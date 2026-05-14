เศร้า “น้องเอี๊ยม” อินฟลูสาวเจ้าของเพจ “วันนี้รีวิวอะไรดี” เสียชีวิตแล้ว
แฟนคลับร่วมอาลัย น้องเอี๊ยม อินฟลูเอนเซอร์สาวเจ้าของเพจ วันนี้รีวิวอะไรดี เสียชีวิตแล้ว พบโพสต์สุดท้ายวันที่ 23 เมษายน
เพจเฟซบุ๊ก Tyler Cha ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าเกี่ยวกับการจากไปของ น้องเอี๊ยม อินฟลูสาวเจ้าของเพจ วันนี้รีวิวอะไรดี เพจที่มีผู้ติดตามเกือบแสนคน โดยระบุว่า “อาขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของน้องเอี๊ยม แฟนเพจ วันนี้รีวิวอะไรดี ด้วยนะครับ การเดินทางไกลครั้งนี้
ขอให้น้องเอี๊ยมไปสู่ภพภูมิที่ดี ขอให้หนูเป็นนางฟ้าที่สวยที่สุดบนสวรรค์เลยนะคะ เพื่อนๆน้องๆ beauty influencer ท่านไหนอยากแสดงความเสียใจเข้าไปส่งข้อความให้น้องเอี๊ยมที่แฟนเพจน้องเอี๊ยมกันได้นะครับ We’ll find each other again in another life”
ทั้งนี้จากการตรวจสอบเพจ วันนี้รีวิวอะไรดี พบว่าอัปเดตครั้งสุดท้ายคือวันที่ 23 เมษายน ท่ามกลางแฟนคลับที่ได้เข้าไปแสดงความอาลัยต่อการจากไปของอินฟลูสาวคนนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “น้องกวาง” อินฟลูสาว เสียชีวิตขณะผ่าตัดแก้จมูก สมองขาดออกซิเจนรุนแรง
- มือปืนโหด บุกยิงอินฟลูฯ สาวดับสลดต่อหน้าลูก 4 คน ครอบครัวเศร้า เด็กกำพร้าแม่
- Pondonnews อินฟลูสายข่าว โพสต์ขอโทษสื่อ ดึงฟุตเทจไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: