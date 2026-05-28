รุ่นน้องเผย หมอณพล เสียชีวิตที่โต๊ะทำงาน เตือนใจ อย่าโหมงานหนัก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 พ.ค. 2569 16:47 น.| อัปเดต: 28 พ.ค. 2569 16:47 น.
สุดเศร้า! หมอณพล แพทย์ โรงพยาบาลข้อดีมีสุข รุ่นน้องโพสต์อาลัย เล่าสาเหตุ เสียชีวิตคาโต๊ะทำงานที่บ้าน เตือนใจวัยทำงาน อย่าโหมงานหนักจนลืมดูแลร่างกาย

ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กชื่อ Warodom Panjamawatana โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ นพ.ณพล แพทย์ประจำโรงพยาบาลข้อดีมีสุข (kdms)ทำให้คนรู้จักตกใจอย่างมาก เนื้อหาในโพสต์ระบุว่า นพ.ณพล เสียชีวิตที่โต๊ะทำงานในบ้านพัก ครอบครัวเห็นคุณหมอทำงานจนดึกดื่นเมื่อช่วงเที่ยงคืน รุ่งเช้าครอบครัวมาพบว่าเสียชีวิตลงแล้ว

เพื่อนของคุณหมอให้ข้อมูลว่า นพ.ณพล ทำงานดึกเป็นประจำ พักผ่อนน้อย ส่งผลให้นอนหลับไม่ค่อยสนิทในช่วงหลัง การจากไปครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าการทำงานหนักโดยไม่ดูแลสุขภาพต้องแลกมาด้วยราคาที่แพงมาก

เจ้าของโพสต์เล่าย้อนความทรงจำสมัยเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขาเข้ามาเรียนตอนอายุ 12 ปีโดยไม่รู้จักใคร พ่อของเขาเป็นผู้ส่งกระเป๋าให้โรงเรียน พ่อมีความฝันอยากให้ลูกชายมาเรียนที่นี่ ตอนเรียนชั้น ม.1 นพ.ณพล เป็นรุ่นพี่ที่เสียสละเวลามาช่วยติวหนังสือให้น้องๆ ทั้งที่ตัวเองเรียนอยู่ชั้น ม.5 ต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เมื่อรุ่นน้องถามถึงเหตุผลว่าทำไมถึงมาสอน นพ.ณพล ตอบว่า “เออ ตอนเด็กพี่ก็เหมือนเอ็ง ได้รุ่นพี่มาสอน พอโตมาก็เป็นหน้าที่ เป็นเรื่องที่อยากส่งต่อ ได้โอกาสในการแบ่งปันให้กับน้องๆบ้าง เอ็งโตมาเอ็งจะเข้าใจ ว่าทำไมที่นี่ถึงเป็นแบบนี้”

แสดงถึงความผูกพันที่ถ่ายทอดกันมา ทำให้รุ่นน้องสัมผัสได้ถึงความอบอุ่น นพ.ณพล สอบติดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตามที่ตั้งใจไว้ หลังจากเรียนจบได้เข้ามาทำงานที่โรงพยาบาลข้อดีมีสุข

เจ้าของโพสต์ทิ้งท้ายเตือนสติทุกคนว่าการทำงานหนักจนเสียชีวิตนั้นเกิดขึ้นจริง มีตัวอย่างให้เห็นมากมายรอบตัว เขาขอให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพ เขาเชื่อมั่นว่าเพื่อนๆ ของ นพ.ณพล จะช่วยกันดูแลครอบครัวของคุณหมอต่อไป

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

