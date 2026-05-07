หนุ่มอุซเบฯ ถูกศาลรัสเซียส่งกลับประเทศ โพสต์ภาพใส่กระโปรงรีวิวสินค้า
หนุ่มอุซเบกิสถาน ถูกศาลรัสเซียส่งกลับประเทศ โพสต์ภาพใส่กระโปรงรีวิวสินค้า ผิดกฎรัสเซีย ห้ามโปรโมตความเชื่อ LGBT
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานว่าศาลในประเทศรัสเซียได้พิพากษาให้ส่งตัวชาวอุซเบกิสถานกลับประเทศ ภายหลังจากที่เขาเคยโพสต์ภาพตนเองสวมกระโปรงเพื่อรีวิวสินค้าบนเว็บไซต์ขายของออนไลน์ พร้อมเขียนข้อความติดตลกว่า “เป็นกะโปรงที่สวยมาก นอกจากจะซ่อนจุดอ่อนของหุ่นผมได้แล้ว ยังปกปิดได้ด้วยว่าผมเป็นผู้ชาย”
โดยศาลระบุว่ารีวิวดังกล่าวนั้นเป็นการส่งเสริมรสนิยมทางเพศที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนดั้งเดิมอย่างเปิดเผย
โดยชายคนดังกล่าวได้ยอมรับผิด และได้ลบคลิปและภาพออกหมดแล้ว พร้อมร้องขอให้อย่าส่งตัวเขากลับประเทศและขอให้ปรับเงินเขาแทน อย่างไรก็ตามศาลเลือกจะพิพากษาส่งตัวเขากลับประเทศ
ทั้งนี้ย้อนกลับไปในปี 2565 ทางการรัสเซียได้ขยายการห้ามเผยแพร่ “โฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มเพศทางเลือก LGBT” โดยกำหนดให้การส่งเสริม “ความสัมพันธ์ทางเพศที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนดั้งเดิม” เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คดีโหดรัสเซีย คนงานซ้อมสาว 17 จนสลบก่อนข่มขืน ทิ้งร่างให้หมูกินทั้งเป็น อำพรางคดี
- คลิปเสื่อม ฝรั่งรัสเซีย ราดนมกลางร้านสะดวกซื้อ สุดสกปรก ไม่เกรงกลัวกฎหมายไทย
- คลิปคนดูช็อก! เสือคณะละครสัตว์รัสเซียกระโจนหา หลังตาข่ายกั้นถล่ม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: