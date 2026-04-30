ข่าวต่างประเทศ

คดีโหดรัสเซีย คนงานซ้อมสาว 17 จนสลบก่อนข่มขืน ทิ้งร่างให้หมูกินทั้งเป็น อำพรางคดี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 11:36 น.
50
คนงานฟาร์มทำร้ายลูกสาวนายจ้างวัย 17 ปี ก่อนปล่อยหมูกินร่างทั้งเป็น

ย้อนคดีโหดรัสเซีย คนงานฟาร์มทำร้ายลูกสาวนายจ้างวัย 17 ใช้ไม้ตีจนสลบก่อนลงมือข่มขืน วางแผนให้ฝูงหมูรุมกัดร่างดับสลด หวังอำพรางคดี คนร้ายรับสารภาพเมา-แค้นพ่อเหยื่อ พบประวัติโหดเคยแทงพี่ชายตัวเอง

สำนักข่าวต่างประเทศพาย้อนคดีโหด เกิดเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญในเมืองครัสโนยาสค์ ประเทศรัสเซีย กรณี อิกอร์ ไซกา คนงานฟาร์มชายวัย 41 ปี ก่อเหตุทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศ มิเลนา เชเวลโยวา ลูกสาวของนายจ้างวัย 17 ปี ก่อนทิ้งร่างที่หมดสติให้ฝูงหมูรุมกัดจนเสียชีวิตเพื่ออำพรางคดี

ตามรายงานระบุว่า อิกอร์ ไซกา มีความแค้นส่วนตัวกับพ่อของเหยื่อซึ่งเป็นผู้จัดการฟาร์ม วันเกิดเกิดเหตุพ่อและแม่ของเด็กสาวปล่อยเธออยู่บ้านเพียงลำพัง ขณะที่กำลังให้อาหารหมูอยู่ในเล้า จู่ ๆ ไซกาบุกเข้าไปใช้ไม้ตีและชกเข้าที่ศีรษะจนสลบ เจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่าคนร้ายลงมือล่วงละเมิดทางเพศเธอในขณะที่เธอหมดสติ

หลังจากก่อเหตุ ไซกาขโมยโทรศัพท์มือถือของเหยื่อและวิ่งหนีกลับบ้าน เขาทิ้งร่างของมิเลนาให้นอนนิ่งอยู่บนพื้น สำนักข่าว Readovka รายงานว่า คนร้ายจงใจทิ้งเด็กสาวให้หมูกินเพราะเขารู้ดีว่าสัตว์เหล่านี้จะเข้ามากัดกินร่างมนุษย์

ในตอนแรก เจ้าหน้าที่คิดว่าฝูงหมูดุร้ายรุมกัดเด็กสาวจนเสียชีวิตเอง กระทั่งตำรวจพบหลักฐานว่าคนร้ายทำร้ายหญิงสาวจนสลบ ล่วงละเมิดทางเพศ และทิ้งเธอไว้ให้เสียชีวิต

คลิปวิดีโอสอบปากคำเผยให้เห็นไซการับสารภาพว่า เขาเข้าไปในเล้าหมูและมีปากเสียงกับลูกสาวนายจ้างจนเกิดการต่อสู้กัน เขาใช้ไม้ฟาดและชกศีรษะเธอหลายครั้งขณะมึนเมาสุรา แม้เจ้าตัวจะไม่ยอมรับสารภาพเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศหน้ากล้อง แต่เจ้าหน้าที่สืบสวนพบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถมัดตัวเขาได้

ย้อนกลับไปในวันเกิดเหตุ พ่อและแม่ของมิเลนาโทรศัพท์หา วลาดิเมียร์ เบดนี แฟนหนุ่มของลูกสาววัย 18 ปี ให้เขาไปช่วยดูหลังเธอไม่รับสาย แฟนหนุ่มถือไฟฉายเดินไปที่เล้าหมูและพบภาพเหตุการณ์ที่น่าสยดสยอง

สำนักข่าว NGS24 อ้างอิงคำพูดของชาวบ้านว่า แฟนหนุ่มวิ่งหนีออกมา อาเจียน และตะโกนขอความช่วยเหลือ เขาโทรศัพท์เรียกพยาบาลแต่มิเลนาเสียชีวิตแล้วจากการเสียเลือดมาก แฟนหนุ่มพบรอยหมูกัดจำนวนมากทั่วศีรษะและร่างกายของเธอ ขณะที่สำนักข่าว Bad News บนแอปพลิเคชันเทเลแกรมรายงานเพิ่มเติมว่า หมูทุกตัวในเล้าพากันรุมกัดเธอ

รายงานข่าวระบุว่า ตำรวจสอบปากคำแฟนหนุ่มในฐานะผู้ต้องสงสัยคนแรก ก่อนจะเปลี่ยนเป้าหมายมาที่ไซกา แหล่งข่าวจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเผยว่า ไซกาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านและทำงานกับสัตว์มาตลอดชีวิต เขารู้ดีว่าสัตว์สามารถปลิดชีพเด็กสาวที่นอนอยู่บนพื้นได้ จึงมีการวางแผนให้หมูทำลายสภาพศพเพื่อให้ดูเหมือนอุบัติเหตุ

ไซกาสารภาพเพิ่มเติมว่า หลังออกจากเล้าหมู เขานำโทรศัพท์ของเหยื่อและไม้ที่ใช้ก่อเหตุไปเผาทำลายในเตาไฟ

ขณะที่ เวรา เพื่อนบ้านกล่าวถึงผู้เสียชีวิตว่า ผู้เสียชีวิตเป็นคนใจดี ช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานทุกอย่าง เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เธอทำใจรับความสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้ เด็กสาวอายุเพียง 17 ปีและเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวน้อยของทุกคน

ชาวบ้านอีกคนระบุว่า พ่อและแม่ของมิเลนาอาจทำใจกลับมาทำงานไม่ได้อีกเนื่องจากบอบช้ำทางจิตใจอย่างหนัก ส่วนแฟนหนุ่มของเหยื่อโพสต์ข้อความไว้อาลัยว่า เธอจะอยู่ในใจของเขาตลอดไป

ตำรวจตั้งข้อหาไซกาในความผิดฐานฆาตกรรมด้วยความโหดร้ายเป็นพิเศษเพื่อปกปิดการล่วงละเมิดทางเพศ และข้อหาล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์ นอกจากนี้ ประวัติอาชญากรรมยังระบุว่าเขาเคยต้องโทษคดีใช้มีดแทงพี่ชายตัวเองหลายครั้ง

ข้อมูลจาก : dailymail

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คนงานฟาร์มทำร้ายลูกสาวนายจ้างวัย 17 ปี ก่อนปล่อยหมูกินร่างทั้งเป็น ข่าวต่างประเทศ

คดีโหดรัสเซีย คนงานซ้อมสาว 17 จนสลบก่อนข่มขืน ทิ้งร่างให้หมูกินทั้งเป็น อำพรางคดี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 11:36 น.
50
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

