“เพชร PetchZ” อินฟลูฯ ดัง เล่าซึ้งถึงอดีตคนคุย เผยความในใจ หลังรู้ความจริงสุดช้ำ
“เพชร PetchZ” โพสต์เปิดใจถึงอดีตคนคุย เล่าย้อนความหลังก่อนยุติความสัมพันธ์ ล่าสุดรับรู้ภูมิหลังสุดช้ำ ทำน้ำตาไหล พร้อมส่งกำลังใจ
“เพชร” ยูทูบเบอร์ช่อง PetchZ และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเปิดเผยความในใจถึงอดีตคนคุย พรอมกับเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์เมื่อปีที่ผ่านมา ระบุว่า
“มีเรื่องเล่าให้ฟัง ย้อนไปปีที่แล้ว เรามีความสัมพันธ์ดี ๆ กับคน ๆ นึง เราให้ใจเขาไปมาก ๆ เลย ชอบที่เขาเป็นเขา ชอบฟังเวลาที่เขาพูดถึงสิ่งที่รักหรือสนใจ ชอบที่เขาจริงจังกับสิ่งที่เขาชอบ ทุกครั้งที่ spend time ด้วยกัน มันรู้สึกสบายเหมือนตัวเองลอยได้ รู้สึกสบายใจที่อยู่ข้างคน ๆ นี้ โดยที่ไม่ได้นึกถึงเรื่องเพศ เรื่องฐานะ หรืออะไรเลย
พอมาถึงจุดนึงที่ความสัมพันธ์ไม่ได้ไปต่อ เราก็ใจสลายและค่อนข้างเจ็บปวด ไม่เคยเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่เข้าใจว่าที่ผ่านมามันก็ดีมาตลอด แต่ทำไมความรู้สึกดี ๆ ต่าง ๆ ก็กลายเป็นดูไม่มีความหมายกับเขาเลย ตอนนั้นเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจ โกรธ และเสียใจมาก ๆ
แต่พอมาวันนี้ที่ได้ฟังและรับรู้หลาย ๆ อย่างพร้อมกับทุกคน ได้ปะติดปะต่อเรื่องราว เราน้ำตาไหลแบบไม่รู้เลยว่าควรรู้สึกยังไง พอเข้าใจแล้วว่าทำไมตอนนั้นมันถึงได้เป็นแบบนั้น เรื่องของเรากลายเป็นเล็กน้อยไปเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาเจอมาทั้งชีวิต
ภายใต้รอยยิ้ม, การกอด, ความอบอุ่น, ความใจดี, ความเงียบ หรือแม้กระทั่งความเย็นชา, ความใจร้าย, ความสุขหรือความทุกข์ เราไม่มีทางรู้เลยว่า คน ๆ นึงเขามีภูมิหลังหรือผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้าง
ถึงจะไม่ได้ติดต่อกันแล้ว แต่ตอนนี้รู้สึกเห็นใจเขามาก ๆ ในฐานะเพื่อนมนุษย์คนนึง เรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครเลยจริง ๆ และหวังว่าจะไม่มีใครต้องเจอกับอะไรแบบนี้อีก”
