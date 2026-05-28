ด่วน! ตร.เตรียมแจ้งข้อหาหนัก ผอ.สำนักสืบสวนฯ เมาขับกระบะชนไรเดอร์เสียชีวิต
ตำรวจ สภ.บางศรีเมือง เตรียมแจ้ง 2 ข้อหาหนัก ผอ.สำนักสืบสวนฯ เมาขับกระบะชนไรเดอร์เสียชีวิต หลังผลแอลกอฮอล์พุ่ง 189 เกินกฎหมายเกือบ 4 เท่า
วันที่ 28 พ.ค. 69 เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict ได้แชร์รายงานจากเพจ ข่าวคนนนท์ ล่าสุดว่า ตำรวจ สภ.บางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี เตรียมแจ้งข้อหาหนัก 2 กระทงต่อ ผอ.สำนักสืบสวนฯ ได้แก่ ขับรถขณะเมาสุรา และ ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 เวลา 22.30 น. บนสะพานต่างระดับบางรักน้อย ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออก อำเภอเมืองนนทบุรี
ย้อนไทม์ไลน์เหตุสลด ข้าราชการระดับสูงขับกระบะชนไรเดอร์
รายงานจากสื่อมวลชนก่อนหน้านี้ ระบุว่า เหตุดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อรถกระบะมิตซูบิชิสีดำแล่นมาจากเลนขวา ก่อนเบี่ยงมาชนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายศรนรินทร์ อายุ 43 ปี อาชีพไรเดอร์ อย่างรุนแรงและลากไปไกล
นายศรนรินทร์มีแผลแตกที่ศีรษะด้านขวาและแขนซ้ายขาด และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เพจดังเผย รองโฆษก ป.ป.ช. เมาขับชนไรเดอร์เสียชีวิต พยายามซิ่งหนีแต่รถพัง
พยานล้อมรถไว้หลังพบพยายามหนี
นายแม็ค อายุ 36 ปี พยานผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า คนขับพยายามขับหนีทันทีหลังชน แต่ล้อหน้าซ้ายพังและยางแตกจนขยับต่อไม่ได้ กลุ่มพยานจึงร่วมกันล้อมรถไว้
เมื่อลงจากรถ คนขับอ้างว่าเป็นข้าราชการใหญ่และรู้จักตำรวจในพื้นที่ พร้อมมีความพยายามสลับตัวคนขับในที่เกิดเหตุ แต่พยานถ่ายคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานไว้ทั้งหมดแล้ว
ตำรวจนำตัวคนขับไปตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยการเป่า พบค่าสูงถึง 189 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เทียบกับเกณฑ์กฎหมายที่กำหนดไว้ที่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
