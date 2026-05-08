ไม่รอด! รวบกองถ่ายซีรีส์แนวตั้งจีนเถื่อน ใช้วีซ่าท่องเที่ยวแอบทำงาน ไร้ใบอนุญาต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 10:47 น.
68
ตำรวจบุกรวบ 8 ชาวจีนตั้งกองถ่ายซีรีส์แนวตั้งเถื่อน

ตำรวจบุกจับ 8 ชาวจีนลักลอบตั้งกองถ่ายซีรีส์แนวตั้งเถื่อนคาบ้านพักย่านหางดง จ.เชียงใหม่ ใช้วีซ่านักท่องเที่ยว แอบทำงานไร้ใบอนุญาต อาจเจอโทษปรับสูงสุด 1 ล้านบาท

วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เชียงใหม่นิวส์ รายงานเหตุการณ์ตำรวจเข้าทลายกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดย พล.ต.ท.โอฬาร เอี่ยมประภาส ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 และ พ.ต.อ.พิษณุ เตรียมดี ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 สั่งการให้ พ.ต.ท.อวิรุทธ์ สุขแย้ม สารวัตรสืบสวน นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่งในอำเภอหางดง หลังพลเมืองดีแจ้งเบาะแสว่ามีกลุ่มชาวจีนลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์

เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึง พบทีมงานชาวจีนและคนไทยซึ่งทำหน้าที่เป็นล่าม กำลังถ่ายทำภาพยนตร์กันอยู่ จากการตรวจสอบไม่พบเอกสารการขออนุญาตถ่ายทำตามกฎหมาย และไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐคอยควบคุม นอกจากนี้กลุ่มชาวจีนทั้งหมดเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว และไม่มีใบอนุญาตทำงาน

หนึ่งในผู้ต้องหารับสารภาพว่าตนเองรับหน้าที่เป็นทั้งโปรดิวเซอร์และนักแสดง ทีมงานกำลังถ่ายทำซีรีส์แนวตั้ง หรือคอนเทนต์ที่กำลังฮิตมากในตอนนี้ สาเหตุที่เลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ถ่ายทำ เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังและชาวจีนรู้จักเป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ตำรวจอธิบายข้อกฎหมายให้ผู้ต้องหาทราบ การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 โดยบทภาพยนตร์ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อน ขณะถ่ายทำต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐคอยควบคุม เพื่อป้องกันเนื้อหาบิดเบือนหรือส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดถึง 1 ล้านบาท

เบื้องต้นตำรวจท่องเที่ยวควบคุมตัวชาวจีนทั้ง 8 คน ส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรหางดง ดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนความผิดเรื่องการถ่ายทำภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจะส่งเรื่องเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย

ตำรวจบุกรวบ 8 ชาวจีนตั้งกองถ่ายซีรีส์แนวตั้งเถื่อน

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

