ข่าวการเมือง

แห่ซูม! นาฬิกานายกฯ อนุทิน ใส่ทำงานบนเครื่องบิน รุ่นยอดฮิต รู้ราคามีอึ้ง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 11:15 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 11:15 น.
ส่องนาฬิกาข้อมืออนุทินขณะนั่งทำงานบนเครื่องบิน

โซเชียลแห่โฟกัสนาฬิกา นายกฯ อนุทิน สวมขณะนั่งทำงานบนเครื่องบินขากลับจากภารกิจเยือนฝรั่งเศส รุ่นฮิตราคาแค่สองใบเทา

หลังจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเยือนประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 22–26 พฤษภาคม 2569 หารือกับ นายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เพื่อพูดคุยในหลายประเด็นสำคัญ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การผลักดันมูลค่าการค้าและการลงทุนร่วมกัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมมูลค่าสูง เช่น พลังงานทางเลือก อวกาศและการบิน สายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะ ตลอดจนการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคง ความปลอดภัยไซเบอร์ และสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาและเมียนมา

เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจและอยู่ระหว่างการเดินทางกลับประเทศไทย นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้โพสต์ภาพของนายกรัฐมนตรีขณะกำลังนั่งตั้งใจทำงานอยู่บนเครื่องบิน พร้อมเขียนข้อความชื่นชมระบุว่า “ในขณะที่ทุกคนเหนื่อยและหลับใหล ท่านนายกรัฐมนตรีนั่งทำงาน” และระบุต่ออีกว่า “3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง ผ่านไป…ยังนั่งทำงานอยู่”

งานนี้ชาวเน็ตสังเกตเห็นนาฬิกาข้อมือที่นายอนุทินสวมใส่ คือนาฬิกาแบรนด์ CASIO สำหรับผู้ชาย รุ่น AE-1200WHD-1AV เป็นรุ่นยอดนิยมที่มีดีไซน์เรียบง่ายและมีความทนทาน ที่สำคัญคือมีราคาย่อมเยาและจับต้องได้ง่าย โดยมีราคาจำหน่ายทั่วไปเพียงประมาณ 2,000 บาทเท่านั้น

ภาพจาก Instagram : sabeedathaised
ภาพจาก Instagram : sabeedathaised

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

