พนง.ร้านเกม รับบทผีผูกคอตาย พลาดเชือกรัดคอจริง โคม่าเข้า ICU
พนักงานร้านเกมห้องลับ จำลองเหตุการณ์ผีผูกคอตาย พลาดท่าเชือกรัดคอจริงจนหมดสติ ลูกค้าและเพื่อนร่วมงานเร่งช่วยเหลือก่อนหามส่งโรงพยาบาล ล่าสุดอาการยังโคม่า
เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นที่ร้านเกมแนวห้องลับ (Escape Room) ชื่อดัง “Logical Screwdriver” สาขาเรือธงในเขตซินอี้ กรุงไทเป เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันระหว่างการเล่นเกมในด่าน “โรงพยาบาลหย่งชุน” ซึ่งผู้เล่นจะต้องเผชิญหน้ากับผีผูกคอตาย
พนักงานหญิงแซ่อู๋ อายุประมาณ 20 กว่าปี รับหน้าที่แสดงเป็นผีผูกคอตายในด่าน แต่เกิดความผิดพลาดขึ้นจนทำให้เชือกรัดคอเธอจริงๆ จนขาดอากาศหายใจและหมดสติไป กลุ่มลูกค้าที่กำลังเล่นเกม เพื่อนร่วมงานสังเกตเห็นความผิดปกติ จึงรีบเข้าไปช่วยเหลือและนำตัวเธอลงมาจากเชือก ในขณะนั้นพนักงานหญิงอยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้นและไม่มีลมหายใจ
ทางร้านรีบโทรแจ้งตำรวจและหน่วยกู้ภัยของสำนักงานดับเพลิงกรุงไทเป เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำตัวพนักงานหญิงส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ไทเป อย่างเร่งด่วน ทีมแพทย์ฉุกเฉินใช้เวลาปั๊มหัวใจ ช่วยเหลือชีวิตเธอนานกว่าครึ่งชั่วโมง จนกระทั่งเธอเริ่มกลับมามีชีพจรและหายใจได้อีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม อาการของเธอยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตและต้องพักรักษาตัวในห้องไอซียูเพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด
เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุ เบื้องต้นพบว่าร้านเกมไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอสำหรับพนักงานที่ต้องสวมบทบาทเสี่ยงอันตราย เจ้าหน้าที่เตรียมแจ้งหน่วยงานตรวจสอบแรงงานเข้าตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของร้านเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
