ย้อนฟังคำทำนาย เจแปน เปิดไพ่ดูดวงความรัก ก้อย อรัชพร ฟังแล้วขนลุก

ย้อนฟัง เจแปน เปิดไพ่ทำนายดวงความรัก ก้อย อรัชพร ลั่น “ฝ่ายชายรักจริงหวังแต่ง มองเป็นแม่ของลูก” พูดเองยังขนลุก
ไม่ต้องตามสืบ ตามเดา หรือจับโยงกันแบบมั่ว ๆ อีกต่อไป เพราะเมื่อวานนี้ (14 ก.พ. 69) ทิม พิธา เปิดตัวแฟนใหม่ ก้อย อรัชพร สาวผู้คว้าหัวใจพ่อของส้ม กลางไอจีฉลองวาเลนไทน์หวานฉ่ำกันไปเลย ซึ่งภาพที่ทั้งสองตัดสินใจโพสต์เปิดตัวคบหากันนั้นมีทั้งโมเมนต์ที่กิจกรรมร่วมกันกับ น้องพิพิม ลูกสาวและครอบครัวของฝ่ายชายด้วย
ขณะเดียวกันหลังจาก ทิม-ก้อย เปิดตัวได้ไม่นาน ไอจี ipanchannel_official ซึ่งเป็นช่องของ เจแปน หกฉากครับจารย์ ก็ได้โพสต์คลิปที่เคยสัมภาษณ์ ก้อยนัตตี้ดรีม เมื่อเดือนมิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา โดยตัดมาแค่ช่วงที่เปิดไพ่ดูดวงความรักให้กับ ก้อย อรัชพร พูดถึงชายหนุ่มคนหนึ่งที่เข้ามาขายขนมจีบและเป็นคนที่ดูโดดเด่นที่สุดจากหลาย ๆ คน เลยอยากจะทราบว่าคน ๆ นี้จะเป็นยังไง คิดกับตนอย่างไร
เมื่อเจแปนเปิดไพ่ออกมา ใบแรกเป็นไพ่ผู้หญิงตั้งท้อง ก่อนเริ่มทำนายดวงความรักของ ก้อย อรัชพร ว่า “คนนี้ที่น่าจะเหมาะสมกับก้อย ไพ่ใบ้นี้เป็นไพ่ที่ดีเลย พูดไปแล้วขนลุก เขาไม่ได้คบเล่น ๆ รักจริงหวังแต่ง ที่สำคัญเขามองว่าเราเป็นแม่ของลูก”
ส่วนไพ่ใบที่สองและใบที่สาม เจแปน ตัดคลิปมาเป็นการทำนายพร้อม ๆ กันรวม ๆ ว่า “เขาผ่านอะไรมาเยอะมาก แล้วก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่าง ไพ่ใบนี้บอกว่าเขาต้องพิสูจน์ตัวเองมาก ๆ เลยให้คนที่บ้านเห็น แล้วเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะมาก จนปัจจุบันเขาก็ดีมาก ๆ” ก่อนที่คลิปจะตัดจบไป
ท่ามกลางคอมเมนต์ชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทำนายดวงความรักในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นก่อนที่ ก้อย อรัชพร จะเปิดตัวคบกับ ทิม พิธา เมื่อช่วงกลางดึกของวันวาเลนไทน์ (14 ก.พ. 69) ที่ผ่านมา โดยทุกคนเห็นตรงกันว่า อาจารย์เจแปนแม่นจนทำเรื่องเสียแล้ว เพราะฝ่ายชายผ่านบททดสอบมาเยอะมากจริง ๆ
