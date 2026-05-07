วิธียืนยันตัวตน “เป๋าตัง” ก่อนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส ผ่านตู้ ATM ออมสินได้ไหม?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 11:49 น.
คนเตรียมลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสต้องเช็กให้ชัด รายใหม่ต้องยืนยันตัวตนในแอปฯ เป๋าตัง แต่ข้อมูลทางการยังระบุช่องทางตู้ ATM กรุงไทย ไม่ใช่ตู้ ATM ออมสิน

สังคมกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดสำหรับโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส หรือ คนละครึ่งพลัส 4,000 บาท มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ล่าสุดจากรัฐบาล ที่ปรับเกณฑ์การอัดฉีดเงินช่วยเหลือเป็นรัฐช่วยจ่าย 60% ส่วนประชาชนจ่าย 40% มอบวงเงินรวม 4,000 บาทตลอดโครงการ โดยมุ่งเน้นการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางกระแสการเตรียมความพร้อม พบว่ามีผู้ใช้งานจำนวนมากสับสนเรื่องช่องทางการยืนยันตัวตน โดยเฉพาะคำถามที่ว่า สามารถยืนยันตัวตนแอปฯ เป๋าตังผ่านตู้ ATM ของธนาคารออมสินได้หรือไม่?

จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข่าวทางการ ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาและดูแลโดยธนาคารกรุงไทย ดังนั้น ช่องทางที่ถูกต้องและได้รับการยืนยันคือ

สรุปรายละเอียดโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส”
  • ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (ตู้สีเทา) ที่มีเมนู “ยืนยันตัวตน” เท่านั้น
  • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ส่วนทางด้านธนาคารออมสินนั้น แม้จะมีระบบยืนยันตัวตนดิจิทัล (NDID) เป็นของตัวเองเพื่อทำธุรกรรมภายในธนาคาร แต่ยังไม่มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการในการใช้ยืนยันตัวตนสำหรับแอปฯ เป๋าตังในขณะนี้ ดังนั้น ประชาชนที่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มจึงควรพุ่งเป้าไปที่ตู้ ATM สีเทาของกรุงไทยเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับ

สรุปรายละเอียดโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” (เบื้องต้น)

หัวข้อรายละเอียด ข้อมูลโครงการ
วงเงินรวม 4,000 บาท (แบ่งใช้เดือนละ 1,000 บาท x 4 เดือน)
สัดส่วนการช่วยจ่าย รัฐสนับสนุน 60% / ประชาชนจ่ายเอง 40%
คุณสมบัติเบื้องต้น สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรประชาชน
กลุ่มที่หมดสิทธิ์ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่เคยถูกระงับสิทธิเดิม
วันเริ่มลงทะเบียน คาดว่าเป็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

คู่มือยืนยันตัวตนและลงทะเบียน (Step-by-Step)

1. สำหรับ “คนเก่า” (เคยได้สิทธิเดิม):

  • ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงเข้าไปที่แอปฯ เป๋าตัง
  • กดแบนเนอร์โครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” (เมื่อระบบเปิด)
  • กดยอมรับเงื่อนไขและยืนยันรับสิทธิได้ทันที

ไทยช่วยไทยพลัส ลงทะเบียนผ่านตู้ ATM ออมสินได้ไหม

2. สำหรับ “คนใหม่” (ยังไม่เคยมี G-Wallet):

  • ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง และเข้าเมนู G-Wallet
  • ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  • ขั้นตอนสแกนใบหน้า: หากทำผ่านในแอปฯ ได้เลยถือว่าจบขั้นตอน
  • กรณีสแกนใบหน้าไม่ผ่าน: ให้นำบัตรประชาชนไปที่ ตู้ ATM กรุงไทยสีเทา เลือกเมนู “ทำรายการด้วยบัตรประชาชน” > “ยืนยันตัวตน” > เสียบบัตรประชาชน และทำตามขั้นตอนจนจบ จากนั้นกลับมาทำต่อในแอปฯ

อย่ารอยืนยันตัวตนในวันเปิดโครงการวันแรก เนื่องจากปริมาณผู้ใช้งานแอปฯ จะหนาแน่นมาก แนะนำให้เตรียมความพร้อมของ G-Wallet ไว้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้พร้อมกดรับสิทธิเงิน 4,000 บาทได้ทันทีครับ

แหล่งข้อมูล: Krung Thai, ธนาคารออมสิน, Thansettakij

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

