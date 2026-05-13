ด่วน ทราย สก๊อต เปิดคลิปเสียง พาย 4 นาที คุยเรื่องอดีต

ทราย สก๊อต เปิดคลิปหลักฐาน 4 นาทีคุยปัญหาในอดีตกับพี่ชาย พาย สุนิษฐ์ หลังอัปคลิปโต้ปมล่วงละเมิด
ทราย สก๊อต เคลื่อนไหวแล้วหลัง พาย สุนิษฐ์ ออกมาโต้อีกมุม ยืนยันไม่ใช่เรื่องจริง เพราะเป็นเรื่องที่แย่และน่ารังเกียจ รวมทั้งไม่เคยคิดหรือมีเจตนาที่จะทำแบบนั้นกับใคร ตนเสียใจมากที่น้องชายคิดว่าทำอะไรแบบนั้นกับเขา
ล่าสุด ทราย สก็อต แชร์คลิปบทสนทนา 4 นาทีคุยเรื่องอดีต เรียกชื่อชายอีกคนที่กำลังพูดด้วยว่า “พาย” เนื้อหาภายในคลิปพูดคุยถึงเหตุการณ์ในอดีต เจ้าตัวพยายามอธิบายว่า เหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในวัยเด็กยังส่งผลกระทบทางใจมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคนใกล้ชิดในครอบครัว ซึ่งควรเป็นคนที่ทำให้รู้สึกปลอดภัยมากกว่าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของบาดแผล
ในบทสนทนา ผู้พูดกล่าวถึงพฤติกรรมล้ำเส้นหลายครั้งในช่วงเวลาที่ตนยังอายุน้อย สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องในอดีตที่ลืมได้ง่าย แต่กลายเป็นปมที่กระทบต่อการใช้ชีวิต ความสัมพันธ์ และความรู้สึกไว้วางใจต่อคนอื่น ย้ำว่าตนเองไยังเป็นเด็ก สิ่งที่ต้องการมีเพียงการได้อยู่ใกล้คนในครอบครัวอย่างปลอดภัย
อีกฝ่ายพยายามอธิบายว่า ขณะเกิดเหตุการณ์ ตนเองก็ยังเป็นเด็กเช่นกัน (14-16 ปี) ไม่ได้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ทำลงไปมีผลกระทบมากเพียงใด โดยทั้งสองคนมีการถกเถียงกันเรื่องอายุในช่วงเวลานั้น ฝ่ายหนึ่งระบุว่าอีกฝ่ายน่าจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนกลางถึงปลาย ขณะที่อีกฝ่ายแย้งว่าตนยังอายุน้อยกว่านั้น
ช่วงท้ายบทสนทนา อีกฝ่ายชี้แจงว่า ตนเองไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของแม่ในเรื่องดังกล่าว และพยายามแสดงออกแล้วว่าไม่สบายใจกับการให้บุคคลนั้นกลับมาเกี่ยวข้องกับบ้าน โดยบอกว่าไม่ได้พูดคุย ไม่อยากพบหน้า และไม่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลนั้น
