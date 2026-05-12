นายกเทศมนตรีสหรัฐ สารภาพเป็นสายลับให้จีน ลงโฆษณาชวนเชื่อตามใบสั่ง
ไอลีน หวาง นายกเทศมนตรีเมืองอาร์คาเดีย ในสหรัฐฯ สารภาพแลกลดโทษเป็นสายลับให้จีน ลงโฆษณาชวนเชื่อตามใบสั่งของรัฐบาล
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม สำนักข่าว NYPost รายงานว่า ไอลีน หวาง นายกเทศมนตรีเมืองอาร์คาเดีย รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ได้ลาออกจากตำแหน่ง ภายหลังจากที่เธอยอมรับว่าเธอเป็นสายลับของประเทศจีน
โดยอ้างอิงจากเอกสารจากศาลที่เพิ่งได้รับการเปิดเผยระบุว่า เธอและคู่หมั้นในตอนนั้นได้ทำงานร่วมกัน ในการเผยแพร่ข่าวลงบนเว็บไซต์ U.S. News Center ซึ่งอ้างว่าเป็นแหล่งข่าวสำหรับชาวอเมริกันเชื้อสายจีน อย่างไรก็ตามเธอยอมรับว่าเธอใช้ช่องทางนี้ในการเผยแพร่ข่าวปลอมและโฆษณาชวนเชื่อของประเทศจีน
ซึ่งเธอกล่าวว่าเธอได้รับคำสั่งโดยตรงมาจากรัฐบาลจีน และส่งภาพจำนวนคนอ่านข่าวให้กับผู้บัญชาของเธอ และมีการตอบโต้ระหว่างทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีคำสั่งอีกด้วยว่าเธอต้องการรายงานประเด็นต่างๆอย่างไร
ทั้งนี้คำสารภาพของนางหวางนั้นเป็นคำสารภาพเพื่อแลกกับการรับโทษ แม้ว่าจะยังไม่มีการพิพากษาว่าเธอจะได้รับโทษอะไร แต่โทษสูงสุดของเธอในขณะนี้คือคุก 10 ปี ทั้งนี้อดีตคู่หมั้นของเธอโดนพิพากษาจำคุก 4 ปีไปก่อนแล้ว เมื่อช่วงปี 2567
