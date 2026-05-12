ข่าว

ตร. ยืนยัน “หมิงเฉิน ซัน” หนุ่มจีนซุกซีโฟร์ โยงแก๊งสแกมเมอร์เขมร เงินสะพัดสิบล้าน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 16:45 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 16:45 น.
58
ตร. ยืนยัน “หมิงเฉิน ซัน” หนุ่มจีนซุกซีโฟร์ โยงแก๊งสแกมเมอร์เขมร เงินสะพัดสิบล้าน

โฆษก ตร. แถลงคืบหน้าคดี “หมิงเฉิน ซัน” แฉหลักฐานโยงสแกมเมอร์เขมร เงินสะพัดสิบล้าน รวบ 6 คน ฟันเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต สั่งคอมมานโดเฝ้า 24 ชม.

12 พ.ค. 2569 พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงความคืบหน้าคดีความมั่นคงของ “หมิงเฉิน ซัน” ผู้ต้องหาชาวจีนวัย 31 ปี หลังเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำในจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ขยายผลตรวจค้นบ้านพักหรูเมืองพัทยา พบอาวุธสงครามร้ายแรงจำนวนมาก ทั้งระเบิดซีโฟร์ (C4) ปืนเอ็ม 16 (M16) และระเบิดสังหารซุกซ่อนอยู่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลดิจิทัล พบประวัติการแชตสนทนา ภาพการฝึกใช้อาวุธ และการสะสมอาวุธตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา หลักฐานชี้ชัดว่า หมิงเฉิน ซัน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชา มูลเหตุจูงใจในการสะสมอาวุธคือการเตรียมรับมือกับความขัดแย้งระหว่างกลุ่มสแกมเมอร์ด้วยกันเอง

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ยืนยันว่าไม่พบข้อบ่งชี้ว่าเครือข่ายนี้มีเป้าหมายก่อวินาศกรรมในประเทศไทย หรือเตรียมนำอาวุธมาก่อเหตุทำร้ายประชาชนไทย กรณี หมิงเฉิน ซัน อ้างว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและสะสมอาวุธเพื่อฆ่าตัวตายนั้น ถือเป็นสิทธิในการให้การ เจ้าหน้าที่จะยึดพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ

กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ตำรวจไซเบอร์) ตรวจสอบบัญชีและเส้นทางการเงินของ หมิงเฉิน ซัน พบเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาท เงินจำนวนนี้เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารและบัญชีคริปโทเคอร์เรนซีของแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชา เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนขยายผลไปยังบริษัทที่จดทะเบียนร่วมกับอดีตภรรยา และตรวจสอบมูลเหตุการจดทะเบียนสมรสเพื่อหาความเชื่อมโยง

การตรวจสอบสถานะพบว่า หมิงเฉิน ซัน เดินทางเข้าประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านช่องทางตรวจคนเข้าเมือง หมิงเฉิน ซัน ใช้หนังสือเดินทางของประเทศจีนและกัมพูชา พร้อมถือครองวีซ่าประเภท PE (Privilege Entry Visa) สำหรับกลุ่มผู้มีกำลังทรัพย์ และมีสถานะพำนักระยะยาว (Residence) ในประเทศเกาหลีใต้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมนำคดีนี้มาถอดบทเรียน เสนอให้ประสานข้อมูลความมั่นคงกับหน่วยงานออกวีซ่า และอาจนำระบบการให้คะแนน (Scoring) มาใช้เพื่อป้องกันอาชญากรใช้สิทธิพิเศษเข้าประเทศ การขยายผลคดีนี้จับกุมผู้ต้องหารวมทั้งสิ้น 6 ราย มีความคืบหน้าดังต่อไปนี้

  • ดำเนินการสอบสวนทางวินัยและอาญาเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการขายปืนสั้น Glock ให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติ
  • สืบสวนเจ้าหน้าที่รัฐกรณีทุจริตเรียกรับเงิน 2,000 บาท ทำข้อมูลเท็จออกบัตรสีชมพูให้ชาวต่างชาติ
  • เจ้าหน้าที่สืบทราบแหล่งที่มาของอาวุธสงคราม ปืน M16 อย่างน้อย 1 กระบอกแล้ว แม้กลุ่มผู้ค้าจะลบหมายเลขประจำปืนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ระบุถึงกรณี หมิงเฉิน ซัน มีอาการชักเกร็งและช็อกอย่างรุนแรงจากความเครียดและการอดอาหาร 3 วัน ระหว่างถูกคุมตัวในเรือนจำพิเศษพัทยา ปัจจุบัน หมิงเฉิน ซัน ถูกส่งเข้ารับการรักษาด่วนที่โรงพยาบาลและมีอาการปลอดภัยแล้ว

หมิงเฉิน ซัน ยังคงอยู่ภายใต้การเฝ้าคุ้มกันอย่างแน่นหนาตลอด 24 ชั่วโมงจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (คอมมานโด) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุด แม้ผู้ต้องหาจะเข้ารับการรักษาพยาบาลตามสิทธิพื้นฐานก็ตาม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สาวผวา! โดนหนุ่มหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เผยจิตใจย่ำแย่ ไม่กล้าเข้าคนเดียวอีก ข่าว

สาวผวา! โดนหนุ่มหื่น แอบถ่ายในห้องน้ำปั๊ม เผยจิตใจย่ำแย่ ไม่กล้าเข้าคนเดียวอีก

9 นาที ที่แล้ว
เนติวิทย์ ส่อคุก 3 ปี ศาลรัฐธรรมนูญชี้ กฎหมายเกณฑ์ทหารไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ข่าวการเมือง

เนติวิทย์ ส่อคุก 3 ปี ศาลรัฐธรรมนูญชี้ กฎหมายเกณฑ์ทหารไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

13 นาที ที่แล้ว
ตร. ยืนยัน “หมิงเฉิน ซัน” หนุ่มจีนซุกซีโฟร์ โยงแก๊งสแกมเมอร์เขมร เงินสะพัดสิบล้าน ข่าว

ตร. ยืนยัน “หมิงเฉิน ซัน” หนุ่มจีนซุกซีโฟร์ โยงแก๊งสแกมเมอร์เขมร เงินสะพัดสิบล้าน

48 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ โต้เมนต์ด่าสนับสนุน ทราย สก๊อต บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ซัดคนแซะอยากเป็นสะใภ้ หลังซัพพอร์ต ทราย สก๊อต

54 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

บัตรชมพูต่างด้าว คืออะไร? ทำไม “คนจีน” มีได้ เงื่อนไข เอกสารอะไรบ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. มีมติแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ขรก.การเมือง-พลเรือน รวม 15 กระทรวง ข่าวการเมือง

ครม. มีมติแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ขรก.การเมือง-พลเรือน รวม 15 กระทรวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คาลบี้ ประกาศเปลี่ยนสีถุงขนมเป็นขาวดำ หมึกไม่พอ เซ่นพิษสงครามอิหร่าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุ๊บ วิริยะ โพสต์ให้กำลังใจ แม่หมู พิมพ์ผกา ปมตัดขาด นาย ณภัทร บันเทิง

อุ๊บ วิริยะ ให้กำลังใจ แม่หมู-นาย ณภัทร ลั่น ผู้ชายมีเมียหลายคนได้ แต่แม่มีคนเดียว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ปรับปรุงกฎใหม่ ห้ามขาย-ดื่มเหล้า 8 สถานที่ใหม่ ราชกิจจาฯ เริ่มวันนี้ 12 พ.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สามก๊ก คำสัตย์โลหิต คือเกมอะไร เกมมือถือสามก๊กสายอนิเมะ เล่นฟรี โหลดได้ทั้ง iOS และ Android เทคโนโลยี

เปิดตัว สามก๊ก คำสัตย์โลหิต เกมมือถือสามก๊กสายอนิเมะ เล่นฟรี โหลดได้ทั้ง iOS และ Android

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ต้นอ้อ&quot; ช่วยเด็กหญิงวัย 13 ถูกแม่ทำร้ายสาหัส ใช้เหล็กแทง-ไล่นอนนอกบ้าน ข่าว

“ต้นอ้อ” ช่วยเด็กหญิงวัย 13 ถูกแม่ทำร้ายโหด ใช้เหล็กแทง-ไล่นอนนอกบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บาส Teetawat เล่านาทีแผลเลือดคั่งลุกลามเป็นหนองติดเชื้อ ข่าว

สตรีมเมอร์หนุ่ม หวิดเสียขา! แผลเลือดคั่ง ฝืนร่างกาย ลุกลามเป็นหนอง ติดเชื้อรุนแรง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปคดีพระครูคอคาร์บอน สุรินทร์ ถูกแฉแชตหลุดเปย์หนุ่ม ล่าสุดกแล้วที่พิจิตร ข่าว

สรุปคดีพระครูคอคาร์บอน จ.สุรินทร์ ถูกแฉแชตหลุดเปย์หนุ่ม ล่าสุดสึกแล้วที่พิจิตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” เสียใจไทยยกเลิก MOU44 สั่งห้ามเปิดเจรจาทวิภาคีใหม่เป็นอันขาด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สธ. ยืนยันยังไม่พบผู้ป่วยไวรัสฮันตาในไทย ย้ำไม่ใช่โรคใหม่ ขออย่าตื่นตระหนก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ น้องเติ้ล นศ.วิศวะปี 4 ฟ้าผ่าเสียชีวิต ข่าว

ประวัติ น้องเติ้ล หนุ่มวิศวะวัย 21 ฟ้าผ่าดับสลด สูญเสียคนเก่ง อนาคตไกล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มายด์ ยกย่องสามี พาย สุนิษฐ์ ผู้ชายแสนดี ไม่นอกใจ แย้มข้อเสียอย่างเดียว บันเทิง

มายด์ ยกย่องสามี พาย สุนิษฐ์ ผู้ชายแสนดี ไม่นอกใจ แย้มข้อเสียอย่างเดียว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลเลื่อนพิพากษา ต้อม รัชนีกร ฟ้อง เลอลักษณ์ 50 ล้าน ปิ่น จ่อฟ้องกลับ 100 ล้าน หากชนะ บันเทิง

เลอลักษณ์ จ่อฟ้องกลับ ต้อม รัชนีกร 100 ล้าน หากชนะคดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! Google Search ล่มชั่วคราว ผู้ใช้หลายประเทศรวมถึงไทย เจอ Server Error ข่าว

ด่วน! Google Search ล่มชั่วคราว ผู้ใช้หลายประเทศรวมถึงไทย เจอ Server Error

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจเอาจริง 3 เดือน กวาดล้างต่างด้าวผิดกฎหมาย อาชญากรข้ามชาติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กลาโหมฯ ลั่นไม่ต้องกังวล ตรวจเข้มทุกกระบอก สอบอาวุธทหารเรือหลุดได้อย่างไร?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม คงกระพัน ยกมือไหว้ขอโทษ ลบคลิป อ.แก้กรรม ข่าว

หนุ่ม คงกระพัน ยกมือไหว้ขอโทษ ลบคลิป อ.แก้กรรม เกลี้ยงช่อง แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม.ไฟเขียว 1,300 ล้าน ให้ กสทช. ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2026 ข่าวกีฬา

ครม.ไฟเขียว 1,300 ล้าน ให้ กสทช. ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล &quot;บุน รานี&quot; เมีย &quot;ฮุนเซน&quot; เดินเท้าเปล่าย่ำโคลน เยี่ยมชาวบ้าน ได้ใจคนเขมร ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัล “บุน รานี” เมีย “ฮุนเซน” เดินเท้าเปล่าย่ำโคลน เยี่ยมชาวบ้าน ได้ใจคนเขมร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นายกลอนดอน บอกประชาชนควรเชียร์ “เวสต์แฮม” หากไม่อยากเสียผลประโยชน์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 16:45 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 16:45 น.
58
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เนติวิทย์ ส่อคุก 3 ปี ศาลรัฐธรรมนูญชี้ กฎหมายเกณฑ์ทหารไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

เนติวิทย์ ส่อคุก 3 ปี ศาลรัฐธรรมนูญชี้ กฎหมายเกณฑ์ทหารไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
เบียร์ เดอะวอยซ์ โต้เมนต์ด่าสนับสนุน ทราย สก๊อต

เบียร์ เดอะวอยซ์ ซัดคนแซะอยากเป็นสะใภ้ หลังซัพพอร์ต ทราย สก๊อต

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569

บัตรชมพูต่างด้าว คืออะไร? ทำไม “คนจีน” มีได้ เงื่อนไข เอกสารอะไรบ้าง

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
ครม. มีมติแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ขรก.การเมือง-พลเรือน รวม 15 กระทรวง

ครม. มีมติแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่ง ขรก.การเมือง-พลเรือน รวม 15 กระทรวง

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
Back to top button