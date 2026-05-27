แห่ซูม! นาฬิกานายกฯ อนุทิน ใส่ทำงานบนเครื่องบิน รุ่นยอดฮิต รู้ราคามีอึ้ง
โซเชียลแห่โฟกัสนาฬิกา นายกฯ อนุทิน สวมขณะนั่งทำงานบนเครื่องบินขากลับจากภารกิจเยือนฝรั่งเศส รุ่นฮิตราคาแค่สองใบเทา
หลังจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเยือนประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 22–26 พฤษภาคม 2569 หารือกับ นายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เพื่อพูดคุยในหลายประเด็นสำคัญ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนร่วมกัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมมูลค่าสูง เช่น พลังงานทางเลือก อวกาศและการบิน สายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ ตลอดจนการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคง ความปลอดภัยไซเบอร์ และสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาและเมียนมา
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจและอยู่ระหว่างการเดินทางกลับประเทศไทย นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้โพสต์ภาพของนายกรัฐมนตรีขณะกำลังนั่งตั้งใจทำงานอยู่บนเครื่องบิน พร้อมเขียนข้อความชื่นชมระบุว่า “ในขณะที่ทุกคนเหนื่อยและหลับใหล ท่านนายกรัฐมนตรีนั่งทำงาน” และระบุต่ออีกว่า “3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง ผ่านไป…ยังนั่งทำงานอยู่”
งานนี้ชาวเน็ตสังเกตเห็นนาฬิกาข้อมือที่นายอนุทินสวมใส่ คือนาฬิกาแบรนด์ CASIO สำหรับผู้ชาย รุ่น AE-1200WHD-1AV เป็นรุ่นยอดนิยมที่มีดีไซน์เรียบง่ายและมีความทนทาน ที่สำคัญคือมีราคาย่อมเยาและจับต้องได้ง่าย โดยมีราคาจำหน่ายทั่วไปเพียงประมาณ 2,000 บาทเท่านั้น
