ข่าว

ด่วน! ตร.เตรียมแจ้งข้อหาหนัก ผอ.สำนักสืบสวนฯ เมาขับกระบะชนไรเดอร์เสียชีวิต

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 16:45 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 16:45 น.
62
ด่วน! ตร.เตรียมแจ้งข้อหาหนัก ผอ.สำนักสืบสวนฯ เมาขับกระบะชนไรเดอร์เสียชีวิต
ขอบคุณภาพจาก : เดลินิวส์, โจโฉ

ตำรวจ สภ.บางศรีเมือง เตรียมแจ้ง 2 ข้อหาหนัก ผอ.สำนักสืบสวนฯ เมาขับกระบะชนไรเดอร์เสียชีวิต หลังผลแอลกอฮอล์พุ่ง 189 เกินกฎหมายเกือบ 4 เท่า

วันที่ 28 พ.ค. 69 เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict ได้แชร์รายงานจากเพจ ข่าวคนนนท์ ล่าสุดว่า ตำรวจ สภ.บางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี เตรียมแจ้งข้อหาหนัก 2 กระทงต่อ ผอ.สำนักสืบสวนฯ ได้แก่ ขับรถขณะเมาสุรา และ ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 เวลา 22.30 น. บนสะพานต่างระดับบางรักน้อย ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออก อำเภอเมืองนนทบุรี

ย้อนไทม์ไลน์เหตุสลด ข้าราชการระดับสูงขับกระบะชนไรเดอร์

รายงานจากสื่อมวลชนก่อนหน้านี้ ระบุว่า เหตุดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อรถกระบะมิตซูบิชิสีดำแล่นมาจากเลนขวา ก่อนเบี่ยงมาชนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายศรนรินทร์ อายุ 43 ปี อาชีพไรเดอร์ อย่างรุนแรงและลากไปไกล

นายศรนรินทร์มีแผลแตกที่ศีรษะด้านขวาและแขนซ้ายขาด และเสียชีวิตในเวลาต่อมา

เพจดังเผย รองโฆษก ป.ป.ช. เมาขับชนไรเดอร์เสียชีวิต พยายามซิ่งหนีแต่รถพัง

พยานล้อมรถไว้หลังพบพยายามหนี

นายแม็ค อายุ 36 ปี พยานผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า คนขับพยายามขับหนีทันทีหลังชน แต่ล้อหน้าซ้ายพังและยางแตกจนขยับต่อไม่ได้ กลุ่มพยานจึงร่วมกันล้อมรถไว้

เมื่อลงจากรถ คนขับอ้างว่าเป็นข้าราชการใหญ่และรู้จักตำรวจในพื้นที่ พร้อมมีความพยายามสลับตัวคนขับในที่เกิดเหตุ แต่พยานถ่ายคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานไว้ทั้งหมดแล้ว

ตำรวจนำตัวคนขับไปตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยการเป่า พบค่าสูงถึง 189 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เทียบกับเกณฑ์กฎหมายที่กำหนดไว้ที่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

พยานล้อมรถไว้หลังพบพยายามหนี
ภาพจาก : FB/ข่าวคนนนท์, FB/Drama-addict

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งที่มา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ดปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 1 มิ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดน้องเพชรกล้า งวด 1 มิ.ย. 69 แจกปิงปองพระแม่ศรีเทวีฯ เลขมาแรง

1 นาที ที่แล้ว
พิมรี่พาย เปิดใจครั้งแรก ขายทุเรียนขาดทุน 200 ล้าน ลั่น แค่นี้ไม่ตาย พร้อมสู้ต่อ บันเทิง

พิมรี่พาย เปิดใจครั้งแรก ขายทุเรียนขาดทุน 200 ล้าน ลั่น แค่นี้ไม่ตาย พร้อมลุกขึ้นสู้ต่อ

6 นาที ที่แล้ว
ป๊อป ปองกูล ซัดคนทักแชตคุกคามเลขา ข่าวดารา

ป๊อป ปองกูล มั่นใจ 8 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้ทำเxี้ยใส่ใคร เดือดจัด เกรียนลามด่าเลขา

10 นาที ที่แล้ว
กรมอุตุฯ เตือน ฝนตกหนักถึงหนักมาก 28 พ.ค.–1 มิ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน ข่าว

กรมอุตุฯ เตือน ฝนตกหนักถึงหนักมาก 28 พ.ค.–1 มิ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

22 นาที ที่แล้ว
รัฐเร่งอนุมัติ ร้านค้าเข้าร่วม &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ยอดรวม 3 วัน พุ่งทะลุ 6 แสนราย ข่าว

รัฐเร่งอนุมัติ ร้านค้าเข้าร่วม “ไทยช่วยไทย พลัส” ยอดรวม 3 วัน พุ่งทะลุ 6 แสนราย

28 นาที ที่แล้ว
อัยการรับทราบ ศาลยกฟ้อง &quot;ธนาธร&quot; คดี ม.112 เตรียมถกอุทธรณ์คำพิพากษา ข่าว

อัยการรับทราบ ศาลยกฟ้อง “ธนาธร” คดี ม.112 เตรียมถกอุทธรณ์คำพิพากษา

55 นาที ที่แล้ว
รุ่นน้องเผย หมอณพล เสียชีวิตที่โต๊ะทำงาน เตือนใจ อย่าโหมงานหนัก ข่าว

รุ่นน้องเผย หมอณพล เสียชีวิตที่โต๊ะทำงาน เตือนใจ อย่าโหมงานหนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ตร.เตรียมแจ้งข้อหาหนัก ผอ.สำนักสืบสวนฯ เมาขับกระบะชนไรเดอร์เสียชีวิต ข่าว

ด่วน! ตร.เตรียมแจ้งข้อหาหนัก ผอ.สำนักสืบสวนฯ เมาขับกระบะชนไรเดอร์เสียชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ วัดพระยาสุเรนทร์ ข่าวดารา

ไวรัล! ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ โซเชียลอนุโมทนาบุญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทักษิณ สวมกำไล EM น่าตาแจ่มใส รายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรกหลังพักโทษ ข่าว

ทักษิณ หน้าตาแจ่มใส รายงานตัวคุมประพฤติครั้งแรกหลังพักโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ แท็กซี่จิตอาสา มาเฟียแท็กซี่สมุยยิงดับ ทหารกล้า ชอบช่วยเหลือคน ข่าวอาชญากรรม

เปิดประวัติ แท็กซี่จิตอาสา มาเฟียแท็กซี่สมุยยิงดับ ทหารกล้า ชอบช่วยเหลือคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บขส. เข้าร่วม &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ลดภาระค่าตั๋ว ใช้ได้ทุกเส้นทาง ทั่วประเทศ เศรษฐกิจ

บขส. เข้าร่วม “ไทยช่วยไทย พลัส” ซื้อได้ทุกเส้นทาง ทั่วประเทศ เช็กรายละเอียดที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชมพู่ ก่อนบ่าย เปิดใจเล่ามรสุมชีวิตหวิดคิดสั้นเพราะรัก บันเทิง

ชมพู่ ก่อนบ่าย พูดสาเหตุ ยอมให้สามีซื้อกินในอนาคต ย้อนอดีตช้ำ หวิดคิดสั้นเพราะรัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

จับตาโค้งสุดท้าย! แม่น้ำหนึ่ง แจกเลขหางประทัด งวดหวยออกวันจันทร์ 1/6/69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รวิศ หาญอุตสาหะ ลุยเอาผิดเพจปลอม ช่องยูทูบ ใช้ AI เลียนเสียงหลอกขายของ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยอดผู้สงสัยติด &quot;อีโบลา&quot; ในคองโกเกิน 1,000 ราย ยูกันดา สั่งปิดพรมแดนสกัดเชื้อ ข่าวต่างประเทศ

ยอดผู้สงสัยติด “อีโบลา” ในคองโกเกิน 1,000 ราย ยูกันดา สั่งปิดพรมแดนสกัดเชื้อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รัฐบาลบังกลาเทศ เข้าช่วย “โดนัลด์ ทรัมป์” ควายเผือกรอดจากการถูกเชือด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แฉซ้ำ! แท็กซี่สมุยกร่าง ด่ากราดคนเรียกแอปฯ บังคับเหมาจ่าย โขกราคาแพง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ช. แจงแล้ว! ข้าราชการเมาชนไรเดอร์ดับ คือ &quot;ผอ.สำนักสืบสวนฯ&quot; ไม่ใช่ รองโฆษก ป.ป.ช. ข่าว

ป.ป.ช. แจงแล้ว! ข้าราชการเมาชนไรเดอร์ดับ คือ “ผอ.สำนักสืบสวนฯ” ไม่ใช่ รองโฆษก ป.ป.ช.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โยเกิร์ตเจ้าดัง ประกาศปิดสาขาสิ้นเดือนพ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการได้เพียง 3 เดือน เศรษฐกิจ

ร้านไอศกรีมโยเกิร์ต สายเฮลตี้เจ้าดัง แจ้งปิดสาขา 31 พ.ค.นี้ หลังเปิดให้บริการได้เพียง 3 เดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สนธิญา” ร้องสอบ “ไอซ์ รักชนก” ผิด ม.112 วิจารณ์ละครสอดสร้อยมาลา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นุ๊ก ธนดล ผิดคิวฉากบู๊เวทีมวย จมูกแตก บันเทิง

นุ๊ก ธนดล นักแสดงหนุ่ม ผิดคิวบู๊เวทีมวย จมูกแตกเลือดอาบกลางกอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สธ. ยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้ออิโบลา มองยังไม่ถึงกับต้องแบน นทท. ชาติเสี่ยง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง แฉแร็ปเปอร์ ปล่อยเพลงล้อเลียนเพศ ใช้มหาลัยถ่าย MV ล่าสุดเจ้าตัวขอโทษแล้ว ข่าว

เพจดัง แฉแร็ปเปอร์ ปล่อยเพลงล้อเลียนเพศ ใช้มหาลัยถ่าย MV ล่าสุดเจ้าตัวขอโทษแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านการ์ตูนดังใจกลางสยาม ประกาศปิดหน้าร้าน สิ้นเดือนพ.ค.นี้ ข่าว

นักอ่านใจหาย! ร้านการ์ตูนดัง ใจกลางสยาม ประกาศปิดหน้าร้านสิ้นเดือนพ.ค.นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 16:45 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 16:45 น.
62
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ดปิงปองน้องเพชรกล้า งวด 1 มิ.ย. 69

เลขเด็ดน้องเพชรกล้า งวด 1 มิ.ย. 69 แจกปิงปองพระแม่ศรีเทวีฯ เลขมาแรง

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
พิมรี่พาย เปิดใจครั้งแรก ขายทุเรียนขาดทุน 200 ล้าน ลั่น แค่นี้ไม่ตาย พร้อมสู้ต่อ

พิมรี่พาย เปิดใจครั้งแรก ขายทุเรียนขาดทุน 200 ล้าน ลั่น แค่นี้ไม่ตาย พร้อมลุกขึ้นสู้ต่อ

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
ป๊อป ปองกูล ซัดคนทักแชตคุกคามเลขา

ป๊อป ปองกูล มั่นใจ 8 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้ทำเxี้ยใส่ใคร เดือดจัด เกรียนลามด่าเลขา

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ วัดพระยาสุเรนทร์

ไวรัล! ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ โซเชียลอนุโมทนาบุญ

เผยแพร่: 28 พฤษภาคม 2569
Back to top button