วิธียืนยันตัวตน “เป๋าตัง” ก่อนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส ผ่านตู้ ATM ออมสินได้ไหม?

คนเตรียมลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสต้องเช็กให้ชัด รายใหม่ต้องยืนยันตัวตนในแอปฯ เป๋าตัง แต่ข้อมูลทางการยังระบุช่องทางตู้ ATM กรุงไทย ไม่ใช่ตู้ ATM ออมสิน
สังคมกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดสำหรับโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส หรือ คนละครึ่งพลัส 4,000 บาท มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ล่าสุดจากรัฐบาล ที่ปรับเกณฑ์การอัดฉีดเงินช่วยเหลือเป็นรัฐช่วยจ่าย 60% ส่วนประชาชนจ่าย 40% มอบวงเงินรวม 4,000 บาทตลอดโครงการ โดยมุ่งเน้นการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสการเตรียมความพร้อม พบว่ามีผู้ใช้งานจำนวนมากสับสนเรื่องช่องทางการยืนยันตัวตน โดยเฉพาะคำถามที่ว่า สามารถยืนยันตัวตนแอปฯ เป๋าตังผ่านตู้ ATM ของธนาคารออมสินได้หรือไม่?
จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข่าวทางการ ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาและดูแลโดยธนาคารกรุงไทย ดังนั้น ช่องทางที่ถูกต้องและได้รับการยืนยันคือ
- ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (ตู้สีเทา) ที่มีเมนู “ยืนยันตัวตน” เท่านั้น
- ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ
ส่วนทางด้านธนาคารออมสินนั้น แม้จะมีระบบยืนยันตัวตนดิจิทัล (NDID) เป็นของตัวเองเพื่อทำธุรกรรมภายในธนาคาร แต่ยังไม่มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการในการใช้ยืนยันตัวตนสำหรับแอปฯ เป๋าตังในขณะนี้ ดังนั้น ประชาชนที่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มจึงควรพุ่งเป้าไปที่ตู้ ATM สีเทาของกรุงไทยเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับ
สรุปรายละเอียดโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” (เบื้องต้น)
|หัวข้อรายละเอียด
|ข้อมูลโครงการ
|วงเงินรวม
|4,000 บาท (แบ่งใช้เดือนละ 1,000 บาท x 4 เดือน)
|สัดส่วนการช่วยจ่าย
|รัฐสนับสนุน 60% / ประชาชนจ่ายเอง 40%
|คุณสมบัติเบื้องต้น
|สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรประชาชน
|กลุ่มที่หมดสิทธิ์
|ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่เคยถูกระงับสิทธิเดิม
|วันเริ่มลงทะเบียน
|คาดว่าเป็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2569
คู่มือยืนยันตัวตนและลงทะเบียน (Step-by-Step)
1. สำหรับ “คนเก่า” (เคยได้สิทธิเดิม):
- ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงเข้าไปที่แอปฯ เป๋าตัง
- กดแบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” (เมื่อระบบเปิด)
- กดยอมรับเงื่อนไขและยืนยันรับสิทธิได้ทันที
2. สำหรับ “คนใหม่” (ยังไม่เคยมี G-Wallet):
- ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง และเข้าเมนู G-Wallet
- ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
- ขั้นตอนสแกนใบหน้า: หากทำผ่านในแอปฯ ได้เลยถือว่าจบขั้นตอน
- กรณีสแกนใบหน้าไม่ผ่าน: ให้นำบัตรประชาชนไปที่ ตู้ ATM กรุงไทยสีเทา เลือกเมนู “ทำรายการด้วยบัตรประชาชน” > “ยืนยันตัวตน” > เสียบบัตรประชาชน และทำตามขั้นตอนจนจบ จากนั้นกลับมาทำต่อในแอปฯ
อย่ารอยืนยันตัวตนในวันเปิดโครงการวันแรก เนื่องจากปริมาณผู้ใช้งานแอปฯ จะหนาแน่นมาก แนะนำให้เตรียมความพร้อมของ G-Wallet ไว้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้พร้อมกดรับสิทธิเงิน 4,000 บาทได้ทันทีครับ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรุปลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส” 25 พ.ค. 69 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงิน 4,000 บาทไหม?
- ยืนยันแล้ว บินออกนอกประเทศจ่ายค่าบริการ 1,120 บาท เริ่ม 20 มิ.ย. 69
- ราคาทองวันนี้ 7 พ.ค. 69 เปิดตลาดบวก 350 รูปพรรณขายออก 72,750 บาท
แหล่งข้อมูล: Krung Thai, ธนาคารออมสิน, Thansettakij
ติดตาม The Thaiger บน Google News: