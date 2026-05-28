อัยการรับทราบ ศาลยกฟ้อง “ธนาธร” คดี ม.112 เตรียมถกอุทธรณ์คำพิพากษา

อัยการรับทราบ ศาลยกฟ้อง “ธนาธร” คดี ม.112 ปมไลฟ์สดวิจารณ์ วัคซีนพระราชทาน เตรียมถกอุทธรณ์คำพิพากษา
ภายหลังจากศาลอาญามีคำพิพากษา ยกฟ้องคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 5 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ในความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กเพื่อวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของรัฐบาล โดยใช้หัวข้อการบรรยายว่าวัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย และถูกกล่าวหาว่าเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูลและทำให้ประชาชนเข้าใจผิด เนื้อหามีการพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์และการจัดหาวัคซีน จนนำมาสู่การฟ้องร้องดำเนินคดี
นายไชยรัตน์ ปาวะกะนันท์ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่า สำนักงานอัยการสูงสุดได้รับทราบคำพิพากษายกฟ้องคดีของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จากศาลอาญาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
การตัดสินใจว่าจะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือไม่ คณะทำงานต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฏในสำนวนและในคำพิพากษาอย่างละเอียด หากมีความคืบหน้าทางสำนักงานอัยการสูงสุดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
