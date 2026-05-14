สาว 19 ช็อก ตื่นจากโคม่า ถามหาลูกสาว 3 คน หมอบอก ชีวิตครอบครัว 7 ปี “ไม่เคยมีอยู่จริง”
สาว 19 ช็อก ตื่นจากโคม่า ถามหาลูกสาวสามคน หมอบอก ชีวิตครอบครัว 7 ปี “ไม่เคยมีอยู่จริง”
หากวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมา แล้วพบว่าชีวิตเจ็ดปีที่ผ่านมาไม่เคยเกิดขึ้น คุณจะรับมือกับมันได้ไหม?
นั่นคือสิ่งที่ เคลเลีย แวร์ดิเยร์ สาววัย 19 ปีจากเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส ต้องเผชิญหลังจากฟื้นจากอาการโคม่านาน 3 สัปดาห์ในเดือนมิถุนายน ปี 2025
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน ระหว่างที่ร่างกายนอนนิ่งอยู่บนเตียงในโรงพยาบาล จิตใจของเคลเลียกลับมีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งอย่างสมบูรณ์ เธอฝันว่าตั้งครรภ์ คลอดลูกสาวแฝดสาม ตั้งชื่อพวกเธอว่า มีลา มีล์ และไมเล แม้ไมเลจะจากไปไม่นานหลังคลอด เธอก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดและความรู้สึกผิดอย่างแท้จริง
“ฉันรู้สึกถึงทุกอย่าง ทั้งความเครียดตอนคลอด ทั้งความเจ็บ และตอนที่ได้สัมผัสผิวลูกครั้งแรก… มันเหมือนคลื่นแห่งความรักที่ท่วมท้นหัวใจ” เธอเล่า
เคลเลียอยู่กับลูกสาวอีกสองคนนาน 7 ปี ในความฝัน จดจำบุคลิกของแต่ละคนได้ชัดเจน คนหนึ่งขี้อาย อีกคนซุกซนเต็มตัว เธอจำการเดินเล่น มื้ออาหาร และการอ่านนิทานก่อนนอนได้ทุกรายละเอียด
วินาทีที่โลกพัง เมื่อเคลเลียลืมตาขึ้นมาในโลกความจริง ฟื้นจากอาการโคม่า สิ่งแรกที่เธอถามคือลูกสาวทั้งสอง แต่แพทย์ต้องบอกความจริงอันโหดร้ายว่า ไม่มีลูกสาวคนไหนเลย ทุกอย่างเป็นเพียงความฝัน ทุกอย่างเกิดขึ้นในสมองตอนเธอหลับ
“ครั้งแรกที่เห็นพ่อแม่ ฉันบอกพวกเขาว่าตอนนี้เป็นปู่ย่าตายายแล้วนะ” เธอกล่าว
แม้ผ่านมากว่าหนึ่งปี เคลเลียยังทำใจรับมันไม่ได้ รู้สึกแตกสลาย เหมือนสูญเสียทั้งชีวิตครอบครัว “ฉันยังคิดถึงพวกเธออยู่ทุกวัน ฉันใช้ชีวิตในฐานะแม่คนหนึ่ง แม้มันจะเป็นแค่ความฝัน แต่ทุกสิ่งที่ฉันรู้สึกนั้นมันจริง ฉันจะเป็นแม่ของพวกเธอเสมอ”
ทุกวันนี้เคลเลียบอกว่าตัวเองรู้สึก “ห่างเหินจากคนรอบข้าง” และยังหาจุดยืนของตัวเองอยู่ แต่เธอก็ยังมีความหวัง วันหนึ่งเธออยากมีลูกจริง ๆ “พวกเขาจะมีที่ในใจฉันที่แตกต่างออกไป แต่สำคัญไม่แพ้กัน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หญิงเมกัน ตายแล้วฟื้น 11 นาที ได้ทัวร์สวรรค์ ยืนยันโลกหลังความตาย มีจริง
- พนง.ร้านเกม รับบทผีผูกคอตาย พลาดเชือกรัดคอจริง โคม่าเข้า IC
- ย้อนฟังคำทำนาย เจแปน เปิดไพ่ดูดวงความรัก ก้อย อรัชพร ฟังแล้วขนลุก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: