2 มิถุนายน 2569 หยุดราชการหรือไม่ หลังคนไทยลุ้นหยุดยาว
ข้อสงสัย วันที่ 2 มิถุนายน 2569 ได้หยุดฟันหลอต่อเนื่องหรือไม่ เช็กตารางวันหยุดราชการเดือนมิถุนายนเพื่อวางแผนการเดินทางพักผ่อนให้ถูกต้อง
ประชาชนจำนวนมากกำลังให้ความสนใจปฏิทินวันหยุดราชการประจำเดือนมิถุนายน 2569 สงสัยวันที่ 2 มิถุนายน ว่าจะได้หยุดเพื่ออุดรอยรั่วฟันหลอให้มีช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องหรือไม่ เนื่องจากปีที่แล้วรัฐบาลเคยประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดพิเศษ
ปฏิทินเดือนมิถุนายนปีนี้มีวันหยุดนักขัตฤกษ์รวม 2 วัน วันแรกคือวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันที่สองคือวันพุธที่ 3 มิถุนายน เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันหยุดทั้งสองวันมีวันที่ 2 มิถุนายนคั่นกลางอยู่
สำหรับคำถามที่ว่าวันที่ 2 มิถุนายน 2569 จะเป็นวันหยุดหรือไม่ คำตอบคือไม่ใช่วันหยุดราชการ ประชาชนยังคงต้องเดินทางไปทำงานตามปกติ สาเหตุที่คนไทยได้หยุดในวันดังกล่าวเมื่อปีที่แล้ว เกิดจากรัฐบาลมีประกาศกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการแบบพิเศษ
ปัจจุบันปีนี้ยังไม่มีประกาศกำหนดวันหยุดเพิ่มเติมแต่อย่างใด คนทำงานควรตรวจสอบปฏิทินล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบ
