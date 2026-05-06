ข่าวต่างประเทศ

มือปืนโหด บุกยิงอินฟลูฯ สาวดับสลดต่อหน้าลูก 4 คน ครอบครัวเศร้า เด็กกำพร้าแม่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 21:49 น.
78

สุดสลด คนร้ายบุกยิงอินฟลูฯ สาว เสียชีวิตหน้าบ้านพักต่อหน้าลูก 4 คน ก่อนขับรถหลบหนี ตำรวจเร่งล่าตัวมือปืนมาดำเนินคดี

วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 สำนักข่าวรายงานการจากไปของ พาเมลา กิมาไรส์ (Pâmela Guimarães) อินฟลูเอนเซอร์สาววัย 26 ปี เสียชีวิตจากเหตุการณ์มือปืนบุกยิงบริเวณหน้าบ้านพักของเธอ ประเทศบราซิล ต่อหน้าลูกทั้ง 4 คนที่อยู่ในเหตุการณ์และเห็นภาพสลดทั้งหมด

สื่อท้องถิ่นรายงานว่ามือปืนขับรถมาจอดบริเวณหน้าบ้านและตะโกนเรียกชื่อเธอ เมื่อพาเมลาเดินออกไปที่ประตูรั้วและเห็นหน้าคนร้าย เธอพยายามวิ่งหนีกลับเข้าไปในบ้าน คนร้ายฉวยจังหวะที่เธอหันหลังลั่นไกยิงใส่เธอทันที ต่อหน้าลูก ๆ ทั้ง 4 คนที่ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะที่มือปืนอาศัยจังหวะชุลมุนหลบหนีไปได้

เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำตัวอินฟลูฯ สาวส่งโรงพยาบาล แต่กลับไร้ปาฏิหาริย์ แพทย์แจ้งว่าเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมา ขณะนี้ตำรวจท้องที่กำลังเร่งสืบสวนและติดตามจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดี

สำนักข่าว Massa ของบราซิล ระบุว่า พาเมลาเป็นลูกสาวของศิษยาภิบาล เธอมักจะแชร์เรื่องราวชีวิตประจำวันและผลงานด้านแฟชั่นให้ผู้ติดตามกว่า 10,000 คนบนโซเชียลมีเดียเสมอ

หลังข่าวการเสียชีวิตของเธอแพร่ออกไป แฟนคลับและเพื่อน ๆ เข้าไปคอมเมนต์ไว้อาลัยในโซเชียลมีเดียของเธอจำนวนมาก มีข้อความหนึ่งเขียนว่า “ไม่อยากจะเชื่อเลย เธอสวยและมีแผนในอนาคตอีกมากมาย” อีกคนคอมเมนต์ว่า “ขอพระเจ้าต้อนรับเธอสู่อ้อมแขน ขอให้พระเจ้าเยียวยาจิตใจครอบครัวของเธอ” รวมทั้งมีคนยกย่องว่าเธอคือแรงบันดาลใจ พร้อมขอให้เธอไปสู่สุคติบนสวรรค์

ก่อนหน้านี้ เกิดเหตุสลดลักษณะคล้ายกันกับ นากาลักษมี อินฟลูเอนเซอร์ชาวอินเดีย ถูกสามีใช้อาวุธมีดทำร้ายเธอจนเสียชีวิต ตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นการฆาตกรรมก่อนที่สามีจะฆ่าตัวตายตาม ซึ่งลูกชายของเธอพบศพแม่เป็นคนแรก

นากาลักษมีมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า 350,000 คน เธอโปรโมตธุรกิจขายผ้าส่าหรีชื่อ Sree Sai Silks แชร์เทคนิคการทอผ้าให้ผู้ติดตามชม และเปิดหน้าร้าน 2 แห่งในประเทศอินเดีย

ข้อมูลจาก : thesun

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

เท็ด เทิร์นเนอร์ เจ้าพ่อวงการสื่อ ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว CNN เสียชีวิตด้วยวัย 87 ปี

2 นาที ที่แล้ว
แฉอดีตครูหื่น ล่วงละเมิดเด็กหญิง 4 ราย ปฏิเสธเสียงแข็ง แม้หลักฐานคลิปเสียงมัดตัว ข่าวต่างประเทศ

แฉอดีตครูหื่น ล่วงละเมิดเด็กหญิง 4 ราย ปฏิเสธเสียงแข็ง แม้หลักฐานคลิปมัดตัว

9 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เจาะสถิติหวยออกวันเสาร์ 16 พฤษภาคม ย้อนหลัง 5 ปี พบเลขคี่มาแรง

39 นาที ที่แล้ว
ศาลเมตตา ยกฟ้อง แม่ล้างแค้นโหด สับอวัยวะเพศฆ่าคนร้าย ข่มขืนลูกสาว 11 ปี ข่าวต่างประเทศ

ศาลเมตตา ยกฟ้อง แม่ล้างแค้นโหด สับอวัยวะเพศฆ่าคนร้าย ข่มขืนลูกสาว 11 ปี

51 นาที ที่แล้ว
สาวป่วยมะเร็ง สั่ง เพื่อนแก้เหงา ผ่านแอปส่งอาหาร สุดท้ายได้กำลังใจเต็มเปี่ยม ข่าวต่างประเทศ

สาวป่วยมะเร็ง สั่ง เพื่อนคลายเหงา ผ่านแอปส่งอาหาร หวังมีคนคุยข้างเตียง สุดท้ายกำลังใจเต็มเปี่ยม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มือปืนโหด บุกยิงอินฟลูฯ สาวดับสลดต่อหน้าลูก 4 คน ครอบครัวเศร้า เด็กกำพร้าแม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินจีน หวยงวด 16 พฤษภาคม 2569 Line News

เลขเด็ดปฏิทินจีน หวยงวด 16 พฤษภาคม 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 6 พ.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด ผลสลากพัฒนา 6/5/69 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 6 พ.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด ผลสลากพัฒนา 6/5/69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทดัง เรียกคืนกระติกน้ำ 8.2 ล้านชิ้น 3 รุ่น ปัญหาฝากระเด็นใส่จนตาบอด ข่าวต่างประเทศ

บริษัทดัง เรียกคืนกระติกน้ำ 8.2 ล้านชิ้น 3 รุ่น ปัญหาฝากระเด็นใส่จนตาบอด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรรมการ True AF 2026 ติงผู้เข้าแข่งขันลูกครึ่งอเมริกันพูดภาษาอังกฤษ ข่าว

ดราม่า กรรมการ AF ติงเด็กพูดอังกฤษดูโชว์ออฟ โซเชียลแห่ป้อง หวั่นทำลายความมั่นใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักธุรกิจหนุ่ม แฉหมอดูดัง หลอกอมของลับ อ้าง แก้กรรม-รักษาป่วย แบบ VIP ข่าว

นักธุรกิจหนุ่ม แฉหมอดูดังภาคเหนือ หลอกอมกล้วย อ้าง แก้กรรม-รักษาป่วย แบบ VIP

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุภมาส ควง อย.-สคบ. บุกโรงงาน &quot;ปลากระป๋อง&quot; ไม่ตรงปก พร้อมอายัดทุกยี่ห้อที่ผลิต ข่าว

ศุภมาส ควง อย.-สคบ. บุกโรงงาน “ปลากระป๋อง” ไม่ตรงปก พร้อมอายัดทุกยี่ห้อที่ผลิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดโพสต์ล่าสุด เมียโหด ตัดพ้อชีวิตรัก ก่อนขับรถขยี้ร่างผัว ดับคาที่ เพราะความแค้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เดือดจัด! เปิดหน้าเพจ &quot;ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ&quot; กลางโหนกระแส ย้ำชัดเพื่อเตือนภัยสังคม ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เดือดจัด! เปิดหน้าเพจ “ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ” กลางโหนกระแส ย้ำชัดเพื่อเตือนภัยสังคม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคลียร์ใจแล้ว! หลังดีไซน์เนอร์ดัง ทวงชุด จีซู แบล็กพิงก์ ออกสื่อ อ้าง ยืมไม่คืน จนทัวร์ลง บันเทิงเกาหลี

เคลียร์ใจแล้ว! หลังดีไซน์เนอร์ดัง ทวงชุด จีซู แบล็กพิงก์ ออกสื่อ อ้าง ยืมไม่คืน จนทัวร์ลง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นพ.ธนีย์ วิเคราะห์สาเหตุหนุ่ม 28 ไข้ขึ้นดื่มน้ำดับกะทันหัน ข่าว

นาทีสลด หนุ่ม 28 เป็นไข้ ตื่นมาดื่มน้ำ ก่อนชักดับกะทันหัน หมอแทน คาดสาเหตุนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐฟลอริดา เปลี่ยนชื่อสนามบิน &quot;ปาล์มบีช&quot; เป็น &quot;โดนัลด์ ทรัมป์&quot; อย่างเป็นทางการ ข่าวต่างประเทศ

รัฐฟลอริดา เปลี่ยนชื่อสนามบิน “ปาล์มบีช” เป็น “โดนัลด์ ทรัมป์” อย่างเป็นทางการ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักต่างชาติมีเพศสัมพันธ์กลางทะเลพัทยา ข่าว

คลิปว่อน 4 คู่รักเมาคึก โชว์ฉากสยิวกลางทะเล ไม่อายกล้อง เตือนแล้วยังทำต่อ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.บางนา 1 - มิตรประชา ถอนตัวสิทธิ &quot;บัตรทอง&quot; มีผล 1 มิ.ย. 69 ข่าว

คนไข้ช็อก! รพ.บางนา 1 – มิตรประชา ถอนตัวสิทธิ “บัตรทอง” มีผล 1 มิ.ย. 69

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปอกทุเรียนด้วยพระองค์เอง การันตีคุณภาพทุเรียนไทย สู่สายตาคนทั้งโลก ข่าว

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปอกทุเรียนด้วยพระองค์เอง การันตีคุณภาพทุเรียนไทย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หดหู่ ลูกทรพี ซ้อมพ่อดับ ไม่ยอมโอนเงิน 9 พัน ขอไปฟอกไตก่อน ข่าวอาชญากรรม

หดหู่ ลูกทรพี ซ้อมพ่อดับ ฉุนไม่โอนเงิน 9 พัน ขอไปฟอกไตก่อน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่าโหนกระแส “ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ” โฟนอินโต้เดือด แจงยอดเสียหายไม่ถึงสิบล้าน ปัดเป็นต้นเหตุลุงจบชีวิต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียขับเก๋งทับผัวดับคาที่-เท้าเหยียบหน้าซ้ำ สารภาพปมแค้น เปย์หลักล้านแต่ถูกตีตัวออกห่าง ข่าว

เมียขับเก๋งทับผัวดับคาที่-เท้าเหยียบหน้าซ้ำ สารภาพปมแค้น เปย์หลักล้านแต่ถูกตีตัวออกห่าง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เอิร์ธ พงศกร” กางงบ กทม. ยุคอัศวิน โต้ทิ้งเงิน 94 ล้าน ยันส่งต่อ 7.6 หมื่นล้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบดราม่า กรมประมงยันปลากระป๋องฉาวใช้ &quot;ปลานิล&quot; ไม่ใช่ปลาหมอคางดำ ฟันข้อหาอาหารปลอม ข่าว

จบดราม่า กรมประมงยันปลากระป๋องฉาวใช้ “ปลานิล” ไม่ใช่ปลาหมอคางดำ ฟันข้อหาอาหารปลอม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 21:49 น.
78
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจาะสถิติหวยออกวันเสาร์ 16 พฤษภาคม ย้อนหลัง 5 ปี พบเลขคี่มาแรง

เผยแพร่: 6 พฤษภาคม 2569
เลขเด็ดปฏิทินจีน หวยงวด 16 พฤษภาคม 2569

เลขเด็ดปฏิทินจีน หวยงวด 16 พฤษภาคม 2569

เผยแพร่: 6 พฤษภาคม 2569
ผลหวยลาววันนี้ 6 พ.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด ผลสลากพัฒนา 6/5/69

ผลหวยลาววันนี้ 6 พ.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด ผลสลากพัฒนา 6/5/69

เผยแพร่: 6 พฤษภาคม 2569
บริษัทดัง เรียกคืนกระติกน้ำ 8.2 ล้านชิ้น 3 รุ่น ปัญหาฝากระเด็นใส่จนตาบอด

บริษัทดัง เรียกคืนกระติกน้ำ 8.2 ล้านชิ้น 3 รุ่น ปัญหาฝากระเด็นใส่จนตาบอด

เผยแพร่: 6 พฤษภาคม 2569
Back to top button