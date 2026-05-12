ตร. ยืนยัน “หมิงเฉิน ซัน” หนุ่มจีนซุกซีโฟร์ โยงแก๊งสแกมเมอร์เขมร เงินสะพัดสิบล้าน
โฆษก ตร. แถลงคืบหน้าคดี “หมิงเฉิน ซัน” แฉหลักฐานโยงสแกมเมอร์เขมร เงินสะพัดสิบล้าน รวบ 6 คน ฟันเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต สั่งคอมมานโดเฝ้า 24 ชม.
12 พ.ค. 2569 พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงความคืบหน้าคดีความมั่นคงของ “หมิงเฉิน ซัน” ผู้ต้องหาชาวจีนวัย 31 ปี หลังเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำในจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ขยายผลตรวจค้นบ้านพักหรูเมืองพัทยา พบอาวุธสงครามร้ายแรงจำนวนมาก ทั้งระเบิดซีโฟร์ (C4) ปืนเอ็ม 16 (M16) และระเบิดสังหารซุกซ่อนอยู่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลดิจิทัล พบประวัติการแชตสนทนา ภาพการฝึกใช้อาวุธ และการสะสมอาวุธตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา หลักฐานชี้ชัดว่า หมิงเฉิน ซัน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชา มูลเหตุจูงใจในการสะสมอาวุธคือการเตรียมรับมือกับความขัดแย้งระหว่างกลุ่มสแกมเมอร์ด้วยกันเอง
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ยืนยันว่าไม่พบข้อบ่งชี้ว่าเครือข่ายนี้มีเป้าหมายก่อวินาศกรรมในประเทศไทย หรือเตรียมนำอาวุธมาก่อเหตุทำร้ายประชาชนไทย กรณี หมิงเฉิน ซัน อ้างว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและสะสมอาวุธเพื่อฆ่าตัวตายนั้น ถือเป็นสิทธิในการให้การ เจ้าหน้าที่จะยึดพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ตำรวจไซเบอร์) ตรวจสอบบัญชีและเส้นทางการเงินของ หมิงเฉิน ซัน พบเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาท เงินจำนวนนี้เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารและบัญชีคริปโทเคอร์เรนซีของแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชา เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนขยายผลไปยังบริษัทที่จดทะเบียนร่วมกับอดีตภรรยา และตรวจสอบมูลเหตุการจดทะเบียนสมรสเพื่อหาความเชื่อมโยง
การตรวจสอบสถานะพบว่า หมิงเฉิน ซัน เดินทางเข้าประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านช่องทางตรวจคนเข้าเมือง หมิงเฉิน ซัน ใช้หนังสือเดินทางของประเทศจีนและกัมพูชา พร้อมถือครองวีซ่าประเภท PE (Privilege Entry Visa) สำหรับกลุ่มผู้มีกำลังทรัพย์ และมีสถานะพำนักระยะยาว (Residence) ในประเทศเกาหลีใต้
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมนำคดีนี้มาถอดบทเรียน เสนอให้ประสานข้อมูลความมั่นคงกับหน่วยงานออกวีซ่า และอาจนำระบบการให้คะแนน (Scoring) มาใช้เพื่อป้องกันอาชญากรใช้สิทธิพิเศษเข้าประเทศ การขยายผลคดีนี้จับกุมผู้ต้องหารวมทั้งสิ้น 6 ราย มีความคืบหน้าดังต่อไปนี้
- ดำเนินการสอบสวนทางวินัยและอาญาเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการขายปืนสั้น Glock ให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติ
- สืบสวนเจ้าหน้าที่รัฐกรณีทุจริตเรียกรับเงิน 2,000 บาท ทำข้อมูลเท็จออกบัตรสีชมพูให้ชาวต่างชาติ
- เจ้าหน้าที่สืบทราบแหล่งที่มาของอาวุธสงคราม ปืน M16 อย่างน้อย 1 กระบอกแล้ว แม้กลุ่มผู้ค้าจะลบหมายเลขประจำปืนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ระบุถึงกรณี หมิงเฉิน ซัน มีอาการชักเกร็งและช็อกอย่างรุนแรงจากความเครียดและการอดอาหาร 3 วัน ระหว่างถูกคุมตัวในเรือนจำพิเศษพัทยา ปัจจุบัน หมิงเฉิน ซัน ถูกส่งเข้ารับการรักษาด่วนที่โรงพยาบาลและมีอาการปลอดภัยแล้ว
หมิงเฉิน ซัน ยังคงอยู่ภายใต้การเฝ้าคุ้มกันอย่างแน่นหนาตลอด 24 ชั่วโมงจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (คอมมานโด) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุด แม้ผู้ต้องหาจะเข้ารับการรักษาพยาบาลตามสิทธิพื้นฐานก็ตาม
