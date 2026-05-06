มือปืนโหด บุกยิงอินฟลูฯ สาวดับสลดต่อหน้าลูก 4 คน ครอบครัวเศร้า เด็กกำพร้าแม่
สุดสลด คนร้ายบุกยิงอินฟลูฯ สาว เสียชีวิตหน้าบ้านพักต่อหน้าลูก 4 คน ก่อนขับรถหลบหนี ตำรวจเร่งล่าตัวมือปืนมาดำเนินคดี
วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 สำนักข่าวรายงานการจากไปของ พาเมลา กิมาไรส์ (Pâmela Guimarães) อินฟลูเอนเซอร์สาววัย 26 ปี เสียชีวิตจากเหตุการณ์มือปืนบุกยิงบริเวณหน้าบ้านพักของเธอ ประเทศบราซิล ต่อหน้าลูกทั้ง 4 คนที่อยู่ในเหตุการณ์และเห็นภาพสลดทั้งหมด
สื่อท้องถิ่นรายงานว่ามือปืนขับรถมาจอดบริเวณหน้าบ้านและตะโกนเรียกชื่อเธอ เมื่อพาเมลาเดินออกไปที่ประตูรั้วและเห็นหน้าคนร้าย เธอพยายามวิ่งหนีกลับเข้าไปในบ้าน คนร้ายฉวยจังหวะที่เธอหันหลังลั่นไกยิงใส่เธอทันที ต่อหน้าลูก ๆ ทั้ง 4 คนที่ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะที่มือปืนอาศัยจังหวะชุลมุนหลบหนีไปได้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำตัวอินฟลูฯ สาวส่งโรงพยาบาล แต่กลับไร้ปาฏิหาริย์ แพทย์แจ้งว่าเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมา ขณะนี้ตำรวจท้องที่กำลังเร่งสืบสวนและติดตามจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
สำนักข่าว Massa ของบราซิล ระบุว่า พาเมลาเป็นลูกสาวของศิษยาภิบาล เธอมักจะแชร์เรื่องราวชีวิตประจำวันและผลงานด้านแฟชั่นให้ผู้ติดตามกว่า 10,000 คนบนโซเชียลมีเดียเสมอ
หลังข่าวการเสียชีวิตของเธอแพร่ออกไป แฟนคลับและเพื่อน ๆ เข้าไปคอมเมนต์ไว้อาลัยในโซเชียลมีเดียของเธอจำนวนมาก มีข้อความหนึ่งเขียนว่า “ไม่อยากจะเชื่อเลย เธอสวยและมีแผนในอนาคตอีกมากมาย” อีกคนคอมเมนต์ว่า “ขอพระเจ้าต้อนรับเธอสู่อ้อมแขน ขอให้พระเจ้าเยียวยาจิตใจครอบครัวของเธอ” รวมทั้งมีคนยกย่องว่าเธอคือแรงบันดาลใจ พร้อมขอให้เธอไปสู่สุคติบนสวรรค์
ก่อนหน้านี้ เกิดเหตุสลดลักษณะคล้ายกันกับ นากาลักษมี อินฟลูเอนเซอร์ชาวอินเดีย ถูกสามีใช้อาวุธมีดทำร้ายเธอจนเสียชีวิต ตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นการฆาตกรรมก่อนที่สามีจะฆ่าตัวตายตาม ซึ่งลูกชายของเธอพบศพแม่เป็นคนแรก
นากาลักษมีมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า 350,000 คน เธอโปรโมตธุรกิจขายผ้าส่าหรีชื่อ Sree Sai Silks แชร์เทคนิคการทอผ้าให้ผู้ติดตามชม และเปิดหน้าร้าน 2 แห่งในประเทศอินเดีย
ข้อมูลจาก : thesun
