดือนต่อให้พ่อตามสัญญา ข่าว

สนธิ พูดถึงพิธีกรคู่ขวัญ แอ้ม สโรชา สู้มะเร็งจนนาทีสุดท้าย ยันดูแลพ่อต่อตามสัญญา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กสม. ชี้ไม่ควรมีใครควรถูกละเมิดในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปมโกนหัวมาดาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เพชร&quot; อินฟลูฯ ชื่อดัง เล่าซึ้งถึงอดีตคนคุย เผยความในใจ หลังรู้ความจริงสุดช้ำ บันเทิง

“เพชร PetchZ” อินฟลูฯ ดัง เล่าซึ้งถึงอดีตคนคุย เผยความในใจ หลังรู้ความจริงสุดช้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทราย สก๊อต งัดหลักฐานโต้พี่ชาย เตรียมแฉญาติเพิ่ม เผยปมแม่ฟ้องทวงบ้าน บันเทิง

ทราย สก๊อต ทนเก็บกดมานาน รอวันแฉคลิปเพิ่ม ลั่น ไม่อยากอยู่บ้านกับคนแบบนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 13:22 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 13:22 น.
60
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทราย สก๊อต ขอบคุณทุกกำลังใจ

ทราย สก๊อต ยอมรับยังเศร้า ปมดราม่าครอบครัว ขอบคุณกำลังใจ ดีใจไม่ได้สู้ลำพัง

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
ประวัติ มารีน่า ศดานันท์ 10 เรื่องน่ารู้ น้องสาวมาร์กี้ ราศรี สาวลูกครึ่งไทย-สเปนมากความสามารถ

ประวัติ มารีน่า ศดานันท์ 10 เรื่องน่ารู้ น้องสาวมาร์กี้ ราศรี สาวลูกครึ่งไทย-สเปนมากความสามารถ

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569

รีวิว Google Fitbit Air VS Whoop ออกกำลังกายจริงจัง ควรซื้อไหม

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
สังข์ ดอกสะเดา ยังวิกฤต ล่าสุดลูกชายยกเลิกผ่าตัด-ปั๊มหัวใจ หวังให้พ่อไม่ทรมาน

สังข์ ดอกสะเดา ยังวิกฤต ล่าสุดลูกชายยกเลิกผ่าตัด-ปั๊มหัวใจ หวังให้พ่อไม่ทรมาน

เผยแพร่: 14 พฤษภาคม 2569
Back to top button