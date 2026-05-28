ไวรัล! ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ โซเชียลอนุโมทนาบุญ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 16:31 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 16:31 น.
ไวรัลภาพโปสเตอร์ ‘ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก’ เป็นเจ้าภาพใหญ่จัดพิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ณ วัดพระยาสุเรนทร์ 31 พ.ค.นี้ โซเชียลแห่อนุโมทนาบุญ

เรื่องราวดี ๆ ที่ชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างล้นหลาม เพจเฟซบุ๊กวัดพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โพสต์ภาพโปสเตอร์แจ้งข่าวนางเอกสาว ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เป็นเจ้าภาพใหญ่ในงานพิธีเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เวลา 08.30-15.30 น.

งานบุญครั้งนี้จัดครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่กัณฑ์แรกจนถึงกัณฑ์สุดท้ายรวม 13 กัณฑ์ เป้าหมายเพื่อสืบทอดและจรรโลงพระพุทธศาสนา ทางวัดระบุว่าการได้สดับฟังและเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาตินับเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ พร้อมอวยพรให้ผลบุญดลบันดาลให้สาวใบเฟิร์นพบเจอแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง มีกัลยาณมิตรที่ดี มีชื่อเสียงเลื่องลือขจรไกล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติทุกประการ

หลังจากภาพเผยแพร่ออกไป มียอดไลก์พุ่งสูงถึง 45,000 ครั้ง พร้อมคอมเมนต์อนุโมทนาบุญจำนวนมาก

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เป็นเจ้าภาพใหญ่ในงานพิธีเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก
ภาพจาก Facebook : วัดพระยาสุเรนทร์

สำหรับความเชื่อเรื่องอานิสงส์การเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาตินั้น การเทศน์มหาชาติคือการร่ายยาวพระธรรมเทศนาเรื่องมหาเวสสันดรชาดก ถือเป็นพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ เนื้อหามีทั้งหมด 13 กัณฑ์ ชาวพุทธเชื่อว่าการเป็นเจ้าภาพจัดงานถือเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่สูงสุด โดยเชื่อว่าจะได้รับผลบุญหลายประการ ดังนี้

  • ได้ไปเกิดในยุคศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรย
  • จุติในสุคติโลกสวรรค์เมื่อสิ้นอายุขัย
  • รอดพ้นจากนรกภูมิ
  • บรรลุมรรคผลนิพพานได้เร็วขึ้น
  • พบความเจริญรุ่งเรือง อุดมสมบูรณ์ด้วยลาภยศในชีวิตปัจจุบัน

ข้อปฏิบัติเพื่อรับอานิสงส์สูงสุด คนโบราณเชื่อว่าต้องตั้งใจฟังเทศน์ให้จบครบทั้ง 13 กัณฑ์ภายในวันเดียวเพื่อรับผลบุญอย่างสมบูรณ์แบบ ต้องเตรียมเครื่องกัณฑ์เทศน์ถวายให้สอดคล้องกับจำนวนพระคาถาในแต่ละกัณฑ์ การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานจึงเปรียบเสมือนการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่สังคมต่อไป

ชาวเน็ตอนุโมทนาใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เป็นเจ้าภาพใหญ่พิธีเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก
ภาพจาก Facebook : วัดพระยาสุเรนทร์
ชาวเน็ตอนุโมทนาใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เป็นเจ้าภาพใหญ่พิธีเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก-2
ภาพจาก Facebook : วัดพระยาสุเรนทร์
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก
ภาพจาก Facebook : ใบเฟิร์น – พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ (Baifern – Pimchanok)
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก-2
ภาพจาก Facebook : ใบเฟิร์น – พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ (Baifern – Pimchanok)

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

