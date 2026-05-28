รุ่นน้องเผย หมอณพล เสียชีวิตที่โต๊ะทำงาน เตือนใจ อย่าโหมงานหนัก
สุดเศร้า! หมอณพล แพทย์ โรงพยาบาลข้อดีมีสุข รุ่นน้องโพสต์อาลัย เล่าสาเหตุ เสียชีวิตคาโต๊ะทำงานที่บ้าน เตือนใจวัยทำงาน อย่าโหมงานหนักจนลืมดูแลร่างกาย
ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กชื่อ Warodom Panjamawatana โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ นพ.ณพล แพทย์ประจำโรงพยาบาลข้อดีมีสุข (kdms)ทำให้คนรู้จักตกใจอย่างมาก เนื้อหาในโพสต์ระบุว่า นพ.ณพล เสียชีวิตที่โต๊ะทำงานในบ้านพัก ครอบครัวเห็นคุณหมอทำงานจนดึกดื่นเมื่อช่วงเที่ยงคืน รุ่งเช้าครอบครัวมาพบว่าเสียชีวิตลงแล้ว
เพื่อนของคุณหมอให้ข้อมูลว่า นพ.ณพล ทำงานดึกเป็นประจำ พักผ่อนน้อย ส่งผลให้นอนหลับไม่ค่อยสนิทในช่วงหลัง การจากไปครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าการทำงานหนักโดยไม่ดูแลสุขภาพต้องแลกมาด้วยราคาที่แพงมาก
เจ้าของโพสต์เล่าย้อนความทรงจำสมัยเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เขาเข้ามาเรียนตอนอายุ 12 ปีโดยไม่รู้จักใคร พ่อของเขาเป็นผู้ส่งกระเป๋าให้โรงเรียน พ่อมีความฝันอยากให้ลูกชายมาเรียนที่นี่ ตอนเรียนชั้น ม.1 นพ.ณพล เป็นรุ่นพี่ที่เสียสละเวลามาช่วยติวหนังสือให้น้องๆ ทั้งที่ตัวเองเรียนอยู่ชั้น ม.5 ต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เมื่อรุ่นน้องถามถึงเหตุผลว่าทำไมถึงมาสอน นพ.ณพล ตอบว่า “เออ ตอนเด็กพี่ก็เหมือนเอ็ง ได้รุ่นพี่มาสอน พอโตมาก็เป็นหน้าที่ เป็นเรื่องที่อยากส่งต่อ ได้โอกาสในการแบ่งปันให้กับน้องๆบ้าง เอ็งโตมาเอ็งจะเข้าใจ ว่าทำไมที่นี่ถึงเป็นแบบนี้”
แสดงถึงความผูกพันที่ถ่ายทอดกันมา ทำให้รุ่นน้องสัมผัสได้ถึงความอบอุ่น นพ.ณพล สอบติดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตามที่ตั้งใจไว้ หลังจากเรียนจบได้เข้ามาทำงานที่โรงพยาบาลข้อดีมีสุข
เจ้าของโพสต์ทิ้งท้ายเตือนสติทุกคนว่าการทำงานหนักจนเสียชีวิตนั้นเกิดขึ้นจริง มีตัวอย่างให้เห็นมากมายรอบตัว เขาขอให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพ เขาเชื่อมั่นว่าเพื่อนๆ ของ นพ.ณพล จะช่วยกันดูแลครอบครัวของคุณหมอต่อไป
- สิ้น หมอณพล ศัลยแพทย์ชำนาญการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพก เสียชีวิตกะทันหั
